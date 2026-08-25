Kína a jövőbe repült: az égben lebeg az új szélerőmű, akkora a turbina, mint egy utasszállító repülőgép

Kína új szintre emelte a magaslégköri szélenergia hasznosításával folytatott kísérleteit: az S4000 nevű, héliummal lebegtetett szélerőmű-rendszer 4000 méteres tengerszint feletti magasságon teljesítette a felszállásból, stabil lebegésből, áramtermelésből és visszatérésből álló teljes tesztciklust. A kínai állami televízió, a CCTV világelsőként számolt be az eredményről, hogy ez az első 4000 méteres magassági osztályba tartozó rendszer, amely a teljes működési ciklust végrehajtotta.

Hatalmas lebegő szélerőművet tesztelt Kína: egy utasszállító repülőgép méretével vetekszik a léghajú szerű turbina / Fotó: X / @ChinaScience

Az S4000 első látásra inkább óriási léghajóra hasonlít, mint szélerőműre. A szerkezet 67 méter hosszú, 40 méter széles és 23 méter magas. Hosszát úgy lehet elképzelni, hogy nagyjából egy Boeing 747-es utasszállító méretével vetekszik, illetve egy szabványos futballpálya hosszának körülbelül kétharmadát foglalná el. A 23 méteres magasság pedig hozzávetőleg egy hét-nyolc emeletes épületének felel meg.

A héliummal töltött test több mint egytonnás hasznos terhet képes a magasba emelni. A fedélzetén könnyű turbinák termelik az áramot, amelyet nem akkumulátorokban tárolnak el: a villamos energia a szerkezetet a földhöz rögzítő kábelen keresztül jut vissza a felszíni rendszerhez – írja a South China Morning Post.

Az S4000-et 10–35 kilovoltos kimeneti feszültségre tervezték, tervezett élettartama húsz év.

Az elképzelés alapja, hogy nagyobb magasságban sok helyen erősebb és egyenletesebb szél található, mint közvetlenül a felszín közelében. Így olyan energiát is hasznosítani lehet, amelyet egy hagyományos, toronyra szerelt szélturbina már nem ér el.

A legfontosabb számot viszont még nem árulták el

A látványos teszt egyik kulcsadata egyelőre hiányzik: nem hozták nyilvánosságra az S4000 pontos névleges teljesítményét, és azt sem, hogy a mostani próba során összesen mennyi villamos energiát termelt. A fejlesztési sorozat előző tagja, az S2000 maximálisan 3 megawattos névleges teljesítményre készült.

Januári tesztjén 2000 méteres tengerszint feletti magasságon 385 kilowattóra villamos energiát termelt, és a hálózati csatlakozást is kipróbálták vele.

A kínai beszámolók szerint az S4000 teljesítményét tovább növelték az elődhöz képest, konkrét megawattértéket azonban nem közöltek. Emiatt jelenleg nem lenne megalapozott például 4 megawattos rendszerként hivatkozni rá.