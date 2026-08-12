Ez várhat Magyarországra is, ha megvalósul Kapitány István legszebb álma: átadták Németország legnagyobb szélerőműveit, amelyek akkorák, mint a Mol-torony

Felállították mind a 64 turbinát Németország eddigi legnagyobb tengeri szélerőműparkjában, a He Dreihtban. Az Északi-tengeren, Helgolandtól mintegy 110 kilométerre nyugatra épült létesítmény összteljesítménye 960 megawatt, és az EnBW számításai szerint évente nagyjából 1,1 millió háztartás áramigényének megfelelő villamos energiát termelhet. A szélerőműpark ugyanakkor még nem üzemel teljes kapacitással: a következő hetekben műszaki és elektromos üzembe helyezési munkák zajlanak, a teljes rendszer várhatóan nyár végére áll munkába.

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A beruházás mérete nemcsak energetikai, hanem pénzügyi szempontból is figyelemre méltó. A He Dreiht teljes költsége mintegy 2,4 milliárd euró, vagyis a Magyar Nemzeti Bank augusztus 12-i árfolyamával számolva körülbelül 875 milliárd forint. A projekt finanszírozásában az Európai Beruházási Bank is részt vett egy 600 millió eurós hitellel – írja a Der Spiegel.

A He Dreiht az EnBW eddigi legnagyobb tengeri szélenergia-beruházása. A vállalat jelenlegi, 976 megawattos offshore portfóliójához képest az új park önmagában csaknem ugyanekkora kapacitást ad hozzá, vagyis közel megduplázza a társaság tengeri szélerőműveinek teljesítményét.

A méretek a turbináknál válnak igazán látványossá:

a Vestas által gyártott 64 szélturbina egyenként 15 megawatt teljesítményű, agymagasságuk 142 méter – ez a magasság a budapesti Mol-toronynak felel meg.

A rotor átmérője 236 méter, a három lapát egyetlen fordulat során 43 742 négyzetméteres területet jár be, ami nagyjából hat futballpályának felel meg. Az EnBW szerint egyetlen rotorfordulat annyi villamos energiát termelhet, amennyi négy háztartás egy napi fogyasztását fedezi.

A parkot egy tengeri átalakítóállomás és két nagyfeszültségű egyenáramú vezeték kapcsolja a német villamosenergia-hálózathoz. A kábelek mintegy 120 kilométeren futnak a tenger alatt, majd további 110 kilométeren a szárazföldön. A He Dreiht éves termelését az EnBW 3,6 milliárd kilowattórára becsüli.

Állami támogatás nélkül épült meg az óriási szélerőműpark

A He Dreiht üzleti modellje legalább annyira érdekes, mint a technológiája. A projekt az első nagy német tengeri szélerőműparkok egyike, amely nem kap a német megújulóenergia-törvény alapján garantált betáplálási támogatást. Az EnBW ehelyett hosszú távú áramvásárlási szerződésekre építette a finanszírozását és a várható bevételeit.