Erre érdemes figyelnie Magyarországnak: döntött a bíróság Ausztriában, megtiltotta a szélturbinák megépítését – nem lesz semmi a wullersdorfi erőműparkból

Szélerőmű építése hiúsulhat meg Alsó-Ausztriában, miután egy szigorúan védett parlagi sas pár fészkét mindössze 70 méterre találták meg az egyik tervezett turbinától. Az osztrák szövetségi közigazgatási bíróság szerint emiatt nem lehetett egyszerűen kihagyni az érintett berendezést, így a teljes, öt turbinából álló beruházás elbukott.

Mindössze 70 méterre lett volna egy tervezett szélerőmű egy védett parlagi sas fészkétől, ezért az osztrák bíróság az egész beruházást megakasztotta / Fotó: Hegedus Márta

Nem épülhet meg tervezett formájában a Wullersdorf mellett, az alsó-ausztriai Hollabrunn járásban tervezett szélerőműpark. Az osztrák Szövetségi Közigazgatási Bíróság (BVwG) pénteken ismertetett döntése szerint az öt tervezett szélturbina egyike túl közel került volna egy szigorúan védett parlagi sas pár fészkéhez.

A probléma súlyát az adta, hogy a fészket csak az engedélyezési folyamat után fedezték fel.

A beruházás 2025 februárjában kapta meg az engedélyt, később azonban kiderült, hogy az egyik turbina mindössze 70 méterre állt volna a sasok fészkétől.

A természetvédelmi ombudsman, egy környezetvédelmi szervezet és egy civil kezdeményezés is megtámadta az engedélyt. A beruházó szintén a bírósághoz fordult, többek között az előírt kiegészítő feltételek miatt.

A bíróság végül nemcsak az érintett turbina megépítését akadályozta meg. Az öt berendezés együttesen 34 megawatt teljesítményre lett volna képes, vagyis meghaladta a 30 megawattos, törvényben meghatározott környezeti hatásvizsgálati küszöböt. A projekt ezért egyszerűsített környezeti hatásvizsgálati eljárásban kapott engedélyt.

A másik négy szélerőművet is elkaszálták

A BVwG szerint jogilag az sem volt járható út, hogy az érintett szélturbinát elhagyják, a másik négyet pedig engedélyezik. Ezzel ugyanis a beruházás teljesítménye a 30 megawattos küszöb alá csökkent volna, ami megváltoztatta volna az eljárás jogi alapját és az illetékes hatóság hatáskörét is.

Vagyis egyetlen turbina kiesése magával rántotta az egész projektet. A bíróság szerint sem a projekt módosítása, sem a fennmaradó négy berendezés részleges engedélyezése nem volt jogszerűen megoldható.

A döntés ellen rendes jogorvoslatnak nincs helye.