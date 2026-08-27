Durvul a tejválság: vágóhídra küldik az állatokat a gazdák – ezzen a területen Magyarország is csehül áll

Már nemcsak a következő évi termés, hanem az állatállomány megőrzése is veszélybe került a rendkívüli aszály miatt Csehországban. A takarmánynövények hozama több térségben olyan mértékben visszaesett, hogy egyes gazdaságok nem tudják biztosítani a szarvasmarha állományok téli ellátását. Az állattartók ezért borjakat adnak el, előre hozzák a bikák levágását, és a kevésbé termelékeny egyedek selejtezésére kényszerülnek.

Szarvasmarha csorda egy kiszáradt magyar legelőn Fotó: Vendel Lajos

A Reuters által bemutatott Agropodnik Košetice gazdaságban mintegy 2900 szarvasmarhát tartanak, köztük ezer tejelő tehenet és hatszáz bikát. A gazdaságnak évente körülbelül 11 ezer tonna szenázsra lenne szüksége, az idei betakarítás azonban csak a szükséges mennyiség felét biztosította. A tavaly megmaradt háromezer tonnás készlettel együtt is mintegy 1500 tonna hiánnyal számolnak.

A takarmány megvásárlása a többszörösére emelkedett árak mellett már nem gazdaságos. A korábban körülbelül 500 cseh koronáért értékesített szénabála ára elérte a kétezer koronát. A gazdaság ezért a törzsállomány és a tejelő tehenek ellátását próbálja biztosítani, miközben a bikákat idő előtt vágóhídra küldi, a borjak egy részét pedig értékesíti.

A cseh ágazat főbb termékeinél az idei bevételkiesés elérheti a 20 milliárd koronát (több mint 301 milliárd forint).

Nem egyedi esetről van szó. Egy másik cseh gazdaság 2700 állatából hatszázat készül eladni, mert két kaszálás után is csupán a szükséges szálastakarmány felét tudta betakarítani. Más tenyésztők a tejelő tehenek takarmányából már a szénát is kihagyják, és szalmával próbálják átvészelni a kritikus időszakot.

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a cseh mezőgazdasági minisztérium

az egész ország területére katasztrófahelyzetnek minősítette az aszály miatti tömegtakarmány-kiesést.

Az ökológiai gazdaságok ezért egyedi engedéllyel nem bioeredetű takarmányt is vásárolhatnak. Korábban azt is lehetővé tették, hogy a takarmányhiány miatt állatokat eladó gazdák akkor se veszítsék el egyes támogatásaikat, ha már nem teljesítik az előírt minimális állatsűrűséget.