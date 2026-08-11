Náluk nincs energiaválság: kis ország tört Európa élére abban, ami a Tisza-kormány alatt nálunk leállt

Bulgária az elmúlt szűk két év során villamosenergia-tárolási nagyhatalommá nőtte ki magát. A SolarPower Europe adatai szerint az ország 2024-ben még csak mintegy 200 MWh akkumulátoros tárolókapacitással rendelkezett, ám 2025 végére az újonnan telepített kapacitás majdnem a tizenháromszorosára nőtt. Azaz egyetlen év alatt több mint 1100 százalékos bővülést mértek, amivel Bulgária az Európai Unió egyik leggyorsabban növekvő piacává vált. Magyarország is elindult az úton, az új kormány alatt azonban látványosan leállt a fejlesztés az Otthon Energia Program keretében, meg is érkezett a hőhullám idején a válság, amely megmutatta: a bolgárok ismerték fel a helyes utat.

A beruházók üzleti lehetőséget látnak a tárolókapacitások dinamikus növelésében, hiszen a hálózat egyre nagyobb mennyiségű időjárásfüggő termelést kénytelen kezelni. / Fotó: Feith Sandor / Alteo

A tárolók abban segítenek egy országot, hogy leküzdje az olyan hullámokat az áramtermelésben, mint amelyeket például a folyókat leapasztó hőhullám okozott Magyarországon és Romániában, válságos helyzetet okozva. Bulgária is a Duna mentén fekszik, hatalmas atomerőművük van, de nem ők szorulnak áramimportra, hanem ők segítenek ki másokat, nyilván megkérve az árát. Csak két évvel ezelőtt még egészen más volt a helyzet.

A RESTORE első körében több mint 9,7 GWh tárolókapacitást építettek ki

A helyreállítási terv (RRF) részeként létrehozott RESTORE program mintegy 1,15 milliárd leva kerettel támogatja az energiatárolók telepítését. A konstrukció célja

legalább 3000 MWh használható, hálózati méretű tárolókapacitás kiépítése,

elsősorban a megújulóenergia-termelés rendszerbe integrálásának támogatására.

Az Európai Bizottság iránymutatása szerint a beruházásokat 2026 júniusának végéig kellett megvalósítani.

A támogatási rendszerre már a pályázati szakaszban komoly piaci érdeklődés mutatkozott. A fejlesztők 2024-ben a rendelkezésre álló támogatási keret több mint négyszeresére nyújtottak be pályázatokat.

Ez azt jelezte, hogy a beruházók üzleti lehetőséget látnak az energiatárolásban, hiszen a hálózat egyre nagyobb mennyiségű időjárásfüggő termelést kénytelen kezelni.

A RESTORE első körében 82 projektet indítottak el, melyek együttes használható tárolókapacitása 9712,89 MWh, vagyis közel 9,7 GWh. A tárolókapacitás a villamosenergia-rendszer rugalmassága biztosításának egyik eszköze lehet, mivel a nap- és szélerőművek termelésének felfutása egyre nagyobb kihívást jelent az átviteli és elosztóhálózat számára.

Ráadásul az akkumulátorok lehetővé teszik, hogy az alacsonyabb kereslet vagy magasabb megújulótermelés idején rendelkezésre álló villamosenergiát későbbi időpontban használják fel. Ez a nagykereskedelmi árak alakulására is hatással lehet a későbbiekben, hiszen a tárolók a rendszer szűkebb időszakaiban is képesek biztosítani az energiát.

Az Európai Bizottság 2026-os országjelentése szerint jelenleg Bulgáriában 1181 MW akkumulátoros tárolókapacitás üzemel. A Bizottság emellett 1120 MW olyan kapacitást is említ, amelyre már szerződéseket írtak alá megújulóenergia-termeléssel való összekapcsolásra, így a hálózati méretű projektek támogatott vagy szerződéses állománya már megközelíti a 14 000 MWh-t.