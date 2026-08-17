Ezért kellett Brüsszelnek Orbán Viktort eltakarítania az útból: minden idők legdurvább csapására készül az EU Oroszország ellen – Kallas bejelentette az újabb szankciós csomagot

Ukrajna az ötödik háborús telének küszöbén áll, amely az eddigieknél is keményebb lehet. Kijev továbbra is szinte védtelen az orosz ballisztikus rakétákkal szemben. Miközben a jelenleg szűkösen rendelkezésre álló Patriot légvédelmi rendszerek felkutatása és az ukránoknak való rendelkezésre bocsátása hosszú menetnek ígérkezik, Brüsszel újabb szankciós csomaggal próbálhatja növelni a Kremlre nehezedő nyomást.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője egy új, Oroszország elleni szankciós csomag előkészítését jelentette be egy lapinterjúban

Fotó: Daniel Gnap / AFP

Ősszel érkezhet az új szankciós csomag terve

„Ősszel előterjesztem a háború kezdete óta összeállított legszélesebb körű szankciós listát. Ha elfogadják, az Oroszországgal szemben szankcionált személyek, vállalatok és szervezetek száma azonnal egyharmadával nő” – mondta Kaja Kallas a WELT-nek. Hangsúlyozta: a nyomást addig kell fokozni, amíg Oroszország be nem fejezi a háborút.

Az új büntetőintézkedések elfogadásához mind a 27 uniós tagállam állam- és kormányfőjének egyhangú támogatására van szükség.

A július végén elfogadott 21. szankciós csomagot több tagállam ellenállása miatt csak felpuhított formában sikerült jóváhagyni.

Kallas ennek ellenére elégedett az EU eddigi szankciós politikájával. „Oroszország a mai napig súlyos árat fizetett az uniós szankciókért, amelyek már több mint ezermilliárd euróba kerültek az orosz hadigépezetnek” – fogalmazott.

Az uniós külügyi vezető optimista azzal kapcsolatban is, hogy az Egyesült Államok és Európa ismét szorosabban együttműködhet az Oroszországgal szembeni szankciók ügyében. Az amerikai szenátus augusztus elején, hosszas vita után megszavazott egy szankciós törvényjavaslatot, amelynek alapját a júliusban elhunyt republikánus politikus és Oroszország keményvonalas bírálója, Lindsey Graham kezdeményezése adta.

Ez reményt ad arra, hogy Európa és az Egyesült Államok közelebb kerül egymáshoz ebben a kérdésben

– mondta Kallas. Egyelőre azonban kérdéses, hogy a képviselőház is támogatja-e az intézkedéseket.

Az új szankciók középpontjában az orosz politikusokkal és vállalatokkal szembeni közvetlen korlátozások, valamint az orosz olaj- és gázexport állnak.