Váratlan: mégis eladhatják a régiós Tescót, óriási üzlet készülhet – külön értékesíthetik a magyar hálózatot, csomagban kelhet el

Mint megírtuk, július elején újra felröppent az értesülés arról, hogy a Tesco fontolgatja a régió elhagyását, azaz feladhatja csehországi, szlovákiai, és magyarországi piacait. Akkor több szakértő is kétkedve fogadta a hírt, arra hivatkozva, hogy hasonló pletykák már évek óta keringenek a piacon. Azóta azonban a folyamat kézzelfoghatóvá vált. Az e15 csehországi gazdasági lap a Mergermarket értesülése alapján azt írja, hogy a brit kiskereskedelmi csoport a Citigroup és a Goldman Sachs befektetési bankárait bízta meg az eladás előkészítésével. Több lehetséges vevője is lehet a Tescónak.

Mégis eladó lehet a régiós Tesco (illusztráció)

Fotó: Travelanza Media / Shutterstock

Már előkészítési szakaszba léphetett a régiós Tesco eladása

Az értesüléseket sem a Tesco, sem az érintett pénzügyi intézmények nem kívánták kommentálni. Az e15 cseh gazdasági portálnak ugyanakkor a fúziós és felvásárlási piac fontos közveítői szereplőjétől megerősítették, hogy az értékesítési folyamat hivatalosan is elindult. A forrás szerint már elkészült az a részletes dokumentáció, amelyet a bankárok a potenciális vevőknek és tanácsadóknak küldenek meg.

Ez nem csupán egy rövid összefoglaló, hanem egy információs memorandumhoz hasonló anyag, amely ismerteti az ügylet szerkezetét, valamint a legfontosabb pénzügyi mutatókat és üzleti előrejelzéseket.

A piaci forrás szerint a Tesco a cseh és a szlovák üzletágat egyetlen csomagként kívánja értékesíteni, míg a magyarországi hálózat külön tranzakció tárgyát képezné.

A cseh és szlovák üzletág összesen 363 üzletet foglal magában, míg Magyarországon 198 Tesco-áruház működik.

A mintegy hétezer munkavállalót foglalkoztató cseh üzletág tavaly 1,6 milliárd euró árbevételt ért el, amely az értékesítési dokumentum szerint idén várhatóan 1,8 milliárd euróra emelkedik. A szlovák leányvállalat ezzel szemben mind tavaly, mind idén 1,7 milliárd eurós árbevételt érhet el, vagyis gyakorlatilag stagnál.

A nyereségességben jelentős az eltérés

Az üzemi eredmény jól mutatja, milyen erős versenyben működik a Tesco Csehországban. A vállalat tavaly 75 millió eurós EBITDA-t ért el, és az idei évre is hasonló eredménnyel számol.