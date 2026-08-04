Döbbenetes számok érkeztek: több mint 8000 siklóbombát dobott le Putyin Ukrajnára egyetlen hónap alatt − új rekord a háború kitörése óta

Az orosz hadsereg júliusban több mint 8300 légi indítású siklóbombát vetett be Ukrajna ellen, ami a teljes körű invázió kezdete óta a legmagasabb havi adat – közölte augusztus 4-én az ukrán védelmi minisztérium a vezérkar adataira hivatkozva.

Egy orosz siklóbomba által megsemmisített épület Zaporizzsjában / Fotó: NurPhoto via AFP

Nincs ellenszere az orosz siklóbombáknak

A gyakran pontatlan, ugyanakkor rendkívül pusztító fegyverrel szemben Ukrajna szinte képtelen védekezni, miközben az orosz hadsereg a bombákat a frontvonaltól távol fekvő területeken is be tudja vetni, ezért a csapások gyakran követelnek civil áldozatokat is.

Az ukrán védelmi minisztérium szerint a júliusi adat meghaladta az előző, júniusban felállított rekordot, amikor 8266 ilyen bombát vetettek be.

Az Ukrajnában csak KAB-nak nevezett orosz irányított légibombák hagyományos légibombák átalakított változatai, amelyeket szárnyakkal és precíziós irányítórendszerekkel – például műholdas, lézeres vagy infravörös célzóberendezéssel – szerelnek fel.

A KAB-ok akár több tíz kilométert is képesek megtenni becsapódás előtt, így az orosz repülőgépek – jellemzően Szu-34-es vadászbombázók – az ukrán légvédelmi rakéták és vadászgépek hatósugarán kívül maradhatnak.

A bombák tömege típustól függően mintegy 300 kilogrammtól 3 tonnáig terjed. Egy közvetlen találat képes akár egy teljes épület megsemmisítésére is.

Az orosz hadsereg a siklóbombákkal gyakran stratégiailag fontos célpontokat támad:

hidakat,

parancsnoki állásokat,

valamint drónkezelő egységek állásait.

A városokban különösen nagy pusztításra képesek

Az olyan frontközeli városokban, mint Dobropillja, az intenzív siklóbombázások már jóval azelőtt hatalmas pusztítást okozhatnak, hogy az orosz szárazföldi erők elérnék a település külterületeit.

A KAB-ok hátránya, hogy irányítórendszerük gyakran pontatlan, és elektronikai zavaró eszközökkel pályájukról letéríthetők.

Ennek ellenére, ha sűrűn beépített lakóövezetekbe csapódnak, nagy károkat okozhatnak, mivel egyetlen eszköz képes egy teljes épületet is a földig rombolni.