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tőzsde
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SpaceX
gyorsjelentési szezon
mesterséges intelligencia
amerikai részvények

SpaceX: órákon belül eljön az igazság pillanata, kiderül, hogy az egekbe repítik, vagy a pokolba taszítják a befektetők Elon Musk űrvállalatát

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Az elemzők csak találgatnak - bár többnyire optmistán - Elon Musk űrcégének ma, az amerikai tőzsdék zárása után közzéteendő első gyorsjelentéséről. Nincs viszonyítási alap, nincs múlt, minden a jövőn múlik. A bizonytalanságot fokozza, hogy a mostani, és a következő gyorsjelentés közzététele után gigantikus mennyiségű SpaceX részvény eladási tilalma jár le.
D. GY.
2026.08.04, 12:24

A SpaceX első gyorsjelentése a júniusi, rendkívül sikeres tőzsdei bevezetés (IPO) óta a Wall Street egyik leginkább várt nyári eseménye. Az azonban már más kérdés, hogy a jelentés ad-e a befektetőknek okot arra, hogy ismét vásárolni kezdjék a meredeken eső részvényt.

SpaceX Elon Musk
Elon Musk a SpaceX-víziót vázolja - mennyit érdemes fektetni a jövőbe? / Fotó: AFP

Elon Musk műholdas, űripari és mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalata júniusban 135 dolláros kibocsátási áron lépett tőzsdére. Az árfolyam azóta rendkívül volatilis: 

  • a kereskedés első napjaiban egészen 225 dollárig emelkedett, majd az IPO-ár alá zuhant. 
  • Hétfőn 114,53 dolláron zárt, ami 15 százalékkal alacsonyabb a kibocsátási árnál és 
  • 49 százalékkal marad el a június 16-i csúcstól. 
  • Ez a tetőponthoz képest több mint ezer milliárd dollár piaci érték eltűnését jelenti.

A gyorsjelentés lehetőséget ad a befektetőknek arra, hogy újraértékeljék a részvény kilátásait. A probléma ugyanakkor az, hogy a SpaceX jelenleg még nem nyereséges, üzleti modellje pedig továbbra is erősen spekulatív, így 

a mostani eredmények több kérdést vethetnek fel, mint amennyit megválaszolnak. 

Ráadásul az árfolyam esése ellenére a részvény értékeltsége továbbra is rendkívül magas, ami megnehezíti új befektetők bevonzását.

Nagy bizonytalanság övezi a SpaceX jövőjét

A SpaceX történetének nagy része még mindig a jövőben van. Rengeteg olyan dologról beszélünk, ami még nem valósult meg, sőt korábban még soha nem történt meg, ezért nincs olyan kapaszkodó, amely valódi biztonságérzetet adna a befektetőknek 

kommentálta a helyzetet Drew Cupps, a Polen Capital 5Perspectives Growth Team portfóliómenedzsere, amely kisebb részesedéssel rendelkezik a vállalatban. „Kevés a kézzelfogható, jelenlegi teljesítmény. Nincs olyan tavalyi eredmény, amely alapján meg lehetne indokolni, hogy ma mennyit érdemes fizetni a részvényért.”

Óriási kockázat a zárolási időszak lejárta

További nyomást jelenthet a részvényre, hogy a gyorsjelentést követően két nappal lejár az első olyan zárolási időszak (lock-up), amely eddig megakadályozta a társaság korábbi, nem a részvénykibocsátás során tulajdont szerző befektetőit részvényeik értékesítésében.

  • Augusztus 6-án 911,5 millió SpaceX-részvény – több mint 100 milliárd dollár értékben – válhat szabadon értékesíthetővé. Ez azonban csak a kezdet: 
  • az év végéig további több milliárd részvény kerülhet piacra. 
  • A kínálat ilyen mértékű növekedése önmagában is lefelé nyomhatja az árfolyamot. 

Teljes káosz az egész

 – fogalmazott Ken Mahoney, a Mahoney Asset Management vezérigazgatója.

Mit vár a Wall Street?

A Wall Street elemzői arra számítanak, hogy a SpaceX a második negyedévben részvényenként 24 cent veszteséget jelent, miközben 6,8 milliárd dolláros árbevételt érhet el. Ezek a becslések azonban rendkívül bizonytalanok, mivel a vállalatról kevés nyilvános pénzügyi információ áll rendelkezésre. Az elmúlt hónap során az elemzők átlagosan 18 százalékkal növelték veszteségre vonatkozó előrejelzésüket. 

