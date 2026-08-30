Ünnepelhetnek a belső sáv flottaharcosai – nagy mérföldkőhöz ért a Skoda Octavia

Harminc évvel ezelőtt, 1996. szeptember 3-án kezdődött meg a modern Skoda Octavia gyártása. A Volkswagen-csoporthoz néhány évvel korábban csatlakozó cseh márka azóta négy generációt készített a modellből, amely mára a vállalat legfontosabb és legnagyobb darabszámban értékesített autójává vált.

Az első Skoda Octavia harminc évvel ezelőtt került a piacra/ Facebook/Skoda

A České noviny a gyártó adatai alapján azt írja, hogy az elmúlt három évtizedben csaknem 7,9 millió Octavia talált gazdára világszerte. A típus lendülete harminc év után sem tört meg, 2026 első fél évében 96 500 példányt adtak át belőle, így továbbra is ez a Škoda legkeresettebb modellje.

A magyarok is szeretik az Octaviát

Az Octavia Magyarországon is hosszú ideje az egyik legnépszerűbb új autó, különösen a vállalati és flottapiacon. A Datahouse adatai szerint 2026 első hat hónapjában 3540 új példányt helyeztek forgalomba, amivel a modell a Nissan Qashqai mögött a magyar újautó-piac második helyén végzett. Az Octavia ezzel megelőzte többek között a Suzuki S-Crosst és a Vitarát is. Az eredmény éves összevetésben is jelentős javulást mutat: 2025 első fél évében még 3077 darabot regisztráltak, vagyis egy év alatt mintegy 15 százalékkal emelkedett a forgalomba helyezések száma. Tavaly egész évben 5738 új Octavia került a magyar utakra. A 2026 első fél évében világszerte átadott Octaviák mintegy 3,7 százalékát Magyarországon helyezték forgalomba, ami a magyar piac méretéhez képest kiemelkedő arány.

Több mint száz országba exportálják

Az Octavia jelenleg a csehországi Mladá Boleslavban és Kvasinyben, valamint a kazahsztáni Kosztanajban készül. A Csehországban gyártott példányokat több mint száz országba exportálják, a modell legnagyobb külföldi piaca Németország. Hazájában az Octavia szintén uralja a középkategóriát. Csehországban 2026 első fél évében 9716 darabot értékesítettek belőle. Legközelebbi vetélytársa, a Volkswagen Passat mindössze 632 eladott példányt tudott felmutatni, ezt követte a Mercedes-Benz CLA és a Volvo V60. Klaus Zellmer, a Skoda Auto igazgatótanácsának elnöke szerint az Octavia sikerét elsősorban

a nagy helykínálat,

a praktikum,

a biztonság

és a kedvező ár-érték arány magyarázza.

A modell a vállalat nemzetközi terjeszkedésének egyik legfontosabb motorjává vált, és vásárlók több generációjának bizalmát nyerte el.