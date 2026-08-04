SpaceX: órákon belül eljön az igazság pillanata, kiderül, hogy az egekbe repítik, vagy a pokolba taszítják a befektetők Elon Musk űrvállalatát
A SpaceX első gyorsjelentése a júniusi, rendkívül sikeres tőzsdei bevezetés (IPO) óta a Wall Street egyik leginkább várt nyári eseménye. Az azonban már más kérdés, hogy a jelentés ad-e a befektetőknek okot arra, hogy ismét vásárolni kezdjék a meredeken eső részvényt.
Elon Musk műholdas, űripari és mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalata júniusban 135 dolláros kibocsátási áron lépett tőzsdére. Az árfolyam azóta rendkívül volatilis:
- a kereskedés első napjaiban egészen 225 dollárig emelkedett, majd az IPO-ár alá zuhant.
- Hétfőn 114,53 dolláron zárt, ami 15 százalékkal alacsonyabb a kibocsátási árnál és
- 49 százalékkal marad el a június 16-i csúcstól.
- Ez a tetőponthoz képest több mint ezer milliárd dollár piaci érték eltűnését jelenti.
A gyorsjelentés lehetőséget ad a befektetőknek arra, hogy újraértékeljék a részvény kilátásait. A probléma ugyanakkor az, hogy a SpaceX jelenleg még nem nyereséges, üzleti modellje pedig továbbra is erősen spekulatív, így
a mostani eredmények több kérdést vethetnek fel, mint amennyit megválaszolnak.
Ráadásul az árfolyam esése ellenére a részvény értékeltsége továbbra is rendkívül magas, ami megnehezíti új befektetők bevonzását.
Nagy bizonytalanság övezi a SpaceX jövőjét
A SpaceX történetének nagy része még mindig a jövőben van. Rengeteg olyan dologról beszélünk, ami még nem valósult meg, sőt korábban még soha nem történt meg, ezért nincs olyan kapaszkodó, amely valódi biztonságérzetet adna a befektetőknek
– kommentálta a helyzetet Drew Cupps, a Polen Capital 5Perspectives Growth Team portfóliómenedzsere, amely kisebb részesedéssel rendelkezik a vállalatban. „Kevés a kézzelfogható, jelenlegi teljesítmény. Nincs olyan tavalyi eredmény, amely alapján meg lehetne indokolni, hogy ma mennyit érdemes fizetni a részvényért.”
Óriási kockázat a zárolási időszak lejárta
További nyomást jelenthet a részvényre, hogy a gyorsjelentést követően két nappal lejár az első olyan zárolási időszak (lock-up), amely eddig megakadályozta a társaság korábbi, nem a részvénykibocsátás során tulajdont szerző befektetőit részvényeik értékesítésében.
- Augusztus 6-án 911,5 millió SpaceX-részvény – több mint 100 milliárd dollár értékben – válhat szabadon értékesíthetővé. Ez azonban csak a kezdet:
- az év végéig további több milliárd részvény kerülhet piacra.
- A kínálat ilyen mértékű növekedése önmagában is lefelé nyomhatja az árfolyamot.
Teljes káosz az egész
– fogalmazott Ken Mahoney, a Mahoney Asset Management vezérigazgatója.
Mit vár a Wall Street?
A Wall Street elemzői arra számítanak, hogy a SpaceX a második negyedévben részvényenként 24 cent veszteséget jelent, miközben 6,8 milliárd dolláros árbevételt érhet el. Ezek a becslések azonban rendkívül bizonytalanok, mivel a vállalatról kevés nyilvános pénzügyi információ áll rendelkezésre. Az elmúlt hónap során az elemzők átlagosan 18 százalékkal növelték veszteségre vonatkozó előrejelzésüket.
Nagyon kevés bizalmam van ezekben a becslésekben
– mondta Jim Lebenthal, a Cerity Partners vezető piaci stratégája. „Nem sértésnek szánom, de szerintem az elemzők nagyjából csak találgatnak.”
