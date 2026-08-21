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Hyundai
sztrájk
Dél-Korea
autógyár
robot

Soha nem látott leállás jön a világ egyik legnagyobb autógyáránál: gigantikus sztrájkba kezd majdnem 50 ezer munkás – humanoid robotokat telepít a menedzsment

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Aggódik az óriásvállalat vezetése, hogy nem tudják kiszolgálni az ügyfeleiket. Durva sztrájkot tartanak pénteken a dolgozók, mert elakadtak a bértárgyalások. De más követeléseik is vannak.
Hecker Flórián
2026.08.21, 06:55
Frissítve: 2026.08.21, 07:35

íA Hyundai Motor dél-koreai szakszervezete egy évtized óta először tart teljes sztrájkot a bérek miatt – írta meg a Reuters pénteken.

sztrájk, Hyundai
Soha nem látott leállás jön a világ egyik legnagyobb autógyáránál: gigantikus sztrájkba kezd majdnem 50 ezer munkás / Fotó: NurPhoto via AFP

A tudósítás szerint a Hyundai Motor mintegy 40 ezer szakszervezeti tagjának csatlakozása várható a pénteki munkabeszüntetéshez. Ennek súlyos hatásai lehetnek: a július végi részleges munkabeszüntetések a Yonhap becslései szerint 55 200 jármű kiesését okozták, ami 1,67 milliárd dolláros értéket jelent. A szakszervezet

  • a nyugdíjkorhatár emelését,
  • 800 százalékos bónuszt,
  • valamint a mesterséges intelligenciával és az automatizálással szembeni munkahelyvédelmet követel

A dél-koreai szakszervezete azért tart egy évtized óta először teljes sztrájkot, mert a bértárgyalások megfeneklettek. "A Hyundai Motor, a hozzá kapcsolódó Kia Corp és beszállítóik sztrájkoló dolgozói nagygyűlést tartanak a Hyundai Motor szöuli központja előtt" – közölte a dolgozókat képviselő szervezet, a Koreai Fémmunkások Szakszervezete (KMWU) a sztrájkot bejelentő szórólapon, amelyet a weboldalán tett közzé.

A 40 ezer munkáshoz még körülbelül körülbelül 3000-en csatlakozhatnak egy fővárosi nagygyűlésre.

Soha nem látott leállás jön a világ egyik legnagyobb autógyáránál: gigantikus sztrájk keződik

Az egynapos sztrájk a növekvő munkavállalói elégedetlenséget mutatja Dél-Koreában, miután tavaly megválasztották a munkásbarát, liberális Lee Jae-myung elnököt.

A munkabeszüntetés tovább növeli az autógyártó előtt álló kihívásokat, amely júliusban közölte, hogy idén várhatóan elmarad a globális értékesítési céljaitól a növekvő kínai konkurencia miatt Európában, valamint a csökkenő dél-koreai eladások következtében.

A Hyundai szakszervezete a kötelező nyugdíjkorhatár emelését követeli a jelenlegi 60 évről, összhangban Lee elnök arra vonatkozó ígéretével, hogy fokozatosan megemeli a felső határt a világ egyik leggyorsabban öregedő országában.

A szakszervezet emellett a havi alapbér 750-ról 800 százalékra szeretné emelni a bónuszokat, és garanciákat követel a munkahelyek védelmére, ahogy a vállalat bevezeti a mesterséges intelligenciát és az automatizálást. A Hyundai – amely a humanoid robotokat gyártó Boston Dynamics tulajdonosa – közölte, hogy

2028-tól humanoid robotok bevetését tervezi georgiai (USA) üzemében, azzal a céllal, hogy használatukat kiterjessze a többi gyártóegységére is.

A szakszervezet jelezte, hogy nyitott a bértárgyalások folytatására, de megvitatja a további sztrájkterveket, ha a vezetés nem áll elő „előremutató javaslatokkal”.

A Hyundai Motor úgy reagált, hogy elkötelezett a megoldás párbeszéd útján történő megtalálása mellett. „A sztrájk hatással lehet az ügyfeleinkre, partnereinkre és a működésünkre. Olyan kritikus időszakban vagyunk, amikor mindkét félnek együtt kell működnie ahhoz, hogy sikeresen vegyük a jövőbeli mobilitásra való globális átállás akadályait” – áll a vállalat közleményében.

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