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Meglett az első egymillió hektár: óriási termőföld-birodalmat épített Amerika legnagyobb gazdálkodója

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Stan Kroenke egyetlen üzlettel ugrott a negyedik helyről az amerikai földbirtokosok rangsorának élére. A sport- és ingatlanmilliárdos már csaknem 1,1 millió hektár termőföld felett diszponál. Eközben a jól ismert milliárdosok, Jeff Bezos és Bill Gates lényegesen lejjebb szerepelnek a rangsorban. Bezos 462 000 hektárral a 21. helyen áll, Gates pedig 275 000 hektárral a 44. helyen.
Dénes Zoltán
2026.08.31, 09:18
Frissítve: 2026.08.31, 09:36

Az első milliómról ne kérdezzenek, a többivel készségesen elszámolok” – szól a Henry Fordnak tulajdonított mondás. Stan Kroenke esetében azonban már nem dollárból, hanem hektárból jött össze az első millió: az amerikai üzletember termőföld tulajdona átlépte a korábban elképzelhetetlennek tűnő határt.

Stan Kroenke, termőföld, földtulajdon, Amerikai Egyesült Államok
Josh Kroenke, az Arsenal társelnöke (balra) és Stan Kroenke, az Arsenal amerikai igazgatója (jobbra) a trófeaátadón a Crystal Palace és az Arsenal közötti angol Premier League labdarúgó-mérkőzés után a dél-londoni Selhurst Parkban, 2026. május 24-én. San Korke lett a legnagobb amerikai termőföld tulajdonos Fotó: AFP

A Land Report 100 legfrissebb rangsora szerint Stan Kroenke 2,7 millió acre, vagyis körülbelül 1,09 millió hektár földet ellenőriz az Egyesült Államokban. Ezzel 2026-ban ő lett az ország legnagyobb magán-földtulajdonosa.

A milliárdos a 2025-ös listán még csak a negyedik helyen szerepelt. Az élre egy hatalmas, 2025 decemberében lezárt tranzakció repítette: Új-Mexikóban több mint 937 ezer acre, azaz hozzávetőleg 379 ezer hektár ranchterületet vásárolt meg a Teledyne alapítója, Henry Singleton örököseitől. A Land Report szerint több mint egy évtizede nem történt ekkora földvásárlás az Egyesült Államokban; az üzlet pénzügyi részleteit sem az eladó, sem a vevő képviselői nem hozták nyilvánosságra.

Csak a most felvásárolt terület önmagában is több mint négyszer akkora, mint Budapest közigazgatási területe.

Termőföld: ranchokból épült fel a földbirodalom

Kroenke már a mostani üzlet előtt is az Egyesült Államok legnagyobb földbirtokosai közé tartozott. Portfóliójának egyik ékköve a történelmi texasi Waggoner Ranch, amely mintegy 560 ezer acre-t, vagyis csaknem 227 ezer hektárt foglal el. A birtokot 2016-ban vásárolta meg.

A Kroenke Ranches területeit elsősorban szarvasmarha-tartásra, vadgazdálkodásra, természetes élőhelyek fenntartására, vadászatra, valamint megújulóenergia-termelésre használják. A Waggoner Ranchon például több mint 150 ezer acre-en végeztek élőhely- és bozótgazdálkodási munkákat a természetes gyepek, illetve a vadállomány védelme érdekében.

A Latifundist összefoglalója szerint Kroenke mögött az Emmerson család áll a második helyen. A Sierra Pacific Industries faipari vállalaton keresztül 2,44 millió acre-t, vagyis mintegy 987 ezer hektárt birtokolnak Kaliforniában, Oregonban és Washington államban. A harmadik John Malone, a Liberty Media korábbi elnöke 2,2 millió acre-rel, megközelítőleg 890 ezer hektárral.

A negyedik helyre a CNN alapítója, Ted Turner került kétmillió acre-rel, vagyis hozzávetőleg 809 ezer hektárral. Őt a Reed család követi 1,615 millió, majd a Buck család 1,32 millió acre-rel. A lista élmezőnyében nem kizárólag klasszikus mezőgazdasági birtokok találhatók: több vagyon alapját erdők, faipari területek és természetvédelmi célra használt földek adják.

Bill Gates messze lemaradt

A világ legismertebb milliárdosai közül,

  • Jeff Bezos 462 ezer acre-rel – mintegy 187 ezer hektárral – csak a 21. helyen szerepel
  • Bill Gates 275 ezer acre, vagyis körülbelül 111 ezer hektár birtokosa, amivel a lista 44. helyére került. 

Gates ugyanakkor továbbra is az Egyesült Államok egyik legnagyobb kifejezetten mezőgazdasági földtulajdonosának számít; a Land Report rangsora ezzel szemben minden jelentősebb magánkézben lévő földterületet figyelembe vesz.

A Forbs szerint, Kroenke neve a mezőgazdaságon kívül elsősorban a sport világából lehet ismerős. Tulajdonában van az NFL-ben szereplő Los Angeles Rams, az NBA-s Denver Nuggets, az NHL-ben játszó Colorado Avalanche, az amerikai Colorado Rapids labdarúgócsapat, valamint a londoni Arsenal. Vagyonának másik pillére az ingatlanpiac: mintegy 60 millió négyzetlábnyi, azaz nagyjából 5,6 millió négyzetméternyi kereskedelmi ingatlant ellenőriz, amelyek közül sok Walmart-áruházak közelében található.

Kroenke felesége Ann Walton Kroenke, a Walmart társalapítójának, Bud Waltonnak az örököse. A férj vagyonát azonban a Forbes külön kezeli a felesége örökölt részesedésétől: Stan Kroenke üzleti birodalmának alapját az ingatlanok, a sportklubok és mostanra egy több mint egymillió hektáros amerikai földportfólió alkotja.

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