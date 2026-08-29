Két ország fulladásig telt turistákkal - az EU-bürokraták már készítik a tervet, merre (ne) menjünk

Olaszországba 2025-ben már közel egymillió magyar utazás irányult, 57 százalékkal több, mint egy évvel korábban, miközben Spanyolország is a népszerű célpontok között maradt. Ezzel azonban nem vagyunk egyedül, Európa déli részét soha nem látott tömeg keresi fel, és a kereslet a szélsőséges nyári hőség ellenére sem akar érdemben csökkenni. A helyzet több szempontból is kezd élhetetlenné válni, a tömegturizmus megoldásokért kiált, a piac nem feltétlenül tudja szabályozni magát.

Róma már minden évszakban zsúfolt, a tömegturizmus legnépszerűbb célpontjainak egyike/Fotó: NurPhoto via AFP

A turisták száma közben olyan ütemben növekszik, hogy Európa két legnépszerűbb mediterrán célországa lassan nem tud több látogatót fogadni. Spanyolország és Olaszország közelít turisztikai kapacitásának határához – erről Sebastian Ebel, a TUI vezérigazgatója beszélt a Wall Street Journalnak.

Spanyolország esetében különösen élesen fogalmazott, szerinte az ország szálláskapacitása elfogyott, ezért ott már nehéz további növekedést elérni. A probléma azonban nem az, hogy csökkenne az utazási kedv. Éppen ellenkezőleg, a TUI arra számít, hogy a kereslet továbbra is erős marad, a növekedés viszont fokozatosan azokba az országokba tolodik el, ahol még van hely újabb turisták fogadására.

Ebel elsősorban Egyiptomban lát jelentős növekedési lehetőséget, miközben Törökország iránt is ismét erősödött a kereslet, miután a szállodák árcsökkentésekkel kezdték visszacsábítani az árérzékenyebb vendégeket, ahogy erről korábban a Világgazdaság is írt.

A mediterrán országok telítődése ráadásul már nem csupán az idegenforgalmi vállalatok problémája. A Wall Street Journal felidézi, hogy Dél-Európa több városában lakossági tiltakozásokhoz vezetett a tömegturizmus, miközben a hatóságok

turistaadókkal,

a rövid távú lakáskiadás korlátozásával

és a tengerjáró hajók forgalmának szabályozásával próbálják mérsékelni a terhelést.

Brüsszel szétterítené a turistákat

Az Európai Unió szerint a megoldás nem feltétlenül az, hogy kevesebbet utazzunk, hanem hogy ne mindenki ugyanoda és ugyanakkor menjen. Az uniós turizmus egyik legnagyobb problémája ugyanis már nem a vendégek hiánya, hanem rendkívül egyenetlen eloszlásuk. Miközben Barcelona, Mallorca, Velence vagy a görög szigetek egy része a tömegturizmus következményeivel küzd, Európa más régiói jóval kevesebb látogatót vonzanak. A tervek szerint nemzeti és regionális politikákkal kellene javítani az egyensúlyt, és külön támogatni kellene a turizmus fejlődését a periférikus, vidéki, szigeti, hegyvidéki és távoli térségekben. Ennek egyik eszköze az egész évben működő légi, vasúti, közúti és vízi közlekedés - ebben nincs nagy újítás, lássuk be.