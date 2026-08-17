Most robbanhat be a halálos járvány: gyorsan terjed a kórokozó, de sztrájkba léptek az ebola elleni harc kulcsszereplői – három hónapja nem kaptak fizetést egy kormánydöntés miatt

A kelet-kongói Nizi térségében Gédéon Banga Ngbape és csapata nap mint nap járja a közösségeket, hogy felkutassa azokat, akik kapcsolatba kerülhettek fertőzött vagy fertőzésgyanús emberekkel – számol be róla az Africanews. A kontaktkutatás kulcsszerepet játszik abban, hogy a hatóságok még azelőtt azonosítsák és ellátásba juttassák a betegeket, hogy a vírus szélesebb körben továbbterjedne. Ngbape szerint azonban a védekezést egyre inkább ellehetetleníti, hogy a terepen dolgozó egészségügyi munkatársak több mint három hónapja nem kaptak fizetést, többen pedig sztrájkba léptek emiatt, miközben a WHO összehangolt fellépésre sürget.

Ebolavírusról idén májusban készült mikroszkópfelvétel - sztrájk nehezíti az intenzív járvány elleni küzdelmet

Fotó: Giovanni Cancemi / Shutterstock

Mostantól az egészségügyi dolgozók sztrájkja nehezíti a védekezést

Új körülmény nehezíti a Kongóban továbbra is pusztító ebolajárvány elleni védekezést: miközben a kontaktkutatást végző egészségügyi dolgozók mobilitási lehetőségei eleve korlátozottak, béreik elmaradása miatt többen úgy döntöttek, hogy nem veszik fel a munkát.

A beszámolók szerint néhány napja a Nizi Ebola-kezelőközpont egészségügyi dolgozói sztrájkba léptek, emiatt az intézmény átmenetileg bezárt. A járványügyi rendszer közben naponta több tucat riasztást kap: a helyi csapatok átlagosan 60–70 bejelentést vizsgálnak ki minden nap. A sztrájk miatt most a bejelentések csak töredékének ellenőrzése valósulhat meg.

A kontaktkutatók feladata rendkívül összetett:

meg kell találniuk azokat, akik fertőzött személlyel kerülhettek kapcsolatba,

figyelniük kell az esetleges tüneteket, és

szükség esetén gondoskodniuk kell arról, hogy az érintettek mielőbb egészségügyi ellátásba kerüljenek.

Ha ez a rendszer akadozik, a teljes járványügyi védekezés hatékonysága romlik.

Már több mint 2000 halálos áldozat

Eközben az ebolajárvány ereje nem csökken: a kongói hatóságok legfrissebb adatai szerint a járványban már 4381 igazolt esetet regisztráltak, a halálos áldozatok száma pedig elérte a 2011-et. A járványt hivatalosan május 15-én jelentették be, a későbbi genetikai vizsgálatok azonban arra utalnak, hogy a vírus már hónapokkal korábban, februárban megjelent a térségben.