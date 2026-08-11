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Albánia
Szerbia
Vucic
Brüsszel

Hajmeresztő bejelentést tett Vucic: Szerbia megváltoztatja az egyik folyó irányát, egyből kiverte a biztosítékot a Balkánon – „Ez a mi belügyünk”

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Komoly politikai vita robbant ki az Ibar folyó tervezett átalakítása miatt, miután Aleksandar Vucic jelezte, hogy Szerbia megvizsgálja a folyó egy szakaszának áthelyezését. Az Ibar folyó ügye Pristinában és Albániában is heves reakciókat váltott ki, az albán fél pedig Brüsszelhez fordult. Vucic erre azt mondta: nem érti, mi köze Albániának az ügyhöz, mert szerinte ez Szerbia belügye.
VG
2026.08.11, 07:55
Frissítve: 2026.08.11, 08:22

Komoly reakciókat váltott ki Pristinában és Albániában Aleksandar Vucic felvetése az Ibar folyó egy szakaszának áthelyezéséről. A szerb elnök azt mondta, nem érti, mi köze lenne Albániának az ügyhöz, amelyet Szerbia belső kérdésének tekint. A folyóval kapcsolatban ugyanakkor egyelőre nem született végleges döntés: Vucic szerint munkacsoport vizsgálja majd, milyen beavatkozásra lehet szükség Ribarici térségében.

Szerbia megváltoztatja az egyik folyó irányát, egyből kiverte a biztosítékot az albánoknál – „Ez a mi belügyünk”
Szerbia megváltoztatja az egyik folyó irányát, egyből kiverte a biztosítékot az albánoknál – „Ez a mi belügyünk” / Fotó: AFP

A szerb elnök korábbi nyilatkozata után az albán fél Brüsszelhez fordult, a kérdéssel pedig külön munkacsoport is foglalkozhat. Vucic erre reagálva azt mondta, először meg kell vizsgálni, pontosan milyen problémák vannak az Ibar Ribarici környéki szakaszán – írja a Nova.rs.

Nem tudom, mi köze van az Ibarnak Albániához

– fogalmazott, majd hozzátette, hogy szerinte ez Szerbia belügye.

A rendelkezésre álló közlésből ugyanakkor nem derül ki, pontosan milyen műszaki beavatkozást terveznek, mekkora szakaszt érintene a folyó esetleges áthelyezése, illetve mikor születhet erről döntés. Vucic megfogalmazása alapján jelenleg még a lehetőségek felmérése zajlik.

A szerb elnök élesen bírálta a pristinai reakciókat. Azt állította, hogy az albán fél azért emeli napirendre az Ibar ügyét, hogy elterelje a figyelmet a koszovói szerbekkel szembeni fellépésekről.

Vucic letartóztatásokkal, zaklatással, házak lerombolásával és szerbek bántalmazásával vádolta a koszovói hatóságokat. Azt is állította, hogy a nemzetközi közösség egyes szereplőinek közreműködésével folyamatosan gyengítik a szerb intézményeket Koszovóban, miközben erősítik a pristinai intézményrendszert.

Az Ibar hídja miatt is egyeztet Belgrád

A folyó körüli vita mellett ismét előkerült az észak-koszovói biztonsági helyzet is. A KFOR közlése szerint javult a biztonsági helyzet Koszovóban, és ennek részeként változtatásokat hajtanak végre a Visoki Decani térségében működő rendszerben.

Vucic arról beszélt, hogy este egyeztet Milan Mojsilovic szerb vezérkari főnökkel, aki korábban a KFOR parancsnokával tárgyalt. A szerb fél aggodalmát fejezte ki amiatt is, hogy a KFOR megváltoztathatja jelenlétét a mitrovicai Ibar-hídnál.

A szerb elnök szerint Belgrád közbelépett annak érdekében, hogy ezt megakadályozza. Vucic a mostani vitát ismét összekapcsolta Koszovó státuszának kérdésével, felidézve az 1999-es NATO-bombázásokat, és hangsúlyozva, hogy Szerbia továbbra sem ismeri el Koszovó függetlenségét.

A folyó esetleges áthelyezésének ügye így rövid idő alatt jóval túlmutatott egy műszaki vagy vízügyi kérdésen: Pristina és Albánia reakciója, valamint Belgrád válasza ismét a szerb–koszovói politikai konfliktus részévé tette az Ibart. A konkrét szerb tervről azonban egyelőre csak annyi ismert, hogy Ribarici térségében vizsgálják a helyzetet, és a végleges beavatkozásról még nem döntöttek.

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