Ez ám a dunai luxusút: üdülőhajó, napozóágy helyett buszülés, mosdó a benzinkúton – a sokezer eurós összeomlás
Már július közepén érkeztek hírek arról, hogy vesztegelnek vagy késnek a szállodahajók Budapesten és Mohácsnál. A MAHART ekkor már 18 százalékos júliusi foglaláscsökkenésről számolt be, az Avalon Waterways pedig több járat törlését jelentette be. Innen indult a történet. Az El Pais csalódott spanyol turisták történetét keresztül mutatja be, hogyan lesz a luxuhajózásból rémálom nyaralás.
Háromezer eurós zötykölődés a buszon
A múlt héten a bolgár média arról számolt be, hogy egy másik folyami turisztikai hajó 186 utasát evakuálták a hajójukról, mert a hajó Vidin városánál egy homokpadon rekedt. A hajózás ellehetetlenült, de a meghirdetett utakat nem mondták le a szervező irodák.
A spanyol lap egy 120 fős turistacsoport történetén keresztül mutatja be, milyen következményekkel jár a rendkívüli aszály régiónkban. Az utasok egy nyolcnapos dunai hajóútra fizettek be, ám a rekordalacsony vízállás miatt a program jelentős része meghiúsult, helyette mintegy 1500 kilométert kellett autóbusszal megtenniük.
Többen azt kifogásolták, hogy a hajózási társaság nem készítette fel őket időben a várható fennakadásokra, és a pihentető folyami utazás helyett szinte végig közúton közlekedtek. A benzinkutaton tudtak elmenni mosdóba, ami azért nem ugyanaz, mint a saját kabin a hajón. Az utasok csalódottak voltak az eljárástól, mert az irodák nem engedték átütemezni a nyaralásokat.
A szállodahajók nyári szezonja elúszott
A nemzetközi turisztikai lapok beszámoló szerint a hajózási társaságok egyelőre nem mondanak le a dunai szezonról, hanem igyekeznek minden lehetséges eszközzel fenntartani az utakat. A leggyakoribb megoldás a hajócsere. Ha egy hajó nem tud továbbhaladni az alacsony vízállás miatt, az utasokat autóbusszal átszállítják a folyó másik, már hajózható szakaszán várakozó testvérhajóra, ahonnan folytathatják az útjukat a turisták. A társaságok emellett menet közben módosítják az útvonalakat, egyes kikötőket kihagynak, vagy buszos kirándulásokkal helyettesítik a hajóval már nem elérhető programokat.
Az Independent friss cikkében azt panaszolta egy utazó, hogy minden nem tervezett kirándulás, ami egész napos kirándulássá alakult, 30 euró ebédköltséggel járt, mivel az utasok általában a hajókon fogyasztják az ebédet. Másrészt az is rontott az élményből, hogy nem duna-menti nagyvárosok központjában szálltak ki az utasok a hajóból, ami a fénypontja lenne ezeknek az utaknak.
A szolgáltatók eltérően reagálnak a válságra
Az Avalon Waterways már több dunai indulását törölte, ugyanakkor közölte, hogy minden utasnak alternatív programot vagy más utazási lehetőséget ajánl fel. A Viking Cruises folyamatosan figyeli a vízállást, és még az indulás előtt értesíti az érintett utasokat, ha módosítani kell az útvonalat. Az AmaWaterways, az Emerald Cruises és több más társaság szükség esetén
- hajócserét,
- szállodai éjszakát
- vagy autóbuszos transzfert is biztosít annak érdekében, hogy az utasok a lehető legtöbb tervezett látnivalót felkereshessék.
A turisztikai szaklapok szerint ugyanakkor ezek az intézkedések csak mérséklik a károkat.
Az utazási irodák egyre gyakrabban figyelmeztetik az utasokat arra, hogy a nyári dunai hajóutaknál már a foglaláskor számolni kell útvonal-módosítással, buszos átszállással vagy hajócserével, és a jövőben ez egyre inkább így lesz.
A Viking szóvivője elmondta az Independentnek, hogy a kapitányok figyelemmel kísérik a vízszintet, és szükség szerint végrehajtják a működési kiigazításokat. A Viking stratégiája már eleve az, hogy testvérhajókat telepít ugyanazon az útvonalon, ellentétes irányokban. Így azonnal hajócserét hajtanak végre, ha a vízszint lecsökken, ezzel lehetővé téve az utasok számára, hogy ugyanabba a kabinba szálljanak át. Ez a megközelítés segít megőrizni az útvonalakat és csökkenti a vendégélmény zavarait – nyilatkozta a szóvivő.
A probléma nem csak a Dunát érinti.
A Rajnán is hasonló fennakadások vannak, ezért a teljes európai folyami hajózási iparág, amely évente több milliárd eurós forgalmat bonyolít, rendkívüli nyomás alá került. A Rajna apadásának súlyos gazdasági következményeiről itt olvashat.
A Duna vízszintje alig emelkedik
Egyelőre nincs jele annak, hogy a helyzet gyorsan rendeződne. A hidrológiai előrejelzések szerint a Duna több szakaszán a következő napokban is rendkívül alacsony maradhat a vízállás, ezért a hajózási társaságok továbbra is útvonal-módosításokra és hajócserékre készülnek. Az iparág egyre inkább arra készülhet, hogy a klímaváltozás miatt az ilyen fennakadásokkal már üzemszerűen kalkulálni kell.
A helyzet a térségben rövid távra sem fest túl jól.
Ebből lehet a következő Paks: újabb atomerőműnél számolnak a teljes leállítás forgatókönyvével – jön csapadék, de kimondták a szomorú igazságot
Bár a következő napokban csapadék érkezhet a Duna felső vízgyűjtő területeire, ez várhatóan csak mérsékelt és átmeneti javulást hoz a folyó vízállásában. Az alpesi régiókban lehulló eső akár néhány centiméteres vízszintemelkedést is eredményezhet, de a rendkívüli aszályhelyzetet nem oldja meg, a vízgyűjtő területeket nem tölti fel. Eközben a Száva vízgyűjtőjén továbbra sem várható számottevő csapadék, ami a térség energetikai ellátása szempontjából is kockázatot jelent. A szlovéniai krškói atomerőmű egyelőre üzemel, de már számolnak fokozatos leállításával a Száva alacsony vízállása miatt.