Ez ám a dunai luxusút: üdülőhajó, napozóágy helyett buszülés, mosdó a benzinkúton – a sokezer eurós összeomlás

Már július közepén érkeztek hírek arról, hogy vesztegelnek vagy késnek a szállodahajók Budapesten és Mohácsnál. A MAHART ekkor már 18 százalékos júliusi foglaláscsökkenésről számolt be, az Avalon Waterways pedig több járat törlését jelentette be. Innen indult a történet. Az El Pais csalódott spanyol turisták történetét keresztül mutatja be, hogyan lesz a luxuhajózásból rémálom nyaralás.

A szállodahajók a Duna vízszintjének emelkedését várják/Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Háromezer eurós zötykölődés a buszon

A múlt héten a bolgár média arról számolt be, hogy egy másik folyami turisztikai hajó 186 utasát evakuálták a hajójukról, mert a hajó Vidin városánál egy homokpadon rekedt. A hajózás ellehetetlenült, de a meghirdetett utakat nem mondták le a szervező irodák.

A spanyol lap egy 120 fős turistacsoport történetén keresztül mutatja be, milyen következményekkel jár a rendkívüli aszály régiónkban. Az utasok egy nyolcnapos dunai hajóútra fizettek be, ám a rekordalacsony vízállás miatt a program jelentős része meghiúsult, helyette mintegy 1500 kilométert kellett autóbusszal megtenniük.

Többen azt kifogásolták, hogy a hajózási társaság nem készítette fel őket időben a várható fennakadásokra, és a pihentető folyami utazás helyett szinte végig közúton közlekedtek. A benzinkutaton tudtak elmenni mosdóba, ami azért nem ugyanaz, mint a saját kabin a hajón. Az utasok csalódottak voltak az eljárástól, mert az irodák nem engedték átütemezni a nyaralásokat.

A szállodahajók nyári szezonja elúszott

A nemzetközi turisztikai lapok beszámoló szerint a hajózási társaságok egyelőre nem mondanak le a dunai szezonról, hanem igyekeznek minden lehetséges eszközzel fenntartani az utakat. A leggyakoribb megoldás a hajócsere. Ha egy hajó nem tud továbbhaladni az alacsony vízállás miatt, az utasokat autóbusszal átszállítják a folyó másik, már hajózható szakaszán várakozó testvérhajóra, ahonnan folytathatják az útjukat a turisták. A társaságok emellett menet közben módosítják az útvonalakat, egyes kikötőket kihagynak, vagy buszos kirándulásokkal helyettesítik a hajóval már nem elérhető programokat.