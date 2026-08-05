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Elon Musk újabb őrült víziója - a SpaceX kiszorítaná a piacról a legnagyobb földi telekomszolgáltatókat is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Elon Musk nem csak az űrben, de a Földön is megverné a konkurenciát. A SpaceX és a Starlink azt tervezi, hogy belép a földi mobilszolgáltató piacra is; ehhez azonban a legnagyobb amerikai telekomóriásokkal kell versenyre kelnie.
D. GY.
2026.08.05, 08:54

A SpaceX részletesen ismertette terveit arra vonatkozóan, miként kíván közvetlen versenybe szállni az Egyesült Államok legnagyobb mobilszolgáltatóival: a műholdas internetszolgáltatását földi infrastruktúrával egészítené ki.

SpaceX Starlink Elon Musk
A SpaceX földi infrastruktúra kiépítésével kelne versenyre a legnagyobb amerikai telekomszolgáltatókkal / Fotó: AFP

A három legnagyobb amerikai mobilszolgáltató – az AT&T, a Verizon és a T-Mobile – évente több százmilliárd dolláros árbevételt termel – mondta Gwynne Shotwell, a SpaceX elnöke és operatív igazgatója (COO) a vállalat első gyorsjelentést követő befektetői konferenciahívásán. 

Arra számítok, hogy jelentős számú ügyfelet tudunk majd elcsábítani tőlük, mert úgy gondolom, hogy a szolgáltatásunk jobb lesz 

– fogalmazott Shotwell. "Nagyon izgatott vagyok a Starlink Mobile jövőjével kapcsolatban" - tette hozzá.

Shotwell kijelentései után az AT&T, a Verizon és a T-Mobile részvényei egyaránt 4 százaléknál nagyobb esést szenvedtek el a tőzsdezárás utáni kereskedésben - ami azt mutatja, hogy a befektetők komolyan veszik Elon Musk legújabb vízióját is. 

A SpaceX világuralomra tör - de ez újabb százmilliárdokba kerül

A SpaceX műholdas internetszolgáltatása már jelenleg is képes közvetlenül mobiltelefonokra továbbítani az adatokat, javítva a lefedettséget azokon a területeken, ahol a földi mobilhálózatok nem érhetők el. Ugyanakkor földi hálózati elemek – például mobiltelefon-tornyok – kiépítésével a Starlink jóval versenyképesebbé válhatna a hagyományos szolgáltatókkal szemben, bár ez rendkívül költséges vállalkozás. 

Egy országos mobilhálózat kiépítése és üzemeltetése több milliárd dolláros beruházást igényel, emellett szükség van az állam által szabályozott, korlátozottan rendelkezésre álló rádiófrekvenciákra is.

"Határozott szándékunk a földi hálózati komponens kiépítése" – mondta Shotwell. Így nemcsak a műholdak által biztosított kapacitás áll majd rendelkezésre, hanem kiépítjük azokat a hardvereket és rendszereket is, amelyek egy valódi mobiltelefonos szolgáltatáshoz szükségesek" - tette hozzá.

Ahhoz, hogy a SpaceX ügyfeleket csábítson el a régóta működő mobilszolgáltatóktól, 

  • korszerűsített Starlink műholdakból álló hálózatot kell pályára állítania, 
  • további frekvenciahasználati jogokat kell szereznie, valamint 
  • hozzáférést kell biztosítania több ezer mobiltelefon-toronyhoz és kisebb bázisállomáshoz. 

Mindez várhatóan évekig tartó folyamat lesz.

Nincs könnyű út - egyedül az amerikai telekomóriások ellen

  • Az egyik lehetséges gyors megoldás – a hálózatbérleti együttműködés – azonban valószínűleg nem áll a SpaceX rendelkezésére. 
  • Az olyan vállalatok, mint a Charter Communications vagy a Comcast, úgynevezett virtuális mobilszolgáltatóként (MVNO) más szolgáltatók hálózatát bérlik. 
  • A nagy amerikai mobilszolgáltatók ugyanakkor jelezték, hogy ilyen konstrukcióban nem biztosítanak hálózati hozzáférést a SpaceX számára.

A hagyományos szolgáltatók eközben más védekező lépéseket is tettek: egy ritka, háromoldalú közös vállalatot hoztak létre annak érdekében, hogy a műholdas szolgáltatásokat szélesebb körben tegyék elérhetővé mobiltelefonos ügyfeleik számára. A májusban bejelentett együttműködésnek a SpaceX nem része.

Ennek ellenére a SpaceX továbbra is nyitott az alternatív megoldásokra. A Bloomberg a múlt hónapban arról számolt be, hogy a vállalat tárgyalásokat folytatott a Charter Communicationsszel arról, hogy mobiltelefonos adatforgalmának egy részét a legnagyobb amerikai lakossági internetszolgáltató földi hálózatán bonyolítsa le.

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