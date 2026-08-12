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alacsony vízállás
energiaválság
Rajna
szárazság

A Rajnának őszig vége, leállnak a hajók, ezt egész Európa meg fogja érezni

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Rekordalacsony vízszintre süllyedt a Rajna a németországi Kaubnál, és a következő napokban tovább romolhat a helyzet. Európa egyik legfontosabb belvízi szállítási útvonalán már most is jelentős korlátozások nehezítik a hajózást, az érintett vállalatok pedig vasútra és közútra terelik át a szállítás egy részét. A szárazság és a vízhiány miatt az üzemanyagok, a szén, a vegyipari alapanyagok és más ipari termékek ellátása is veszélybe kerülhet.
Juhász Péter
2026.08.12, 08:10

A Rajna vízállása a németországi Kaubnál – ahol a folyó hajózási szempontból egyik legsekélyebb szakasza található – az 1880-ban kezdődött mérések óta nem látott mélységbe süllyedt. A helyzetet tovább súlyosbíthatja az Európát ezen a héten elérő újabb hőhullám. A meteorológiai előrejelzések alapján tartós, több héten át tartó csapadékra lenne szükség a szárazság után ahhoz, hogy a folyó vízszintje visszatérjen a normálisabb tartományba. Ez azt jelenti, hogy a probléma akár őszig is velünk maradhat – ez pedig egész Európában érezteti hatását.

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A Rajna extrém alacsony vízállása és a szárazság már a szállítási folyamatokat is veszélyezteti, az áruk átrakodása jelentős költségnövekedéssel jár
Fotó: M. Volk / Shutterstock

Hatvan kamion egyetlen uszály helyett: ezt hozta a szárazság

A Rajna Európa egyik legfontosabb ipari szállítási ütőere. Svájctól egészen Rotterdamig, a kontinens egyik legnagyobb kikötőjéig húzódó vízi útvonalon hatalmas mennyiségű nyersanyag és késztermék mozog. A folyó különösen fontos Németország energia-, vegy- és feldolgozóipara számára – emlékeztet arra a Bloomberg.

Az alacsony vízállás miatt az uszályok azonban csak a megszokottnál jóval kisebb rakományt tudnak felvenni. Egyes kikötők és rakodóhelyek már nehezebben vagy egyáltalán nem érhetők el, miközben a vállalatok kénytelenek alternatív szállítási módokat keresni.

A Covestro német polimer- és műanyaggyártó szerint egy 1500 tonnás rakományú uszály kiváltásához mintegy 60 kamionra van szükség. 

A közúti fuvarozás azonban drágább és környezetvédelmi szempontból is kedvezőtlenebb alternatíva, miközben a hirtelen megnövekvő kereslet miatt a szükséges kamionkapacitás sem feltétlenül áll rendelkezésre. Schleswig-Holstein tartomány kedden ezért ideiglenesen feloldotta a vasárnapi és ünnepnapi kamionforgalomra vonatkozó korlátozásokat. A cél az, hogy a folyami szállítás kiesését legalább részben közúti fuvarozással lehessen ellensúlyozni.

A német vegyipar már érzi a szárazság hatását

A Rajna alacsony vízállása több nagy iparvállalat működését is érinti:

  • A Lanxess szerint a folyami szállítások súlyosan korlátozottak, az uszályok a szokásosnál lényegesen kisebb rakományokat tudnak vinni. A vállalat emiatt ahol lehet, vasúti és közúti fuvarozásra áll át.
  • Az Evonik szintén jelentős logisztikai kihívásokról számolt be, és elővigyázatosságból több szállítást terel át vasútra és közútra.
  • A BASF-nál egyelőre csak elszigetelt szűk keresztmetszetek alakultak ki, de a vállalat igyekszik fenntartani a folyami szállítást. Ehhez több, kifejezetten alacsony vízállás mellett is használható hajót állítanak forgalomba, szükség esetén pedig szárazföldi fuvarozást vesznek igénybe.

A probléma ugyanakkor nemcsak a vegyipart érinti. A Rajnán rendszeresen szállítanak dízelt, fűtőolajat, szenet, gabonát és kakaót is. A német EnBW energetikai vállalat például jellemzően Rotterdamból érkező szénszállítmányokra támaszkodik. A vállalat már jelezte, hogy a Rajna alacsony vízállása miatt a fennakadások több tízmillió euróval csökkenthetik az eredményét.

A finomítók is nehéz helyzetbe kerülhetnek

Mint összeállításunkban bemutattuk, Németországban elsősorban a Rajna mentén működő finomítók kerültek nehezebb helyzetbe a szárazság és az aszály miatt. Érintett lehet többek között a Karlsruhe mellett működő MiRO finomító, valamint a Shell wesselingi és godorfi üzeme is. Ezeknél jelenleg nem elsősorban a termelés leállása jelenti a fő kockázatot. A legnagyobb probléma az, hogy az uszályok a csökkenő vízmélység miatt kisebb mennyiséget tudnak szállítani, ami megemeli a logisztikai költségeket és lassítja az ellátási láncokat.

A Rajna vízállása ugyan még nem érte el a 2018-as vagy 2022-es extrém alacsony szinteket, a hajózási korlátozások azonban már most érezhetők. A folyami fuvarozás drágulása különösen a belső európai piacokat érintheti érzékenyen, mivel a tengeri kikötők és a szárazföldi ipari létesítmények közötti kapcsolat jelentős része a folyami hajózásra épül.

A hajózás teljes leállásáról egyelőre nincs szó. A német belvízi hajózási szövetkezet szerint az uszályok Kaubnál továbbra is át tudnak kelni. 

A vízállás azonban már olyan alacsony, hogy a hajók terhelhetősége döntő tényezővé vált.

A Kaubnál mért referenciaérték kedden mindössze 14 centiméter volt. A hajók

  • merülése, 
  • a rakomány tömege, és
  • a hajó kialakítása ezért egyre fontosabbá válik. 

A folyón már olyan hajótulajdonos is akadt, amely július végén inkább leállította egyes hajóit.

A meteorológiai előrejelzések szerint jövő héten ugyan átmeneti lehűlés és csapadék is érkezhet Németországba, de ez aligha hoz gyors megoldást. A folyó vízszintjének számottevő emelkedéséhez tartós esőzésre lenne szükség. Ralph Solveen, a Commerzbank vezető közgazdásza szerint jelentős vízszintemelkedés október előtt nem valószínű. Ha a vízszint szeptember közepéig kritikus marad, az becslése szerint mintegy 0,35 százalékponttal csökkentheti a német GDP növekedését az idei harmadik negyedévben.

Az aszály egész Európát sújtja

A Rajna vízszintjének zuhanása nem önmagában álló jelenség. A folyó vízgyűjtő területén hónapok óta kevés a csapadék, miközben az extrém meleg tovább növeli a párolgást. Az Alpokból érkező hó- és gleccserolvadék csökkenése szintén hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb víz jut a folyóba.

Európa közben újabb hőhullámra készül. 

Franciaországban, Németországban és Lengyelországban is szokatlanul magas hőmérséklet várható, a csúcshőmérsékletek pedig a hét második felében és a hétvégén érkezhetnek. 

Az Európai Bizottság adatai szerint a szárazság a kontinens jelentős részén tovább súlyosbodott.

Ha a szárazság tartós marad, annak hatása a szállítási költségeken keresztül egyre több iparágban jelenhet meg. A Rajna ugyanis nem egyszerűen egy folyó Európa térképén: a kontinens ipari gazdaságának egyik kulcsfontosságú szállítási infrastruktúrája.

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