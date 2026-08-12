Több mint egymilliót vert a teljes Volkswagen-csoportra az eladásokban a Toyota, megállíthatatlanok a japánok

A Toyotát korábban sok kritika érte, mivel nem fektet akkora hangsúlyt a tisztán elektromos átállásra, mint versenytársai. Ennek legfőbb oka, hogy a vállalat vezetése továbbra is potenciált lát a belső égésű motoros, a hibrid, valamint a hidrogénüzemanyag-cellás gépjárművekben is.

A Toyota toronymagasan vezeti az eladási versenyt / Fotó: Al.geba

A japán gyártó stratégiája, hogy minden piacon az igényeknek megfelelő hajtásláncokat kínáljon. Ez a megközelítés kifizetődőnek bizonyult, mivel a Toyota-csoport az első félévben megőrizte első helyét az autógyártók globális eladási toplistáján.

Több mint egymillió autóval verte a Toyota a Volkswagent

Az értékesítési adatok szerint a japán autógyártó márkái (Toyota, Lexus, Daihatsu, 2026 márciusáig Hino is) összesen 5,39 millió új járművet értékesítettek a januártól júniusig tartó időszakban, ami a globális autópiac 12,4 százalékát tette ki. Az értékesítési mennyiség 2,8 százalékkal volt alacsonyabb, mint egy évvel ezelőtt, amely az első féléves eladások első évközi visszaesését jelenti az utóbbi két évben − írta meg a Smarter Média.

Ennek ellenére a Toyota így is messze megelőzi a második helyezett Volkswagen-csoportot, amely 4,13 millió járművet adott el ugyanebben az időszakban, 9,4 százalékos piaci részesedést szerezve.

A német gyártó globális eredménye 6,3 százalékos csökkent a tavalyi év azonos időszakához mérten, amikor 4,4 millió autót értékesített.

Főleg az ázsiai-csendes-óceáni térségben teljesített rosszul a Volkswagen. Ebben a régióban 24 százalékkal, Kínában pedig ennél is jelentősebben, 25,9 százalékkal csökkentek a konszern eladásai.

A globális rangsorban a Hyundai-Kia csoport foglalta el a dobogó harmadik helyét 3,58 millió autós teljesítményével.

Ez a hetedik egymást követő év, hogy a Toyota-csoport vezeti a globális eladásokat a január-júniusi időszakban.

A vállalat globális termelése összesen körülbelül 5,51 millió egységet tett ki, ami mindössze 0,3 százalékos csökkenést jelent éves bázison.

A csoporton belül a kisautókra szakosodott Daihatsu globális eladásai 7,4 százalékkal, 354 ezer darabra nőttek.