Nem a számok lesznek a legfontosabbak
A befektetők és az elemzők elsősorban arra kíváncsiak majd, mit mond a vezetőség:
- a mesterséges intelligencia fejlesztésekről,
- a Starlink üzletág növekedéséről, valamint
- a rakétaindítási üzletág kilátásairól.
Nincsenek olyan stabil eredmények, amelyek alapján a SpaceX-et más vállalatokhoz lehetne hasonlítani. Viszont rendelkezik olyan, rendkívül értékes és bizonyos területeken páratlan eszközökkel, amelyek hosszú távon óriási lehetőséget jelentenek
– mondta Cupps.
Az AI lehet a növekedés motorja
Az előrejelzések szerint 2035-re a mesterséges intelligencia adhatja a SpaceX bevételeinek 81 százalékát. A gyorsjelentés ráadásul egy olyan időszakban érkezik, amikor a nagy technológiai vállalatok – köztük az Alphabet, a Microsoft és az Amazon – erős eredményeket publikáltak. A befektetők különösen erősen jutalmazzák azokat a cégeket, amelyeknél már látszik, hogy a mesterséges intelligenciára fordított óriási beruházások megtérülnek. Az Amazon és a Microsoft részvényei is jelentősen emelkedtek eredményeik közzététele után.
Óriási értékeltség, csekély profit
A SpaceX piaci értéke jelenleg megközelíti az 1,5 ezer milliárd dollárt, vagyis már számos technológiai óriásvállalattal összemérhető, sőt nagyobb, mint Elon Musk másik cége, a Tesla. Pénzügyi teljesítménye azonban egyelőre messze nem indokol ekkora értékelést. Az elemzők szerint a vállalat
- a negyedévben 18,5 milliárd dollár tőkekiadást (CAPEX) könyvelhet el, amely 2026 egészében elérheti a 45,5 milliárd dollárt.
- A részvény jelenleg az elkövetkező 12 hónapra becsült nyereség 448-szorosán forog, ami a Nasdaq 100 index legmagasabb értékeltsége.
- Az árbevételhez viszonyított 26-szoros szorzó szintén a technológiai szektor legmagasabbjai közé tartozik.
Egyre többen fogadnak az árfolyam esésére, az elemzők azonban optimisták
Az S3 Partners adatai szerint a SpaceX szabadon kereskedhető részvényeinek már 34 százalékára szólnak short (határidős eladási, vagyis az árfolyam csökkenésére számító) pozíciók, szemben az egy hónappal korábbi 18 százalékkal. Már a Teslánál is több befektető fogad a SpaceX árfolyamának csökkenésére.
Ennek ellenére a Wall Street továbbra is kifejezetten bizakodó.
A Bloomberg által követett 39 elemző közül 30 vételre ajánlja a részvényt, és csak kevesen módosították korábbi, rendkívül optimista előrejelzéseiket.
- A Raymond James elemzője, Brian Gesuale továbbra is 800 dolláros célárat vár a következő 12 hónapban, arra számítva, hogy a bevétel robbanásszerű növekedése ezt alátámasztja.
- A Morgan Stanley elemzője, Adam Jonas nemrég ismét megerősítette 300 dolláros célárát, és úgy véli, hogy a jelenlegi, 100 dollár körüli árfolyam gyakorlatilag nullára értékeli a vállalat mesterséges intelligenciával kapcsolatos üzletágát, ezért vonzó beszállási lehetőséget kínál.
- A Bernstein elemzője, Douglas Harned szerint a befektetőknek nem a negyedéves számokra kell koncentrálniuk, hanem arra, milyen magabiztos jövőképet vázol fel a menedzsment.
„Úgy gondoljuk, hogy a negyedéves eredmények önmagukban nem lesznek meghatározóak” – írták pénteki elemzésükben. „A kulcskérdés az lesz, milyen magabiztosan beszél a vezetőség a vállalat növekedési pályájáról. A befektetőknek túl kell tekinteniük a rövid távú árfolyammozgásokon, mert véleményünk szerint a több ezer milliárd dolláros vállalatértékelés esetében
nem az a kérdés, hogy bekövetkezik-e, hanem hogy mikor
– különösen az orbitális adatközpontokkal kapcsolatos tervek esetében.”