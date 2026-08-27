Durvul a tejválság: vágóhídra küldik az állatokat a gazdák – ezzen a területen Magyarország is csehül áll
Már nemcsak a következő évi termés, hanem az állatállomány megőrzése is veszélybe került a rendkívüli aszály miatt Csehországban. A takarmánynövények hozama több térségben olyan mértékben visszaesett, hogy egyes gazdaságok nem tudják biztosítani a szarvasmarha állományok téli ellátását. Az állattartók ezért borjakat adnak el, előre hozzák a bikák levágását, és a kevésbé termelékeny egyedek selejtezésére kényszerülnek.
A Reuters által bemutatott Agropodnik Košetice gazdaságban mintegy 2900 szarvasmarhát tartanak, köztük ezer tejelő tehenet és hatszáz bikát. A gazdaságnak évente körülbelül 11 ezer tonna szenázsra lenne szüksége, az idei betakarítás azonban csak a szükséges mennyiség felét biztosította. A tavaly megmaradt háromezer tonnás készlettel együtt is mintegy 1500 tonna hiánnyal számolnak.
A takarmány megvásárlása a többszörösére emelkedett árak mellett már nem gazdaságos. A korábban körülbelül 500 cseh koronáért értékesített szénabála ára elérte a kétezer koronát. A gazdaság ezért a törzsállomány és a tejelő tehenek ellátását próbálja biztosítani, miközben a bikákat idő előtt vágóhídra küldi, a borjak egy részét pedig értékesíti.
A cseh ágazat főbb termékeinél az idei bevételkiesés elérheti a 20 milliárd koronát (több mint 301 milliárd forint).
Nem egyedi esetről van szó. Egy másik cseh gazdaság 2700 állatából hatszázat készül eladni, mert két kaszálás után is csupán a szükséges szálastakarmány felét tudta betakarítani. Más tenyésztők a tejelő tehenek takarmányából már a szénát is kihagyják, és szalmával próbálják átvészelni a kritikus időszakot.
A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a cseh mezőgazdasági minisztérium
az egész ország területére katasztrófahelyzetnek minősítette az aszály miatti tömegtakarmány-kiesést.
Az ökológiai gazdaságok ezért egyedi engedéllyel nem bioeredetű takarmányt is vásárolhatnak. Korábban azt is lehetővé tették, hogy a takarmányhiány miatt állatokat eladó gazdák akkor se veszítsék el egyes támogatásaikat, ha már nem teljesítik az előírt minimális állatsűrűséget.
Magyarországon is csehül állnak az állattartók
Magyarországon egyelőre nincs adat arra, hogy a csehországihoz hasonló, széles körű kényszervágás kezdődött volna. A kockázat azonban valós, mert ugyanaz a három tényező – a tömegtakarmányok kiesése, a beszerzési költségek emelkedése és az állattartók romló jövedelmezősége – itthon is egyszerre jelentkezik.
A HungaroMet augusztus 24-i értékelése szerint az elmúlt hetek csapadéka csak kisebb körzetekben enyhítette az aszályt, a kukorica és a napraforgó pedig addigra az ország jelentős részén elszáradt. Az Alföldön harminc nap alatt sokfelé még tíz milliméter eső sem hullott, a kilencvennapos csapadékhiány pedig jellemzően 70–160 milliméter volt.
Ez nemcsak a szemeskukorica mennyiségét csökkenti. A tehenészetek és húsmarhatartók számára legalább ekkora gond
- a silókukorica,
- a lucerna,
- a réti széna
- és más tömegtakarmányok
gyenge hozama. Ezeket nem lehet egyszerűen, egyik napról a másikra import abrakkal kiváltani: a szarvasmarhák takarmányozásában megfelelő mennyiségű rostos és erjesztett tömegtakarmányra is szükség van.
A Világgazdaság már júliusban beszámolt róla, hogy miközben az agrártárca szerint országos hiány még nem alakult ki, több térségben rendkívül szűkössé vált a kínálat. A korábban 8–10 ezer forintért elérhető bálákért helyenként ennek két-háromszorosát kérték, a lucernabálák ára pedig a hirdetésekben elérte a 20–30 ezer forintot. A nagy távolságról történő beszerzéshez ráadásul jelentős fuvar- és útdíj társul. Később a kormány is belátta: az aszály miatt több térségben 30–50 százalékkal csökkent a szálastakarmány hozama, miközben a széna és a szalma ára is jelentősen emelkedett. Emiatt útdíjkedvezménnyel, külföldi készletek feltérképezésével és támogatási előlegekkel igyekezett enyhíteni az állattartók egyre súlyosabb szálastakarmány ellátási gondjait.
A tejár és odavágott a szarvasmarha-tartóknak
A kényszerű állománycsökkentés veszélye elsősorban a tejhasznú szarvasmarháknál jelentkezhet. A tejpiaci árzuhanás már a szarvasmarha-állományban is nyomot hagyhat: az AKI adatai szerint 2026 első négy hónapjában jelentősen nőtt a tehenek és üszők vágása. Vagyis ezen a területen a takarmányhiány éppen akkor sújtja a gazdaságokat, amikor a nyerstej felvásárlási ára újabb mélypontra süllyedt.
