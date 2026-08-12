A Rajnának őszig vége, leállnak a hajók, ezt egész Európa meg fogja érezni

A Rajna vízállása a németországi Kaubnál – ahol a folyó hajózási szempontból egyik legsekélyebb szakasza található – az 1880-ban kezdődött mérések óta nem látott mélységbe süllyedt. A helyzetet tovább súlyosbíthatja az Európát ezen a héten elérő újabb hőhullám. A meteorológiai előrejelzések alapján tartós, több héten át tartó csapadékra lenne szükség a szárazság után ahhoz, hogy a folyó vízszintje visszatérjen a normálisabb tartományba. Ez azt jelenti, hogy a probléma akár őszig is velünk maradhat – ez pedig egész Európában érezteti hatását.

A Rajna extrém alacsony vízállása és a szárazság már a szállítási folyamatokat is veszélyezteti, az áruk átrakodása jelentős költségnövekedéssel jár

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Hatvan kamion egyetlen uszály helyett: ezt hozta a szárazság

A Rajna Európa egyik legfontosabb ipari szállítási ütőere. Svájctól egészen Rotterdamig, a kontinens egyik legnagyobb kikötőjéig húzódó vízi útvonalon hatalmas mennyiségű nyersanyag és késztermék mozog. A folyó különösen fontos Németország energia-, vegy- és feldolgozóipara számára – emlékeztet arra a Bloomberg.

Az alacsony vízállás miatt az uszályok azonban csak a megszokottnál jóval kisebb rakományt tudnak felvenni. Egyes kikötők és rakodóhelyek már nehezebben vagy egyáltalán nem érhetők el, miközben a vállalatok kénytelenek alternatív szállítási módokat keresni.

A Covestro német polimer- és műanyaggyártó szerint egy 1500 tonnás rakományú uszály kiváltásához mintegy 60 kamionra van szükség.

A közúti fuvarozás azonban drágább és környezetvédelmi szempontból is kedvezőtlenebb alternatíva, miközben a hirtelen megnövekvő kereslet miatt a szükséges kamionkapacitás sem feltétlenül áll rendelkezésre. Schleswig-Holstein tartomány kedden ezért ideiglenesen feloldotta a vasárnapi és ünnepnapi kamionforgalomra vonatkozó korlátozásokat. A cél az, hogy a folyami szállítás kiesését legalább részben közúti fuvarozással lehessen ellensúlyozni.

A német vegyipar már érzi a szárazság hatását

A Rajna alacsony vízállása több nagy iparvállalat működését is érinti:

A Lanxess szerint a folyami szállítások súlyosan korlátozottak, az uszályok a szokásosnál lényegesen kisebb rakományokat tudnak vinni. A vállalat emiatt ahol lehet, vasúti és közúti fuvarozásra áll át.

Az Evonik szintén jelentős logisztikai kihívásokról számolt be, és elővigyázatosságból több szállítást terel át vasútra és közútra.

A BASF-nál egyelőre csak elszigetelt szűk keresztmetszetek alakultak ki, de a vállalat igyekszik fenntartani a folyami szállítást. Ehhez több, kifejezetten alacsony vízállás mellett is használható hajót állítanak forgalomba, szükség esetén pedig szárazföldi fuvarozást vesznek igénybe.

A probléma ugyanakkor nemcsak a vegyipart érinti. A Rajnán rendszeresen szállítanak dízelt, fűtőolajat, szenet, gabonát és kakaót is. A német EnBW energetikai vállalat például jellemzően Rotterdamból érkező szénszállítmányokra támaszkodik. A vállalat már jelezte, hogy a Rajna alacsony vízállása miatt a fennakadások több tízmillió euróval csökkenthetik az eredményét.

A finomítók is nehéz helyzetbe kerülhetnek Mint összeállításunkban bemutattuk, Németországban elsősorban a Rajna mentén működő finomítók kerültek nehezebb helyzetbe a szárazság és az aszály miatt. Érintett lehet többek között a Karlsruhe mellett működő MiRO finomító, valamint a Shell wesselingi és godorfi üzeme is. Ezeknél jelenleg nem elsősorban a termelés leállása jelenti a fő kockázatot. A legnagyobb probléma az, hogy az uszályok a csökkenő vízmélység miatt kisebb mennyiséget tudnak szállítani, ami megemeli a logisztikai költségeket és lassítja az ellátási láncokat. A Rajna vízállása ugyan még nem érte el a 2018-as vagy 2022-es extrém alacsony szinteket, a hajózási korlátozások azonban már most érezhetők. A folyami fuvarozás drágulása különösen a belső európai piacokat érintheti érzékenyen, mivel a tengeri kikötők és a szárazföldi ipari létesítmények közötti kapcsolat jelentős része a folyami hajózásra épül.

A hajózás teljes leállásáról egyelőre nincs szó. A német belvízi hajózási szövetkezet szerint az uszályok Kaubnál továbbra is át tudnak kelni.

A vízállás azonban már olyan alacsony, hogy a hajók terhelhetősége döntő tényezővé vált.

A Kaubnál mért referenciaérték kedden mindössze 14 centiméter volt. A hajók

merülése,

a rakomány tömege, és

a hajó kialakítása ezért egyre fontosabbá válik.

A folyón már olyan hajótulajdonos is akadt, amely július végén inkább leállította egyes hajóit.