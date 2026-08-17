Ezért kellett Brüsszelnek Orbán Viktort eltakarítania az útból: minden idők legdurvább csapására készül az EU Oroszország ellen – Kallas bejelentette az újabb szankciós csomagot
Ukrajna az ötödik háborús telének küszöbén áll, amely az eddigieknél is keményebb lehet. Kijev továbbra is szinte védtelen az orosz ballisztikus rakétákkal szemben. Miközben a jelenleg szűkösen rendelkezésre álló Patriot légvédelmi rendszerek felkutatása és az ukránoknak való rendelkezésre bocsátása hosszú menetnek ígérkezik, Brüsszel újabb szankciós csomaggal próbálhatja növelni a Kremlre nehezedő nyomást.
Ősszel érkezhet az új szankciós csomag terve
„Ősszel előterjesztem a háború kezdete óta összeállított legszélesebb körű szankciós listát. Ha elfogadják, az Oroszországgal szemben szankcionált személyek, vállalatok és szervezetek száma azonnal egyharmadával nő” – mondta Kaja Kallas a WELT-nek. Hangsúlyozta: a nyomást addig kell fokozni, amíg Oroszország be nem fejezi a háborút.
Az új büntetőintézkedések elfogadásához mind a 27 uniós tagállam állam- és kormányfőjének egyhangú támogatására van szükség.
A július végén elfogadott 21. szankciós csomagot több tagállam ellenállása miatt csak felpuhított formában sikerült jóváhagyni.
Kallas ennek ellenére elégedett az EU eddigi szankciós politikájával. „Oroszország a mai napig súlyos árat fizetett az uniós szankciókért, amelyek már több mint ezermilliárd euróba kerültek az orosz hadigépezetnek” – fogalmazott.
Az uniós külügyi vezető optimista azzal kapcsolatban is, hogy az Egyesült Államok és Európa ismét szorosabban együttműködhet az Oroszországgal szembeni szankciók ügyében. Az amerikai szenátus augusztus elején, hosszas vita után megszavazott egy szankciós törvényjavaslatot, amelynek alapját a júliusban elhunyt republikánus politikus és Oroszország keményvonalas bírálója, Lindsey Graham kezdeményezése adta.
Ez reményt ad arra, hogy Európa és az Egyesült Államok közelebb kerül egymáshoz ebben a kérdésben
– mondta Kallas. Egyelőre azonban kérdéses, hogy a képviselőház is támogatja-e az intézkedéseket.
Az új szankciók középpontjában az orosz politikusokkal és vállalatokkal szembeni közvetlen korlátozások, valamint az orosz olaj- és gázexport állnak.
Súlyos orosz támadások érték Ukrajnát
Oroszország eközben a hétvégén változatlan intenzitással folytatta támadásait Ukrajna ellen. Kijevben, valamint a Krementsuk és Krivij Rih környéki ipari térségekben ballisztikus rakéták becsapódásairól számoltak be. Legalább három ember meghalt, több mint húszan megsebesültek.
A július a civil lakosság szempontjából a háború 2022 februári kezdete óta a legvéresebb hónap volt. Ukrán adatok szerint az ország energetikai infrastruktúrájának már mintegy 80 százaléka csaknem teljesen megsemmisült, ami tovább növeli az aggodalmakat a közelgő tél miatt.
Kallas szerint az orosz támadások intenzitása összefügg azzal is, hogy Moszkva nem tud jelentős eredményeket elérni a fronton. Szerinte az Oroszország által a gabonával megrakott hajók ellen indított legutóbbi támadások a globális élelmiszer-ellátást is veszélyeztetik.
Oroszország az utóbbi időben fokozta az ukrán kikötők elleni támadásokat, és ezzel a nemzetközi hajózást is nehéz helyzetbe hozta. Ez részben válasz lehet azokra az ukrán dróntámadásokra, amelyek során Kijev olajszállító tankereket és gabonaszállító hajókat vett célba az Azovi-tengeren, illetve az orosz fekete-tengeri partvidék közelében.
Ugyanakkor Ukrajna az elmúlt hónapokban dróntámadásaival érzékeny csapásokat mért Oroszországra. Többször támadtak meg finomítókat és logisztikai központokat, ami az orosz hadsereg frontellátását is nehezíti.
Egyre nagyobb a hibrid fenyegetés Európában
Markus Reisner ezredes, ismert katonai szakértő a WELT-nek a múlt héten szintén az ukrajnai front helyzetével hozta összefüggésbe a támadások fokozódását.
Mivel taktikai és hadműveleti szinten, vagyis a csatatéren már nem történik érdemi előrelépés, mindkét fél stratégiai szinten eszkalál, és ott vívja a döntő csatákat
– mondta a biztonságpolitikai szakértő.
Szerinte Oroszország ezt kétféleképpen teszi:
- egyrészt folyamatos légicsapásokkal próbálja felőrölni Ukrajnát,
- másrészt arra törekszik, hogy a háborút Európára is kiterjessze. Utóbbi kapcsán felmerült a lipcsei repülőtéren történt augusztus eleji incidens is.
Kallas is az Európát fenyegető hibrid támadások erősödésére is figyelmeztetett, miközben szerinte a NATO keleti szárnyán egyértelműen érzékelhető a fenyegetés. Vasárnap egy F–18-as vadászgép egy NATO-művelet keretében lelőtt egy feltehetően orosz drónt Románia légterében. A román védelmi minisztérium szerint ez már a negyedik hasonló eset volt idén.
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