Donald Trump most Irán kereskedelmi partnereit vette célba – itt a lista, kiknek fájnak legjobban az amerikai szankciók

Donald Trump újabb gazdasági nyomásgyakorlást helyezett kilátásba Iránnal szemben. Az amerikai elnök csütörtök éjjel bejelentette: az Egyesült Államok szankciókkal fogja sújtani azokat az országokat, amelyek továbbra is támogatják Teheránt vagy üzletelnek vele. A fenyegetés különösen érzékenyen érintheti Kínát, amely az iráni kőolaj legnagyobb felásárlója, de a Közel-Kelet több állama is kellemetlen helyzetbe kerülhet.

Donald Trump újabb szankciói Irán ellen az Egyesült Államok számos közel-keleti szövetségesét is kellemetlen helyzetbe hozhatják, de a legangyobb kárvallott egyértelműen Kína lesz. / Fotó: Alones / Shutterstock

A kilátásba helyezet szankciók Kínának fájhatnak a leginkább

A legnagyobb kitettsége egyértelműen Kínának van, ugyanis az elmúlt években az iráni olaj több mint 80 százaléka kínai vevőkhöz került. A Kpler becslése szerint Kína 2025-ben átlagosan napi 1,38 millió hordó iráni olajat vásárolt.

Peking az elmúlt évtizedben sajátos rendszert épített ki az amerikai szankciók megkerülésére. Az iráni olaj jelentős részét olyan független kínai finomítók dolgozzák fel, amelyeknek viszonylag csekély az amerikai pénzügyi kitettségük. A szállítmányok eredetét gyakran átnevezik, a kereskedelem pedig kínai valutában és nehezen követhető közvetítői láncokon keresztül zajlik.

Természetesen Washingtonnak ez egyáltalán nem tetszik, így már eddig is próbált nyomást gyakorolni Pekingre. Az amerikai pénzügyminisztérium áprilisban például egy kínai független finomítóra vetett ki szankciókat, amely több milliárd dollár értékben vásárolt iráni olajat, illetve egyes kínai bankokat pedig másodlagos szankciókkal fenyegettek meg, amennyiben részt vesznek az iráni olajkereskedelem finanszírozásában.

Eközben Peking sem mutatott különösebb lelkesedést az amerikai útmutatás iránt. A Reuters tudósítása szerint Lin Jian kínai külügyi szóvivő például úgy fogalmazott:

a szankciók és a nyomásgyakorlás nem oldják meg a problémát, Kína sokkal inkább a diplomáciai megoldást részesítené előnyben.

Trump újabb fenyegetése így komoly teszt elé állíthatja a kínai–amerikai kapcsolatokat, hiszen az iráni olaj olcsón jut el Kínába, ami a kínai finomítóknak jelentős hasznot hajt. Ugyanakkor Washington minden eszközzel akadályozná, hogy Teherán továbbra is bevételhez jusson.