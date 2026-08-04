SpaceX: órákon belül eljön az igazság pillanata, kiderül, hogy az egekbe repítik, vagy a pokolba taszítják a befektetők Elon Musk űrvállalatát

A SpaceX első gyorsjelentése a júniusi, rendkívül sikeres tőzsdei bevezetés (IPO) óta a Wall Street egyik leginkább várt nyári eseménye. Az azonban már más kérdés, hogy a jelentés ad-e a befektetőknek okot arra, hogy ismét vásárolni kezdjék a meredeken eső részvényt.

Elon Musk a SpaceX-víziót vázolja - mennyit érdemes fektetni a jövőbe? / Fotó: AFP

Elon Musk műholdas, űripari és mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalata júniusban 135 dolláros kibocsátási áron lépett tőzsdére. Az árfolyam azóta rendkívül volatilis:

a kereskedés első napjaiban egészen 225 dollárig emelkedett, majd az IPO-ár alá zuhant.

Hétfőn 114,53 dolláron zárt, ami 15 százalékkal alacsonyabb a kibocsátási árnál és

49 százalékkal marad el a június 16-i csúcstól.

Ez a tetőponthoz képest több mint ezer milliárd dollár piaci érték eltűnését jelenti.

A gyorsjelentés lehetőséget ad a befektetőknek arra, hogy újraértékeljék a részvény kilátásait. A probléma ugyanakkor az, hogy a SpaceX jelenleg még nem nyereséges, üzleti modellje pedig továbbra is erősen spekulatív, így

a mostani eredmények több kérdést vethetnek fel, mint amennyit megválaszolnak.

Ráadásul az árfolyam esése ellenére a részvény értékeltsége továbbra is rendkívül magas, ami megnehezíti új befektetők bevonzását.

Nagy bizonytalanság övezi a SpaceX jövőjét

A SpaceX történetének nagy része még mindig a jövőben van. Rengeteg olyan dologról beszélünk, ami még nem valósult meg, sőt korábban még soha nem történt meg, ezért nincs olyan kapaszkodó, amely valódi biztonságérzetet adna a befektetőknek

– kommentálta a helyzetet Drew Cupps, a Polen Capital 5Perspectives Growth Team portfóliómenedzsere, amely kisebb részesedéssel rendelkezik a vállalatban. „Kevés a kézzelfogható, jelenlegi teljesítmény. Nincs olyan tavalyi eredmény, amely alapján meg lehetne indokolni, hogy ma mennyit érdemes fizetni a részvényért.”

Óriási kockázat a zárolási időszak lejárta

További nyomást jelenthet a részvényre, hogy a gyorsjelentést követően két nappal lejár az első olyan zárolási időszak (lock-up), amely eddig megakadályozta a társaság korábbi, nem a részvénykibocsátás során tulajdont szerző befektetőit részvényeik értékesítésében.

Augusztus 6-án 911,5 millió SpaceX-részvény – több mint 100 milliárd dollár értékben – válhat szabadon értékesíthetővé. Ez azonban csak a kezdet:

az év végéig további több milliárd részvény kerülhet piacra.

A kínálat ilyen mértékű növekedése önmagában is lefelé nyomhatja az árfolyamot.

Teljes káosz az egész

– fogalmazott Ken Mahoney, a Mahoney Asset Management vezérigazgatója.