Döbbenetes számok érkeztek: több mint 8000 siklóbombát dobott le Putyin Ukrajnára egyetlen hónap alatt − új rekord a háború kitörése óta
Az orosz hadsereg júliusban több mint 8300 légi indítású siklóbombát vetett be Ukrajna ellen, ami a teljes körű invázió kezdete óta a legmagasabb havi adat – közölte augusztus 4-én az ukrán védelmi minisztérium a vezérkar adataira hivatkozva.
Nincs ellenszere az orosz siklóbombáknak
A gyakran pontatlan, ugyanakkor rendkívül pusztító fegyverrel szemben Ukrajna szinte képtelen védekezni, miközben az orosz hadsereg a bombákat a frontvonaltól távol fekvő területeken is be tudja vetni, ezért a csapások gyakran követelnek civil áldozatokat is.
Az ukrán védelmi minisztérium szerint a júliusi adat meghaladta az előző, júniusban felállított rekordot, amikor 8266 ilyen bombát vetettek be.
Az Ukrajnában csak KAB-nak nevezett orosz irányított légibombák hagyományos légibombák átalakított változatai, amelyeket szárnyakkal és precíziós irányítórendszerekkel – például műholdas, lézeres vagy infravörös célzóberendezéssel – szerelnek fel.
A KAB-ok akár több tíz kilométert is képesek megtenni becsapódás előtt, így az orosz repülőgépek – jellemzően Szu-34-es vadászbombázók – képesek az ukrán légvédelmi rakéták és vadászgépek hatósugarán kívül képesek maradni.
A robbanófejek tömege típustól függően mintegy 300 kilogrammtól 3 tonnáig terjed. Egy közvetlen találat képes egy teljes épület megsemmisítésére is.
Az orosz hadsereg a siklóbombákkal gyakran startégiailag fontos célpontokat támad:
- hidakat,
- parancsnoki állásokat,
- valamint drónkezelő egységek állásait.
A városokban különösen nagy pusztításra képesek
Az olyan frontközeli városokban, mint Dobropillja, az intenzív siklóbombázások már jóval azelőtt hatalmas pusztítást okozhatnak, hogy az orosz szárazföldi erők elérnék a település külterületeit.
A KAB-ok hátránya, hogy irányítórendszerük gyakran pontatlan, és elektronikai zavaró eszközökkel pályájukról letéríthetők.
Ennek ellenére, ha sűrűn beépített lakóövezetekbe csapódnak, nagy károkat okozhatnak, mivel egyetlen eszköz képes egy teljes épületet is a földig rombolni.