Az AKI PÁIR friss adatai szerint a nyerstej országos termelői átlagára 126,45 forint volt kilogrammonként 2026 júliusában. Ez júniushoz képest 2,1 százalékos, az előző év azonos hónapjához viszonyítva pedig 36,3 százalékos visszaesést jelentett. Az árcsökkenésben a nyerstej zsírtartalmának 0,06 százalékpontos, fehérjetartalmának 0,02 százalékpontos romlása, valamint az alapár 2 százalékos mérséklődése is szerepet játszott.
A friss számok alapján már nemcsak az ár, hanem a felvásárolt mennyiség is csökkent. A hazai nyerstej-felvásárlás júliusban az előző havitól 0,1 százalékkal, a 2025. júliusi mennyiségtől pedig 2,6 százalékkal maradt el. Ez önmagában még nem bizonyítja az állomány leépülését, de már arra utal, hogy a korábbi tejtöbblet mellett a magyarországi kínálat mérséklődni kezdett. Ebben a hőség miatti tejhozamcsökkenés, a beltartalmi értékek romlása és a gazdaságok veszteséges működése egyaránt szerepet játszhat.
A Világgazdaság korábbi elemzése szerint az olcsó régiós import, az erős forint, a beszűkült exportlehetőségek és az aszály együttesen szorították válságba a magyar tejtermelőket. A helyzetet súlyosbítja, hogy a bevételek gyorsabban csökkennek, mint a takarmányozási, energia- és munkaerőköltségek.
Az export átmeneti menekülőutat kínál
A júliusi adatok ugyanakkor egy kedvezőbb folyamatot is jeleznek. A nyerstej kiviteli ára 135,15 forint volt kilogrammonként, 27,7 százalékkal meghaladta a júniusi értéket. Az exportár így 6,9 százalékkal volt magasabb a magyar termelői átlagárnál, noha az egy évvel korábbi szinttől még mindig 34,9 százalékkal elmaradt.
A magasabb kiviteli ár az export mennyiségét is növelte. Az AKI PÁIR szerint a nyerstej kiszállítása júliusban havi összevetésben 4,4 százalékkal, éves alapon pedig 17,7 százalékkal bővült. A külpiac tehát átmeneti értékesítési lehetőséget biztosíthat a hazai termelőknek, és részben mérsékelheti a belföldi árzuhanás hatását.
Az export élénkülése azonban nem oldja meg a gazdaságok alapvető problémáját. Bár a kiviteli ár meghaladta a hazai átlagot, éves összevetésben továbbra is több mint harmadával alacsonyabb volt. Ráadásul a nyerstej-kiszállítás növekedése és a hazai felvásárlás csökkenése együtt tovább szűkítheti a magyar feldolgozók számára rendelkezésre álló alapanyag mennyiségét.
Ha a tejből származó bevétel már a normál takarmányozási költségeket sem fedezi, a többszörös áron beszerezhető széna vagy lucerna megvásárlása tovább növeli a veszteséget. Ilyen helyzetben a gazdaságok először a gyengébb tejtermelésű, idősebb vagy nehezebben vemhesülő teheneket selejtezik, majd elhalaszthatják az üszők tenyésztésbe állítását is. Ez kezdetben nem feltétlenül jelenik meg látványos állományzuhanásként, néhány hónap elteltével azonban már csökkenti a tejtermelést és a következő évek utánpótlását.
Ősszel derülhet ki, hány állat maradhat
A kiinduló állományadatok még nem mutatnak általános leépülést: a KSH szerint 2025 decemberében 873 ezer szarvasmarhát tartottak Magyarországon, 1,4 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ez azonban még az idei aszály, a takarmánydrágulás és a tejár mélyrepülése előtti állapotot tükrözi.
Magyarországon tehát jelenleg inkább a kényszerű állománycsökkentés előszobájáról lehet beszélni. Országos takarmányhiányt továbbra sem jelentettek, a nagyobb, saját földterülettel és korábbi készletekkel rendelkező gazdaságok pedig jobb helyzetből indulnak. A kisebb állattartók, a bérelt területre vagy vásárolt takarmányra támaszkodó gazdaságok, valamint a veszteséges tejtermelők azonban különösen sérülékenyek.
A döntő kérdés az lesz, hogy a gazdaságok mennyi szilázst, szenázst és szénát tudnak ténylegesen betárolni télre, illetve milyen áron tudják pótolni a hiányzó mennyiséget. Amennyiben a készletek felmérése után jelentős rés marad, először a borjak, a hízóbikák és a kevésbé termelékeny tehenek száma csökkenhet.
A cseh példa azért különösen komoly figyelmeztetés, mert az állomány leépítése gyors, újjáépítése azonban több évig tart. A levágott tehén nem pótolható a következő termésből: kiesik a tejtermelésből, elmaradnak a borjak, és szűkül a feldolgozók hazai alapanyagellátása.
A Világgazdaság tejpiaci elemzése szerint ezért a jelenlegi túlkínálatot akár váratlan és gyors drágulás is követheti. A júliusi AKI-adatok alapján ennek első jelei már láthatók: csökkent a hazai felvásárlás, miközben a magasabb exportár hatására erőteljesen nőtt a kivitel. Ha ehhez ősszel takarmányhiány és állománycsökkentés társul, a mostani tejárzuhanás rövid időn belül hazai alapanyaghiányba fordulhat.