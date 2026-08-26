Eddig erről nem volt szó, kínai szélturbina-óriás uralhatja le Európát: jobb a nyugati cégeknél, szemet vethet Magyarországra is? Máris próbálják kitiltani Európából

A világ egyik legnagyobb szélturbina-gyártója, a kínai Ming Yang Smart Energy a politikai és nemzetbiztonsági akadályok ellenére sem mondott le Európáról. A vállalat helyi szakemberek felvételével, európai kutatás-fejlesztéssel és nyugati partnerek bevonásával igyekszik megvetni a lábát a kontinensen, miközben más kínai gyártók is egyre aktívabban keresik az európai lehetőségeket. A Financial Times szerint a Ming Yang hosszú távra rendezkedik be, annak ellenére is, hogy nemzetbiztonsági aggályok miatt elzárták a tengeri szélerőmű-piactól az Egyesült Királyságban, emiatt egy 1,5 milliárd fontos skóciai gyárberuházása is meghiúsult.

Az európai szélturbina beruházások erősen vonzzák a kínai gigagyártókat/Fotó: robertharding via AFP

A kínaiak számára azonban túl nagy üzlet Európa ahhoz, hogy feladják. Bár 2025-ben a kínai gyártók mindössze 446 megawattnyi új szélerőmű-kapacitást szállítottak a kontinensre, ami az új telepítések kevesebb mint 3 százaléka volt, a Ming Yang mellett más kínai óriások is terjeszkednek. A tét ráadásul egyre nagyobb, ugyanis Európa

egyszerre akarja felgyorsítani a szélerőművek telepítését

és megvédeni saját iparát a kínai konkurenciától – írja a lap.

A Ming Yang Smart Energy kifejezetten hosszú távra tervez a kontinensen:

európai szakembereket igazol,

kutatás-fejlesztési kapacitásokat telepít ide,

helyi gyártást akar kiépíteni

és partnerségeket köt,

miközben megpróbálja eloszlatni a kínai technológiával kapcsolatos politikai és biztonsági aggályokat.

A sanghaji tőzsdén jegyzett vállalat európai terjeszkedését tavaly szeptember óta Horatio Evers irányítja, aki korábban a német BASF energetikai üzletágát vezette. Evers a Financial Timesnak azt mondta, nem egyszeri európai próbálkozásról van szó. A Ming Yang a világ harmadik legnagyobb szélturbina-gyártója, ezért diverzifikálnia kell piacait, Európa pedig – Délkelet-Ázsia mellett – a világ egyik legnagyobb és legvonzóbb piaca számukra.

Európai szakemberekkel építkeznek

A kínai vállalat ennek megfelelően nem pusztán Kínában gyártott turbinákat szeretne eladni Európában. Evers vezető szakembereket igazolt át a legnagyobb európai energetikai és szélturbina-vállalatoktól, mint a Vestas, a Siemens Gamesa, vagy a Vattenfall.