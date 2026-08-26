Eddig erről nem volt szó, kínai szélturbina-óriás uralhatja le Európát: jobb a nyugati cégeknél, szemet vethet Magyarországra is? Máris próbálják kitiltani Európából
A világ egyik legnagyobb szélturbina-gyártója, a kínai Ming Yang Smart Energy a politikai és nemzetbiztonsági akadályok ellenére sem mondott le Európáról. A vállalat helyi szakemberek felvételével, európai kutatás-fejlesztéssel és nyugati partnerek bevonásával igyekszik megvetni a lábát a kontinensen, miközben más kínai gyártók is egyre aktívabban keresik az európai lehetőségeket. A Financial Times szerint a Ming Yang hosszú távra rendezkedik be, annak ellenére is, hogy nemzetbiztonsági aggályok miatt elzárták a tengeri szélerőmű-piactól az Egyesült Királyságban, emiatt egy 1,5 milliárd fontos skóciai gyárberuházása is meghiúsult.
A kínaiak számára azonban túl nagy üzlet Európa ahhoz, hogy feladják. Bár 2025-ben a kínai gyártók mindössze 446 megawattnyi új szélerőmű-kapacitást szállítottak a kontinensre, ami az új telepítések kevesebb mint 3 százaléka volt, a Ming Yang mellett más kínai óriások is terjeszkednek. A tét ráadásul egyre nagyobb, ugyanis Európa
- egyszerre akarja felgyorsítani a szélerőművek telepítését
- és megvédeni saját iparát a kínai konkurenciától – írja a lap.
A Ming Yang Smart Energy kifejezetten hosszú távra tervez a kontinensen:
- európai szakembereket igazol,
- kutatás-fejlesztési kapacitásokat telepít ide,
- helyi gyártást akar kiépíteni
- és partnerségeket köt,
- miközben megpróbálja eloszlatni a kínai technológiával kapcsolatos politikai és biztonsági aggályokat.
A sanghaji tőzsdén jegyzett vállalat európai terjeszkedését tavaly szeptember óta Horatio Evers irányítja, aki korábban a német BASF energetikai üzletágát vezette. Evers a Financial Timesnak azt mondta, nem egyszeri európai próbálkozásról van szó. A Ming Yang a világ harmadik legnagyobb szélturbina-gyártója, ezért diverzifikálnia kell piacait, Európa pedig – Délkelet-Ázsia mellett – a világ egyik legnagyobb és legvonzóbb piaca számukra.
Európai szakemberekkel építkeznek
A kínai vállalat ennek megfelelően nem pusztán Kínában gyártott turbinákat szeretne eladni Európában. Evers vezető szakembereket igazolt át a legnagyobb európai energetikai és szélturbina-vállalatoktól, mint a Vestas, a Siemens Gamesa, vagy a Vattenfall.
A Financial Times szerint a kínai vállalatoknak komoly politikai akadályokat kell leküzdeniük. Az európai politikusok és az iparág képviselői attól tartanak, hogy a kontinens jelenleg még erős szélturbina-gyártói – köztük a Vestas és a Siemens Gamesa – hasonló helyzetbe kerülhetnek, mint korábban az európai napelemipar a kínai versenytársak előretörése után.
Ehhez biztonsági aggályok is társulnak. Európában félnek attól, hogy a kínai gyártású, hálózatba kapcsolt turbinák kiberbiztonsági kockázatot jelenthetnek, és kérdéseket vet fel az is, milyen befolyást gyakorolhat Peking a kínai székhelyű vállalatokra. Ezek az aggodalmak olyan társaságokra is kiterjednek, amelyek – mint a Ming Yang – nem állami tulajdonúak.
A britek már becsapták előttük az ajtót
A kínai cég eddigi legnagyobb európai akadályba az Egyesült Királyságban ütközött. A brit kormány májusban közölte, hogy nemzetbiztonsági kockázatokat lát a Ming Yang szélturbináinak tengeri projektekben történő alkalmazásában, ezért nem támogatja azok használatát. A döntés egy hatalmas beruházást is keresztülhúzott: a Ming Yang 1,5 milliárd fontos gyárat tervezett Skóciában. London részletesen nem ismertette a döntés indokait, a Financial Times azonban korábban arról számolt be, hogy a Trump-adminisztráció is aggályokat fogalmazott meg a beruházással kapcsolatban. A Ming Yang elnöke ezt követően arra figyelmeztette a brit kormányt, hogy veszélyes lehet a beruházás „politizálása”.
Az Európai Unió is óvatos a szélturbina gyártókkal
Az Európai Unió támogatási vizsgálatokat indított, illetve olyan szabályokat vezet be, amelyek korlátozhatják a kínai gyártású szélturbinák részvételét a közpénzből támogatott projektekben.
Egyes európai iparági vezetők pedig már azt sürgetik, hogy korlátozzák a „nem nyugati” turbina-gyártók értékesítési lehetőségeit az uniós piacon.
A Ming Yang Németországban is megtapasztalta a politikai ellenállást. A Luxcara fejlesztő korábban a kínai céget választotta beszállítónak egy német tengeri szélerőműprojekthez. Az üzlet azonban vizsgálatok kereszttüzébe került, és 2025 augusztusában a felek közös megegyezéssel szétváltak. A projekt végül a Siemens Gamesa turbináira váltott.
Magyarország is érintett lehet
Itt válik igazán érdekessé a történet Magyarország számára is. Miközben Nyugat-Európában már arról folyik a vita, hogyan lehet feltartóztatni a kínai szélturbina-gyártókat, Közép-Európában a következő évek új szélerőmű-beruházásai még hatalmas, megszerezhető piacot jelentenek. Ha a kínai gyártók európai gyártóbázist építenek és sikerül áttörniük a szabályozási akadályokat, a Ming Yang és társai már jóval közelebb kerülhetnek a magyar piachoz is.