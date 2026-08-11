Kipróbálja egy nagy EU-tag, milyen az élet áram nélkül – annyira félelmetes, hogy titokban tartották, de kiderült

Franciaország 2027-ben áramszüneti gyakorlattal teszteli a válságkezelést – írja a Politico. Az uniós portál a tervről négy, a gyakorlatról közvetlenül tudomást szerzett személytől értesült. Kilétük azonban titok, mert egy nyilvánosan egyelőre be nem jelentett tervől van szó.

A spanyolországi erdőtűz is indokolja a stressztesztet/Fotó: Diego Radames / AFP

A gyakorlatra, amelyben a francia kormány egy hirtelen történő, országos áramszünet asztali szimulációját tervezi megszervezni 2027 második felében kerül sor. Részt veszenk rajta a

a francia villamosenergia-hálózat üzemeltetői, az Enedis és az RTE,

valamint számos kormányzati szerv és minisztérium,

illetve a francia katonai közigazgatás.

A teszttel arra keresnek választ, hogy hogyan reagálna az ország egy olyan bénító áramkimaradásra, mint amilyen Spanyolországot és Portugáliát sújtotta 2025 áprilisában, vagy egy olyan nagyobb, az elektromos hálózatot célzó kibertámadásra, mint amilyen Lengyelországban történt tavaly. (A szabotázsakciót Brüsszel az orosz hírszerző szolgálatoknak tulajdonítja.)

A szimuláció „az ország reagálóképességét” fogja tesztelni a Politico egyik forrása szerint. A cél az áramszolgáltatás helyreállításához szükséges idő, valamint az ország azon képességének felmérése, hogy biztosítsa az alapvető szolgáltatások folytonosságát.

Van hivatalos nyoma a tervnek, jön a bejelentés

A gyakorlatot tervét hivatalosan is megerősítették a nemzeti ellenállóképességgel foglalkozó tárcaközi bizottság július 8-i ülésén. A részletes bejelentésre várhatóan az év vége előtt sor kerül. A bizottsági ülés jegyzőkönyvei további prioritásokat vázolnak fel, például annak biztosítását, hogy a francia állam továbbra is hozzáférjen az elengedhetetlennek tartott javakhoz az állam folytonossága és a lakosság védelmének biztosításához. Ezek közé tartoznak a

vészhelyzeti takarók,

generátorok,

gyógyszerek,

távközlési berendezések,

bűnüldözési felszerelések,

valamint ritka és kritikus fontosságú nyersanyagok.

Nagyon kell már a stresszteszt

A válsághelyzetekre való felkészültség politikai kérdéssé vált Franciaországban, mivel a rekordokat döntő hőség és erdőtüzek arra kényszerítik az országot, hogy mérlegelje a vészhelyzetekre való reagálási képességét – írja a Politico. A kormány tavaly nyáron frissítette az ország Nemzeti Ellenálló Stratégiáját, vagyis azt az ütemtervet, amely leírja, hogy hogyan kell fenntartani a kollektív élethez elengedhetetlen funkciókat háború vagy természeti katasztrófák esetén. Az utróbbiból bőven kijutott a nyár kezdete óta Fanciaországnak:

számos francia régióban példátlan hőség volt,

az ország délnyugati részén a rendkívüli hőség és aszály által táplált, ellenőrizetlen erdőtüzek több mint 200 ezer ember evakuálást tettek szükségessé,

Párizsban a polgármester a jégkészleteket kért a nagy élelmiszer-kiskereskedőktől az elsősegélynyújtók számára.

A politika gyorsan megjelenik, ahol érni látja a babért

Az ellenzéki pártok gyorsan támadták a kormányt, azt széles körű felkészületlenséggel vádolva és védekezésre kényszerítve. Sébastien Lecornu francia miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány törvényjavaslatot nyújt be a parlamentnek a katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztéséről. „Újra szeretnénk a tűzoltó- és mentőszolgálatokat a fő küldetésükre összpontosítani, és szervezetünket hozzáigazítani az előttünk álló válságokhoz” – mondta a La Tribune Dimanche -nak adott interjújában.