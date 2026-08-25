Veszélyes fordulatot vett az iráni háború, most Kína fenyeget megtorlással

Peking figyelmeztette Washingtont, hogy megtorló intézkedéseket hozhat, ha az Egyesült Államok jelentősen kiterjeszti az Iránnal szembeni új másodlagos szankcióit kínai vállalatokra. Az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent által hétfőn bejelentett intézkedések már érintenek hongkongi és szárazföldi kínai cégeket, a nagy kínai pénzintézeteket azonban egyelőre nem vették célba – írja a Financial Times.

Egy szankciós offenzíva felrobbanthatná a két ország feszült kapcsolatát/Fotó: AFP

Egy szankciós offenzíva felrobbanthatná a két ország feszült kapcsolatát

Egy komolyabb amerikai szankciós offenzíva Kínával szemben könnyen felrobbanthatná a két ország amúgy is feszült kapcsolatát, különösen most, mindössze egy hónappal Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök tervezett washingtoni találkozója előtt. A csúcstalálkozót a világgazdaság szempontjából is fontosnak tartják: a két vezető várhatóan arról is tárgyal majd, hogy meghosszabbítsák az egy évre szóló fegyverszünetet a kereskedelmi háborúban, amelyről októberben állapodtak meg, és amelyet Trump májusi, Pekingben tett barátságos látogatása erősített meg.

A kínai külügyminisztérium kedden egyértelmű üzenetet küldött Washingtonnak. Egy szóvivő az amerikai Irán elleni másodlagos szankciókkal kapcsolatban kijelentette:

„Kína minden szükséges intézkedést megtesz jogainak és érdekeinek határozott védelmében.”

Peking már többször világossá tette, hogy ellenzi az olyan egyoldalú szankciókat, amelyeknek szerinte nincs alapjuk a nemzetközi jogban, és amelyek mögött nem áll az ENSZ Biztonsági Tanácsának felhatalmazása. A kínai vezetés szerint most elsősorban a helyzet enyhítésére és arra van szükség, hogy a felek minél hamarabb visszatérjenek a párbeszédhez és a tárgyalásokhoz.

Kína ugyanakkor különleges helyzetben van az iráni olaj miatt

Miközben a nagy kínai állami olajfinomítók többnyire betartják az iráni nyersolajra vonatkozó amerikai szankciókat, a kisebb, magántulajdonú finomítók – az úgynevezett „teapot” finomítók – továbbra is vásárolnak és dolgoznak fel iráni olajat. Az Egyesült Államok az év elején több ilyen finomítót is szankcionált, Peking azonban arra utasította a kínai vállalatokat, hogy ne működjenek együtt az amerikai intézkedésekkel.