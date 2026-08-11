Náluk nincs energiaválság: kis ország tört Európa élére abban, ami a Tisza-kormány alatt nálunk leállt
Bulgária az elmúlt szűk két év során villamosenergia-tárolási nagyhatalommá nőtte ki magát. A SolarPower Europe adatai szerint az ország 2024-ben még csak mintegy 200 MWh akkumulátoros tárolókapacitással rendelkezett, ám 2025 végére az újonnan telepített kapacitás majdnem a tizenháromszorosára nőtt. Azaz egyetlen év alatt több mint 1100 százalékos bővülést mértek, amivel Bulgária az Európai Unió egyik leggyorsabban növekvő piacává vált. Magyarország is elindult az úton, az új kormány alatt azonban látványosan leállt a fejlesztés az Otthon Energia Program keretében, meg is érkezett a hőhullám idején a válság, amely megmutatta: a bolgárok ismerték fel a helyes utat.
A tárolók abban segítenek egy országot, hogy leküzdje az olyan hullámokat az áramtermelésben, mint amelyeket például a folyókat leapasztó hőhullám okozott Magyarországon és Romániában, válságos helyzetet okozva. Bulgária is a Duna mentén fekszik, hatalmas atomerőművük van, de nem ők szorulnak áramimportra, hanem ők segítenek ki másokat, nyilván megkérve az árát. Csak két évvel ezelőtt még egészen más volt a helyzet.
A RESTORE első körében több mint 9,7 GWh tárolókapacitást építettek ki
A helyreállítási terv (RRF) részeként létrehozott RESTORE program mintegy 1,15 milliárd leva kerettel támogatja az energiatárolók telepítését. A konstrukció célja
- legalább 3000 MWh használható, hálózati méretű tárolókapacitás kiépítése,
- elsősorban a megújulóenergia-termelés rendszerbe integrálásának támogatására.
Az Európai Bizottság iránymutatása szerint a beruházásokat 2026 júniusának végéig kellett megvalósítani.
A támogatási rendszerre már a pályázati szakaszban komoly piaci érdeklődés mutatkozott. A fejlesztők 2024-ben a rendelkezésre álló támogatási keret több mint négyszeresére nyújtottak be pályázatokat.
Ez azt jelezte, hogy a beruházók üzleti lehetőséget látnak az energiatárolásban, hiszen a hálózat egyre nagyobb mennyiségű időjárásfüggő termelést kénytelen kezelni.
A RESTORE első körében 82 projektet indítottak el, melyek együttes használható tárolókapacitása 9712,89 MWh, vagyis közel 9,7 GWh. A tárolókapacitás a villamosenergia-rendszer rugalmassága biztosításának egyik eszköze lehet, mivel a nap- és szélerőművek termelésének felfutása egyre nagyobb kihívást jelent az átviteli és elosztóhálózat számára.
Ráadásul az akkumulátorok lehetővé teszik, hogy az alacsonyabb kereslet vagy magasabb megújulótermelés idején rendelkezésre álló villamosenergiát későbbi időpontban használják fel. Ez a nagykereskedelmi árak alakulására is hatással lehet a későbbiekben, hiszen a tárolók a rendszer szűkebb időszakaiban is képesek biztosítani az energiát.
Az Európai Bizottság 2026-os országjelentése szerint jelenleg Bulgáriában 1181 MW akkumulátoros tárolókapacitás üzemel. A Bizottság emellett 1120 MW olyan kapacitást is említ, amelyre már szerződéseket írtak alá megújulóenergia-termeléssel való összekapcsolásra, így a hálózati méretű projektek támogatott vagy szerződéses állománya már megközelíti a 14 000 MWh-t.
Európa élvonalába tör a bolgár tárolókapacitás
A mintegy 6,4 millió lakosú ország ezzel olyan tárolóflottát épített ki, amellyel már közvetlenül Németország és Olaszország mögé zárkózott az európai élmezőnybe.
Ám a rangsor értelmezésénél fontos, milyen akkumulátorokról beszélünk. Németország teljes állandó akkumulátoros kapacitása mintegy 29,8 GWh, ennek körülbelül 22 GWh háztartási tároló.
A német piacot több százezer kisebb rendszer alkotja, amelyek elsősorban a napelemekkel rendelkező háztartások saját fogyasztását segítik.
Olaszországban 2026. március végén 18,8 és 7,73 gigawattóra volt a csatlakoztatott állomány. Bulgária nagyjából 14 gigawattórás tervezett kapacitásának döntő része ezzel szemben hálózati méretű, ipari akkumulátoros rendszer.
Bulgária tehát Németországétól és Olaszországétól eltérő utat választott, ugyanis az állomány döntő részét nagy méretű, hálózatra kapcsolt akkumulátoros tárolás adja.
Az Egyesült Királyságban csak becslések vannak az aktuális tárolókapacitás volumenéről
A brit piacot nehezebb pontosan elhelyezni, ugyanis a brit kormány szerint jelenleg nincs olyan megbízható országos adatbázis, amely a teljes akkumulátoros kapacitást gigawattórában egységesen megmutatná. A szigetországban a hálózati méretű akkumulátorok teljesítménye 2025 végén már 7,5 gigawatt körül volt, az iparági becslések pedig 2026 elején nagyjából 12,9 gigawattórára tették a működő brit állomány energiatartalmát.
Ez alapján Bulgária a teljes telepített energiatárolás alapján hozzávetőleg a harmadik-negyedik hely környékén lehet Európában.
A pontos helyezés attól függ, hogyan számítják a brit és a különböző méretű háztartási rendszereket.
A bolgár eredmény különösen látványos az ország méretéhez viszonyítva. Németország lakossága több mint tízszerese Bulgáriáénak, míg a teljes akkumulátoros energiatároló-kapacitása nagyjából kétszerese a bolgár állománynak. Ez az egy főre jutó tárolókapacitás szempontjából rendkívül magas értéket jelent.
A bolgár tárolókapacitás-fejlesztési program egyik legfontosabb kérdése most már a végrehajtás. A támogatott projektek kapacitása több gigawattórával meghaladja a jelenleg működő állományt, ezért az elkövetkező időszakban a beruházások átadási üteme lesz a meghatározó.