Ünnepelhetnek a belső sáv flottaharcosai – nagy mérföldkőhöz ért a Skoda Octavia
Harminc évvel ezelőtt, 1996. szeptember 3-án kezdődött meg a modern Skoda Octavia gyártása. A Volkswagen-csoporthoz néhány évvel korábban csatlakozó cseh márka azóta négy generációt készített a modellből, amely mára a vállalat legfontosabb és legnagyobb darabszámban értékesített autójává vált.
A České noviny a gyártó adatai alapján azt írja, hogy az elmúlt három évtizedben csaknem 7,9 millió Octavia talált gazdára világszerte. A típus lendülete harminc év után sem tört meg, 2026 első fél évében 96 500 példányt adtak át belőle, így továbbra is ez a Škoda legkeresettebb modellje.
A magyarok is szeretik az Octaviát
Az Octavia Magyarországon is hosszú ideje az egyik legnépszerűbb új autó, különösen a vállalati és flottapiacon. A Datahouse adatai szerint 2026 első hat hónapjában 3540 új példányt helyeztek forgalomba, amivel a modell a Nissan Qashqai mögött a magyar újautó-piac második helyén végzett. Az Octavia ezzel megelőzte többek között a Suzuki S-Crosst és a Vitarát is. Az eredmény éves összevetésben is jelentős javulást mutat: 2025 első fél évében még 3077 darabot regisztráltak, vagyis egy év alatt mintegy 15 százalékkal emelkedett a forgalomba helyezések száma. Tavaly egész évben 5738 új Octavia került a magyar utakra. A 2026 első fél évében világszerte átadott Octaviák mintegy 3,7 százalékát Magyarországon helyezték forgalomba, ami a magyar piac méretéhez képest kiemelkedő arány.
Több mint száz országba exportálják
Az Octavia jelenleg a csehországi Mladá Boleslavban és Kvasinyben, valamint a kazahsztáni Kosztanajban készül. A Csehországban gyártott példányokat több mint száz országba exportálják, a modell legnagyobb külföldi piaca Németország. Hazájában az Octavia szintén uralja a középkategóriát. Csehországban 2026 első fél évében 9716 darabot értékesítettek belőle. Legközelebbi vetélytársa, a Volkswagen Passat mindössze 632 eladott példányt tudott felmutatni, ezt követte a Mercedes-Benz CLA és a Volvo V60. Klaus Zellmer, a Skoda Auto igazgatótanácsának elnöke szerint az Octavia sikerét elsősorban
- a nagy helykínálat,
- a praktikum,
- a biztonság
- és a kedvező ár-érték arány magyarázza.
A modell a vállalat nemzetközi terjeszkedésének egyik legfontosabb motorjává vált, és vásárlók több generációjának bizalmát nyerte el.
A Volkswagen technológiájára épült az első modern Octavia
Az Octavia név nem 1996-ban jelent meg először, a Skoda már 1959 és 1971 között is gyártott ilyen nevű autót - írja a portál. A történelmi elnevezés felélesztéséről az új modell 1992-ben kezdődő fejlesztésekor döntöttek, egy évvel azután, hogy a cseh autógyártó bekerült a Volkswagen-csoportba. A konszern műszaki megoldásaira épülő első modern Octaviát Dirk van Braeckel vezető formatervező álmodta meg. A modell gyártásához Mladá Boleslavban új üzemet építettek, amellyel a Skoda éves termelési kapacitása 90 ezerről 350 ezer autóra emelkedett.
Az első generációs liftbacket 1996 áprilisában mutatták be, 528 literes csomagtartóval. A kombi 1998-ban, az összkerékhajtású változat 1999-ben, az első Octavia RS pedig 2000-ben érkezett. Az első generációból összesen 1,44 millió darab készült, egyes változatai egészen 2010-ig gyártásban maradtak.
Négy generáció alatt vált a Skoda húzómodelljévé
A második generáció 2004-ben jelent meg, nagyobb utastérrel, 32 literrel tágasabb csomagtartóval és olyan új technológiákkal, mint a DSG duplakuplungos sebességváltó. Ebből a változatból 2013-ig 2,6 millió példányt értékesítettek.
A 2012 és 2020 között gyártott harmadik generáció szintén hasonló darabszámot ért el. Az autó könnyebb karosszériát, takarékosabb TSI- és TDI-motorokat, valamint korábban inkább a magasabb kategóriájú járművekre jellemző vezetéstámogató rendszereket kapott.
A jelenlegi, negyedik generációt 2019 novemberében mutatták be liftback és kombi változatban. A 2024-es modellfrissítés óta az Octavia fejlettebb kapcsolódási és biztonsági szolgáltatásokat kínál, akár tíz légzsákkal, valamint a vezető figyelmét és fáradtságát ellenőrző rendszerrel.