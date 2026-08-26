Van egy óriási probléma a szélturbinákkal, amiről eddig senki nem beszélt: a németek már tudják, most majd a magyarok is megismerik – egy kilométerről is zavaró lehet

A szélturbinák árnyéka jelentős területet érinthet, bizonyos irányokban akár egy kilométernél is messzebbre nyúlhat. Különösen zavaró lehet, amikor a lapátok mozgó árnyéka rendszeresen egy lakóépület ablakán keresztül vetül a helyiségbe. Emiatt Németországban a szélerőművek engedélyezésénél az árnyékhatást is vizsgálni kell, és meghatározott esetekben az erőmű automatikus leállítása szükséges – számol be friss cikkében az Energiewende.

Ha a szélerőmű mozgó lapátjainak árnyéka rendszeresen olyan helyet érint, ahol emberek tartózkodnak, az igen zavaró lehet.

Nemcsak a régi bűnnek, a szélerőműnek is hosszú az árnyéka

Az árnyék hossza elsősorban a Nap állásától és a szélturbina irányához viszonyított helyzettől függ. Déli irányban a turbina árnyéka nem vetül, észak felé pedig csak télen, déltájban jelenhet meg, akkor is a berendezés magasságánál rövidebb lehet. A leghosszabb árnyék keleti és nyugati irányban alakul ki, ahol megfelelő körülmények között meghaladhatja az egy kilométert is.

Ugyanakkor, ha a mozgó lapátok árnyéka rendszeresen olyan helyet érint, ahol emberek tartózkodnak, az igen zavaró lehet. A németek ezért adminisztratív módszerekkel igyekeznek korlátozni a lakóépületeket érő árnyékhatást.

A szélerőmű engedélyezéshez például csillagászati szimulációval kell meghatározni, hogy elméletileg mennyi ideig érheti árnyék az adott épületet, a megengedett érték

napi 30 perc,

illetve évi 30 óra.

A számítások egy elméleti maximumból indulnak ki, így az időjárás hatását nem veszik figyelembe. Ugyanakkor a tényleges árnyékhatás ennél jóval rövidebb lehet, hiszen felhős időben a Nap csak enyhén vagy egyáltalán nem süt. Számít a turbina lapátjainak helyzete és az is, hogy fúj-e a szél, vagyis működik-e a berendezés.

Ez annál is inkább fontos, mert pszichológiai vizsgálatok szerint a hosszabb ideig fennálló mozgó árnyék jelentős kellemetlenséget okozhat. A kutatások során a helyiségek funkcióját és az árnyékhatás súlyosságát is figyelembe vevő, úgynevezett súlyozott árnyékidőt vizsgálták.

Az eredmények alapján már évi 15 óra felett erős zavaró hatás jelentkezhet. A ténylegesen mozgó árnyék épületekre jutó éves időtartamát ezért 8 órában határozták meg.

Ha az elméleti csillagászati számítás szerint a napi 30 perces vagy az évi 30 órás határérték túllépése várható, árnyékhatás miatti automatikus leállító rendszert kell telepíteni.

Ennek része egy fényérzékelő, amely azokban az időszakokban méri a tényleges fényviszonyokat, amikor a Nap állása alapján árnyékhatás elvileg kialakulhat.

A rendszer akkor avatkozik be, amikor a napsugárzás meghaladja a 120 watt/négyzetméteres értéket, és az adott épület már elérte a megengedett tényleges árnyékidőt.

Összehasonlításként egy derült nyári napon a napsugárzás teljesítménye meghaladhatja az 1000 watt/négyzetmétert, míg egy felhős téli napon 100 watt/négyzetméter alá is eshet.