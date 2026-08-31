Meglett az első egymillió hektár: óriási termőföld-birodalmat épített Amerika legnagyobb gazdálkodója

Az első milliómról ne kérdezzenek, a többivel készségesen elszámolok” – szól a Henry Fordnak tulajdonított mondás. Stan Kroenke esetében azonban már nem dollárból, hanem hektárból jött össze az első millió: az amerikai üzletember termőföld tulajdona átlépte a korábban elképzelhetetlennek tűnő határt.

Josh Kroenke, az Arsenal társelnöke (balra) és Stan Kroenke, az Arsenal amerikai igazgatója (jobbra) a trófeaátadón a Crystal Palace és az Arsenal közötti angol Premier League labdarúgó-mérkőzés után a dél-londoni Selhurst Parkban, 2026. május 24-én. San Korke lett a legnagobb amerikai termőföld tulajdonos Fotó: AFP

A Land Report 100 legfrissebb rangsora szerint Stan Kroenke 2,7 millió acre, vagyis körülbelül 1,09 millió hektár földet ellenőriz az Egyesült Államokban. Ezzel 2026-ban ő lett az ország legnagyobb magán-földtulajdonosa.

A milliárdos a 2025-ös listán még csak a negyedik helyen szerepelt. Az élre egy hatalmas, 2025 decemberében lezárt tranzakció repítette: Új-Mexikóban több mint 937 ezer acre, azaz hozzávetőleg 379 ezer hektár ranchterületet vásárolt meg a Teledyne alapítója, Henry Singleton örököseitől. A Land Report szerint több mint egy évtizede nem történt ekkora földvásárlás az Egyesült Államokban; az üzlet pénzügyi részleteit sem az eladó, sem a vevő képviselői nem hozták nyilvánosságra.

Csak a most felvásárolt terület önmagában is több mint négyszer akkora, mint Budapest közigazgatási területe.

Termőföld: ranchokból épült fel a földbirodalom

Kroenke már a mostani üzlet előtt is az Egyesült Államok legnagyobb földbirtokosai közé tartozott. Portfóliójának egyik ékköve a történelmi texasi Waggoner Ranch, amely mintegy 560 ezer acre-t, vagyis csaknem 227 ezer hektárt foglal el. A birtokot 2016-ban vásárolta meg.

A Kroenke Ranches területeit elsősorban szarvasmarha-tartásra, vadgazdálkodásra, természetes élőhelyek fenntartására, vadászatra, valamint megújulóenergia-termelésre használják. A Waggoner Ranchon például több mint 150 ezer acre-en végeztek élőhely- és bozótgazdálkodási munkákat a természetes gyepek, illetve a vadállomány védelme érdekében.

A Latifundist összefoglalója szerint Kroenke mögött az Emmerson család áll a második helyen. A Sierra Pacific Industries faipari vállalaton keresztül 2,44 millió acre-t, vagyis mintegy 987 ezer hektárt birtokolnak Kaliforniában, Oregonban és Washington államban. A harmadik John Malone, a Liberty Media korábbi elnöke 2,2 millió acre-rel, megközelítőleg 890 ezer hektárral.