Nagyon kevés bizalmam van ezekben a becslésekben

 – mondta Jim Lebenthal, a Cerity Partners vezető piaci stratégája. „Nem sértésnek szánom, de szerintem az elemzők nagyjából csak találgatnak.”

Nem a számok lesznek a legfontosabbak

A befektetők és az elemzők elsősorban arra kíváncsiak majd, mit mond a vezetőség: 

  • a mesterséges intelligencia fejlesztésekről, 
  • a Starlink üzletág növekedéséről, valamint 
  • a rakétaindítási üzletág kilátásairól.

Nincsenek olyan stabil eredmények, amelyek alapján a SpaceX-et más vállalatokhoz lehetne hasonlítani. Viszont rendelkezik olyan, rendkívül értékes és bizonyos területeken páratlan eszközökkel, amelyek hosszú távon óriási lehetőséget jelentenek

 – mondta Cupps.

Az AI lehet a növekedés motorja

Az előrejelzések szerint 2035-re a mesterséges intelligencia adhatja a SpaceX bevételeinek 81 százalékát. A gyorsjelentés ráadásul egy olyan időszakban érkezik, amikor a nagy technológiai vállalatok – köztük az Alphabet, a Microsoft és az Amazon – erős eredményeket publikáltak. A befektetők különösen erősen jutalmazzák azokat a cégeket, amelyeknél már látszik, hogy a mesterséges intelligenciára fordított óriási beruházások megtérülnek. Az Amazon és a Microsoft részvényei is jelentősen emelkedtek eredményeik közzététele után.

Óriási értékeltség, csekély profit

A SpaceX piaci értéke jelenleg megközelíti az 1,5 ezer milliárd dollárt, vagyis már számos technológiai óriásvállalattal összemérhető, sőt nagyobb, mint Elon Musk másik cége, a Tesla. Pénzügyi teljesítménye azonban egyelőre messze nem indokol ekkora értékelést. Az elemzők szerint a vállalat 

  • a negyedévben 18,5 milliárd dollár tőkekiadást (CAPEX) könyvelhet el, amely 2026 egészében elérheti a 45,5 milliárd dollárt. 
  • A részvény jelenleg az elkövetkező 12 hónapra becsült nyereség 448-szorosán forog, ami a Nasdaq 100 index legmagasabb értékeltsége. 
  • Az árbevételhez viszonyított 26-szoros szorzó szintén a technológiai szektor legmagasabbjai közé tartozik.

Egyre többen fogadnak az árfolyam esésére, az elemzők azonban optimisták

Az S3 Partners adatai szerint a SpaceX szabadon kereskedhető részvényeinek már 34 százalékára szólnak short (határidős eladási, vagyis az árfolyam csökkenésére számító) pozíciók, szemben az egy hónappal korábbi 18 százalékkal. Már a Teslánál is több befektető fogad a SpaceX árfolyamának csökkenésére.

Ennek ellenére a Wall Street továbbra is kifejezetten bizakodó. 

A Bloomberg által követett 39 elemző közül 30 vételre ajánlja a részvényt, és csak kevesen módosították korábbi, rendkívül optimista előrejelzéseiket.

  • A Raymond James elemzője, Brian Gesuale továbbra is 800 dolláros célárat vár a következő 12 hónapban, arra számítva, hogy a bevétel robbanásszerű növekedése ezt alátámasztja. 
  • A Morgan Stanley elemzője, Adam Jonas nemrég ismét megerősítette 300 dolláros célárát, és úgy véli, hogy a jelenlegi, 100 dollár körüli árfolyam gyakorlatilag nullára értékeli a vállalat mesterséges intelligenciával kapcsolatos üzletágát, ezért vonzó beszállási lehetőséget kínál. 
  • A Bernstein elemzője, Douglas Harned szerint a befektetőknek nem a negyedéves számokra kell koncentrálniuk, hanem arra, milyen magabiztos jövőképet vázol fel a menedzsment.

„Úgy gondoljuk, hogy a negyedéves eredmények önmagukban nem lesznek meghatározóak” – írták pénteki elemzésükben. „A kulcskérdés az lesz, milyen magabiztosan beszél a vezetőség a vállalat növekedési pályájáról. A befektetőknek túl kell tekinteniük a rövid távú árfolyammozgásokon, mert véleményünk szerint a több ezer milliárd dolláros vállalatértékelés esetében 

nem az a kérdés, hogy bekövetkezik-e, hanem hogy mikor

 – különösen az orbitális adatközpontokkal kapcsolatos tervek esetében.”

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