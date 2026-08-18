Soha nem látott csapást mér az EU Putyinra, de Magyarország nélkül nem fog menni: kiderültek a részletek Brüsszel tervéről – az oroszok megemlegetik az új szankciókat

Az új szankciós javaslatokat szeptember elején mutathatják be az uniós tagállamok nagyköveteinek a Coreper ülésén, a végleges jóváhagyás pedig októberben történhet meg. A kezdeményezés nem újabb átfogó, ágazati szankciós csomagot jelentene, hanem elsősorban új magánszemélyek és jogi személyek felvételét az uniós szankciós listákra.

Személyi szankciós listát bővíene az EU Oroszország ellen, őszre készülhet el a javaslat

Fotó: Alexander Kazakov / AFP

Rendszeresen frissülne a személyekre vonatkozó szankciós lista

A Szabad Európa értesülései szerint az EEAS emellett rendszeressé tenné a személyi szankciós listák frissítését. A tervek szerint minden hónapban új javaslatokat készítenének elő, és lehetőség szerint azokat az EU külügyminisztereinek minden egyes ülésén elfogadnák. Már szeptemberben érkezhetnek külön javaslatok az emberi jogok megsértésével, illetve Oroszország hibrid műveleteivel kapcsolatba hozott személyek és szervezetek ellen.

Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, a nagyszabású bővítést korábban Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője is bejelentette. Egy lapinterjújában azt mondta:

Ősszel előterjesztem a háború kezdete óta összeállított legszélesebb körű szankciós listát. Ha elfogadják, az Oroszországgal szemben szankcionált személyek, vállalatok és szervezetek száma azonnal egyharmadával nő.

Kallas szerint az eddig bevezetett uniós szankciók több mint ezermilliárd eurós költséget jelentettek Oroszország számára. A politikus úgy véli, hogy a nyomást mindaddig fenn kell tartani és fokozni kell Moszkvával szemben, amíg Oroszország nem fejezi be a háborút Ukrajnában.

A legutóbbi szankciós csomagot csak felpuhítva tudta elfogadni az EU

A diplomata szerint ugyanakkor egyelőre nincs napirenden, hogy az új listabővítés keretében újra elővegyék a 21. szankciós csomagból kimaradt valamennyi ágazati korlátozást.

A júliusban elfogadott csomag ugyanis több tagállam ellenállása miatt a korábban tervezettnél enyhébb lett.

A 27 tagállam közötti egyhangúságot különösen nehéz volt biztosítani. A végleges csomagból kikerültek többek között

az orosz halászati ágazatra vonatkozó egyes korlátozások,

valamint személyi szankciók is.

Bulgária például elérte, hogy ne kerüljön fel a listára Kirill, az orosz ortodox egyház pátriárkája, illetve Vagit Alekperov, a Lukoil alapítója.