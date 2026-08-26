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energiaválság
szélturbinagyártó
szélturbina
megújuló energia
szélenergia

Eddig erről nem volt szó, kínai szélturbina-óriás uralhatja le Európát: jobb a nyugati cégeknél, szemet vethet Magyarországra is? Máris próbálják kitiltani Európából

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A világ egyik legnagyobb szélturbina-gyártója, a kínai Ming Yang a politikai és nemzetbiztonsági akadályok ellenére megvetné a lábát a kontinensen. A kínai óriás gyártást és fejlesztést is telepítene Európába, miközben sorra csábítja át a legjobb szakembereket nyugati versenytársaitól. A terjeszkedés pedig előbb-utóbb Magyarországot is elérheti, ahol éppen most készülnek felpörgetni a szélerőmű-építéseket. Brüsszel tart a kínai nyomulástól, és próbálja az itteni cégeket helyzetbe hozni, kérdés, meddig sikerül.
Lengyel Gabriella
2026.08.26, 09:00

A világ egyik legnagyobb szélturbina-gyártója, a kínai Ming Yang Smart Energy a politikai és nemzetbiztonsági akadályok ellenére sem mondott le Európáról. A vállalat helyi szakemberek felvételével, európai kutatás-fejlesztéssel és nyugati partnerek bevonásával igyekszik megvetni a lábát a kontinensen, miközben más kínai gyártók is egyre aktívabban keresik az európai lehetőségeket. A Financial Times szerint a Ming Yang hosszú távra rendezkedik be, annak ellenére is, hogy nemzetbiztonsági aggályok miatt elzárták a tengeri szélerőmű-piactól az Egyesült Királyságban, emiatt egy 1,5 milliárd fontos skóciai gyárberuházása is meghiúsult.

szélturbina, Sunset view from Walney Island towards wind farm in the Irish Sea providing power to numerous homes
                                                               Az európai szélturbina beruházások erősen vonzzák a kínai gigagyártókat/Fotó: robertharding via AFP

A kínaiak számára azonban túl nagy üzlet Európa ahhoz, hogy feladják. Bár 2025-ben a kínai gyártók mindössze 446 megawattnyi új szélerőmű-kapacitást szállítottak a kontinensre, ami az új telepítések kevesebb mint 3 százaléka volt, a Ming Yang mellett más kínai óriások is terjeszkednek. A tét ráadásul egyre nagyobb, ugyanis Európa 

  • egyszerre akarja felgyorsítani a szélerőművek telepítését 
  • és megvédeni saját iparát a kínai konkurenciától – írja a lap.

A Ming Yang Smart Energy kifejezetten hosszú távra tervez a kontinensen:

  •  európai szakembereket igazol, 
  • kutatás-fejlesztési kapacitásokat telepít ide, 
  • helyi gyártást akar kiépíteni 
  • és partnerségeket köt, 
  • miközben megpróbálja eloszlatni a kínai technológiával kapcsolatos politikai és biztonsági aggályokat.

A sanghaji tőzsdén jegyzett vállalat európai terjeszkedését tavaly szeptember óta Horatio Evers irányítja, aki korábban a német BASF energetikai üzletágát vezette. Evers a Financial Timesnak azt mondta, nem egyszeri európai próbálkozásról van szó. A Ming Yang a világ harmadik legnagyobb szélturbina-gyártója, ezért diverzifikálnia kell piacait, Európa pedig – Délkelet-Ázsia mellett – a világ egyik legnagyobb és legvonzóbb piaca számukra.

Európai szakemberekkel építkeznek

A kínai vállalat ennek megfelelően nem pusztán Kínában gyártott turbinákat szeretne eladni Európában. Evers vezető szakembereket igazolt át a legnagyobb európai energetikai és szélturbina-vállalatoktól, mint a Vestas, a  Siemens Gamesa, vagy a  Vattenfall.

A Financial Times szerint a kínai vállalatoknak komoly politikai akadályokat kell leküzdeniük. Az európai politikusok és az iparág képviselői attól tartanak, hogy a kontinens jelenleg még erős szélturbina-gyártói – köztük a Vestas és a Siemens Gamesa – hasonló helyzetbe kerülhetnek, mint korábban az európai napelemipar a kínai versenytársak előretörése után.

Ehhez biztonsági aggályok is társulnak. Európában félnek attól, hogy a kínai gyártású, hálózatba kapcsolt turbinák kiberbiztonsági kockázatot jelenthetnek, és kérdéseket vet fel az is, milyen befolyást gyakorolhat Peking a kínai székhelyű vállalatokra. Ezek az aggodalmak olyan társaságokra is kiterjednek, amelyek – mint a Ming Yang – nem állami tulajdonúak.

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A britek már becsapták előttük az ajtót

A kínai cég eddigi legnagyobb európai akadályba az Egyesült Királyságban ütközött. A brit kormány májusban közölte, hogy nemzetbiztonsági kockázatokat lát a Ming Yang szélturbináinak tengeri projektekben történő alkalmazásában, ezért nem támogatja azok használatát. A döntés egy hatalmas beruházást is keresztülhúzott: a Ming Yang 1,5 milliárd fontos gyárat tervezett Skóciában. London részletesen nem ismertette a döntés indokait, a Financial Times azonban korábban arról számolt be, hogy a Trump-adminisztráció is aggályokat fogalmazott meg a beruházással kapcsolatban. A Ming Yang elnöke ezt követően arra figyelmeztette a brit kormányt, hogy veszélyes lehet a beruházás „politizálása”.

Az Európai Unió is óvatos a szélturbina gyártókkal

Az Európai Unió támogatási vizsgálatokat indított, illetve olyan szabályokat vezet be, amelyek korlátozhatják a kínai gyártású szélturbinák részvételét a közpénzből támogatott projektekben. 

Egyes európai iparági vezetők pedig már azt sürgetik, hogy korlátozzák a „nem nyugati” turbina-gyártók értékesítési lehetőségeit az uniós piacon.

A Ming Yang Németországban is megtapasztalta a politikai ellenállást. A Luxcara fejlesztő korábban a kínai céget választotta beszállítónak egy német tengeri szélerőműprojekthez. Az üzlet azonban vizsgálatok kereszttüzébe került, és 2025 augusztusában a felek közös megegyezéssel szétváltak. A projekt végül a Siemens Gamesa turbináira váltott.

Magyarország is érintett lehet

Itt válik igazán érdekessé a történet Magyarország számára is. Miközben Nyugat-Európában már arról folyik a vita, hogyan lehet feltartóztatni a kínai szélturbina-gyártókat, Közép-Európában a következő évek új szélerőmű-beruházásai még hatalmas, megszerezhető piacot jelentenek. Ha a kínai gyártók európai gyártóbázist építenek és sikerül áttörniük a szabályozási akadályokat, a Ming Yang és társai már jóval közelebb kerülhetnek a magyar piachoz is.

 

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