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orosz-ukrán háború
siklóbomba
rekord

Döbbenetes számok érkeztek: több mint 8000 siklóbombát dobott le Putyin Ukrajnára egyetlen hónap alatt − új rekord a háború kitörése óta

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Rekordot döntött az orosz hadsereg. A háború kitörése óta nem csapódott be annyi siklóbomba Ukrajnában, mint az idei év júliusában. Ezzel a fegyvertípussal szemben Kijevnek nincs hatékony védelme, azonban kialakításának köszönhetően a fronttól távolabb fekvő célpontokra is le tud csapni, így több esetben is bevetették már őket nagyobb városok ellen is.
VG
2026.08.04, 21:57

Az orosz hadsereg júliusban több mint 8300 légi indítású siklóbombát vetett be Ukrajna ellen, ami a teljes körű invázió kezdete óta a legmagasabb havi adat – közölte augusztus 4-én az ukrán védelmi minisztérium a vezérkar adataira hivatkozva.

Egy orosz siklóbomba által megsemmisített épület Zaporizzsjában
Egy orosz siklóbomba által megsemmisített épület Zaporizzsjában / Fotó: NurPhoto via AFP

Nincs ellenszere az orosz siklóbombáknak

A gyakran pontatlan, ugyanakkor rendkívül pusztító fegyverrel szemben Ukrajna szinte képtelen védekezni, miközben az orosz hadsereg a bombákat a frontvonaltól távol fekvő területeken is be tudja vetni, ezért a csapások gyakran követelnek civil áldozatokat is.

Az ukrán védelmi minisztérium szerint a júliusi adat meghaladta az előző, júniusban felállított rekordot, amikor 8266 ilyen bombát vetettek be.

Az Ukrajnában csak KAB-nak nevezett orosz irányított légibombák hagyományos légibombák átalakított változatai, amelyeket szárnyakkal és precíziós irányítórendszerekkel – például műholdas, lézeres vagy infravörös célzóberendezéssel – szerelnek fel.

A KAB-ok akár több tíz kilométert is képesek megtenni becsapódás előtt, így az orosz repülőgépek – jellemzően Szu-34-es vadászbombázók – képesek az ukrán légvédelmi rakéták és vadászgépek hatósugarán kívül képesek maradni.

A robbanófejek tömege típustól függően mintegy 300 kilogrammtól 3 tonnáig terjed. Egy közvetlen találat képes egy teljes épület megsemmisítésére is.

Az orosz hadsereg a siklóbombákkal gyakran startégiailag fontos célpontokat támad:

  • hidakat,
  • parancsnoki állásokat,
  • valamint drónkezelő egységek állásait.

A városokban különösen nagy pusztításra képesek

Az olyan frontközeli városokban, mint Dobropillja, az intenzív siklóbombázások már jóval azelőtt hatalmas pusztítást okozhatnak, hogy az orosz szárazföldi erők elérnék a település külterületeit.

A KAB-ok hátránya, hogy irányítórendszerük gyakran pontatlan, és elektronikai zavaró eszközökkel pályájukról letéríthetők.

Ennek ellenére, ha sűrűn beépített lakóövezetekbe csapódnak, nagy károkat okozhatnak, mivel egyetlen eszköz képes egy teljes épületet is a földig rombolni.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
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