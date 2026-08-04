Váratlan: mégis eladhatják a régiós Tescót, óriási üzlet készülhet – külön értékesíthetik a magyar hálózatot, csomagban kelhet el
Mint megírtuk, július elején újra felröppent az értesülés arról, hogy a Tesco fontolgatja a régió elhagyását, azaz feladhatja csehországi, szlovákiai, és magyarországi piacait. Akkor több szakértő is kétkedve fogadta a hírt, arra hivatkozva, hogy hasonló pletykák már évek óta keringenek a piacon. Azóta azonban a folyamat kézzelfoghatóvá vált. Az e15 csehországi gazdasági lap a Mergermarket értesülése alapján azt írja, hogy a brit kiskereskedelmi csoport a Citigroup és a Goldman Sachs befektetési bankárait bízta meg az eladás előkészítésével. Több lehetséges vevője is lehet a Tescónak.
Már előkészítési szakaszba léphetett a régiós Tesco eladása
Az értesüléseket sem a Tesco, sem az érintett pénzügyi intézmények nem kívánták kommentálni. Az e15 cseh gazdasági portálnak ugyanakkor a fúziós és felvásárlási piac fontos közveítői szereplőjétől megerősítették, hogy az értékesítési folyamat hivatalosan is elindult. A forrás szerint már elkészült az a részletes dokumentáció, amelyet a bankárok a potenciális vevőknek és tanácsadóknak küldenek meg.
Ez nem csupán egy rövid összefoglaló, hanem egy információs memorandumhoz hasonló anyag, amely ismerteti az ügylet szerkezetét, valamint a legfontosabb pénzügyi mutatókat és üzleti előrejelzéseket.
A piaci forrás szerint a Tesco a cseh és a szlovák üzletágat egyetlen csomagként kívánja értékesíteni, míg a magyarországi hálózat külön tranzakció tárgyát képezné.
A cseh és szlovák üzletág összesen 363 üzletet foglal magában, míg Magyarországon 198 Tesco-áruház működik.
A mintegy hétezer munkavállalót foglalkoztató cseh üzletág tavaly 1,6 milliárd euró árbevételt ért el, amely az értékesítési dokumentum szerint idén várhatóan 1,8 milliárd euróra emelkedik. A szlovák leányvállalat ezzel szemben mind tavaly, mind idén 1,7 milliárd eurós árbevételt érhet el, vagyis gyakorlatilag stagnál.
A nyereségességben jelentős az eltérés
Az üzemi eredmény jól mutatja, milyen erős versenyben működik a Tesco Csehországban. A vállalat tavaly 75 millió eurós EBITDA-t ért el, és az idei évre is hasonló eredménnyel számol.
Szlovákiában ugyanakkor a tavalyi EBITDA 120 millió euró volt, vagyis közel kétharmaddal magasabb a cseh eredménynél. Az idei évre azonban ott is visszaesést várnak, 100 millió euróra.
A magyarországi vállalat legutóbbi lezárt pénzügyi évre mért teljesítményéről a napokban számoltunk be ebben a cikkünkben.
Nem lesz egyszerű az eladás, de nagy nevek léphetnek elő vevőjelöltként
Az első kommentárok szerint éppen a kedvezőtlen piaci pozíció miatt nem lesz egyszerű vevőt találni a közép-európai üzletágra.
A cseh élelmiszer-kiskereskedelmi piacot a német hátterű láncok, elsősorban
- a Kaufland, és
- a Lidl uralják,
miközben a Covid-19–járvány óta az online kereskedelem is egyre nagyobb szeletet hasít ki a forgalomból.
A kb. 7 000 dolgozót foglalkoztató cseh Tesco helyzetét tovább nehezíti, hogy egyszerre többféle üzletformátumot működtet.
„A legkisebb boltoktól a hipermarketekig minden kategóriában jelen van. Egy ilyen hálózat irányítása vezetői szempontból jóval összetettebb feladat, mint egy egységes üzlettípusé” – fogalmazott egy névtelenséget kérő piaci szereplő. Hozzátette: a nagy áruházláncoknak évente összességében több tízmilliárd cseh koronát kell beruházásokra fordítaniuk, különben gyorsan versenyhátrányba kerülnének.
A Schwarz Csoport és a lengyel Biedronka is felmerülhet vevőként
A sokféle üzlettípus nemcsak a működési eredményességet befolyásolhatja, hanem az értékesítést is megnehezítheti. Az e15 által megkeresett egyik potenciális befektető jelezte, hogy figyelemmel kíséri a folyamatot, ugyanakkor kizárólag egy kisebb, azonos formátumú üzletekből álló portfólió iránt érdeklődne.
A Mergermarket szerint a lehetséges érdeklődők között szerepelhet a Schwarz Csoport is, amelyhez a Kaufland és a Lidl tartozik.
Egy piaci forrás szerint ugyanakkor számukra sem feltétlenül lenne racionális a teljes cseh–szlovák csomag megvásárlása, mivel már jelenleg is rendkívül kiterjedt üzlethálózattal rendelkeznek. Emellett kérdéses az is, hogy a versenyhatóság engedélyezné-e, hogy a cseh piac legnagyobb szereplője átvegye a Tesco teljes hálózatát.
Szlovákiában eközben a Carrefour kapcsán is helyzetbe kerülő lengyel Biedronka folytat intenzív terjeszkedést: jelenleg már 17 üzletet működtet az országban. Az AlphaValue elemzői a láncot tartják a Tesco legtermészetesebb utódjának, ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a teljes csomag megvásárlása rendkívül tőkeigényes lenne.
Nem zárható ki az sem, hogy végül egy pénzügyi befektető szerzi meg az üzletágat, aki később kisebb, vonzóbb csomagokra bontva értékesíti tovább az egyes üzleteket.
A Tesco Magyarországon nagyjából 9 000 dolgozót foglalkoztat. Nemrég pedig mintegy 1 milliárd forintos költségű átalakításon átesett, eredetileg 2001-ben megnyílt budaörsi áruház újranyitásán mutatott be olyan újdonságokat, melyek a lánc más egységeiben egyelőre nincsenek jelen. A budaörsi bejárás kontextusában különösen érdekes árnyalatot kapott a régiós kivonulás imént említett kérdése. „Piaci pletykákat nem kívánuk kommentálni” – mondta akkor a Világgazdaságnak Pálinkás Zsolt vezérigazgató.
Kerestük a Tescót a lehetséges tranzakcióról megjelent hírekkel kapcsolatban, amint válaszolnak, beszámolunk a fejleményekről.
14,5 milliárd cseh koronára is értékelhetik a cseh üzletágat
A tranzakció várhatóan összetett lesz. Az értékesítési dokumentumot ismerő forrás emlékeztetett arra, hogy a Tesco részvényei a londoni tőzsdén jelenleg több mint nyolcszoros EBITDA-szorzón forognak. Emiatt a vállalat vezetésére jelentős nyomás nehezedik, hogy a közép-európai üzletág értékelése ne maradjon el számottevően ettől a szinttől.
Nyolcszoros EBITDA-szorzó mellett önmagában a cseh üzletág vállalatértéke 600 millió euró, vagyis mintegy 14,5 milliárd cseh korona, azaz kb. 225 milliárd forint lehet. Ez az összeg a vállalat adósság és készpénzállomány nélküli értékét mutatja.
Petr Kymlička, a Moore Czech Republic tanácsadó cég partnere ugyanakkor ennél alacsonyabb értékelést tart reálisnak.
„A cseh Tesco esetében hatszoros és nyolcszoros EBITDA-szorzó közötti piaci értékelésre számítok. A felső érték csak akkor lenne elérhető, ha stratégiai befektetők erős érdeklődést mutatnának, és jelentős szinergiát látnának az akvizícióban. Az élelmiszer-kiskereskedelem ugyan stabil készpénztermelő képességgel rendelkezik, de az alacsony árrések, az intenzív verseny és a magas beruházási igény korlátozza az értékeltséget” – mondta a szakértő.
A cseh élelmiszer-kiskereskedelmi piacon jelenleg árbevétel alapján a Lidl számít a legnagyobb szereplőnek, forgalma már megközelíti a 100 milliárd cseh koronát. A rangsorban ezt követi a Kaufland, az Albert és a Penny.