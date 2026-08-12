Több mint egymilliót vert a teljes Volkswagen-csoportra az eladásokban a Toyota, megállíthatatlanok a japánok
A Toyotát korábban sok kritika érte, mivel nem fektet akkora hangsúlyt a tisztán elektromos átállásra, mint versenytársai. Ennek legfőbb oka, hogy a vállalat vezetése továbbra is potenciált lát a belső égésű motoros, a hibrid, valamint a hidrogénüzemanyag-cellás gépjárművekben is.
A japán gyártó stratégiája, hogy minden piacon az igényeknek megfelelő hajtásláncokat kínáljon. Ez a megközelítés kifizetődőnek bizonyult, mivel a Toyota-csoport az első félévben megőrizte első helyét az autógyártók globális eladási toplistáján.
Több mint egymillió autóval verte a Toyota a Volkswagent
Az értékesítési adatok szerint a japán autógyártó márkái (Toyota, Lexus, Daihatsu, 2026 márciusáig Hino is) összesen 5,39 millió új járművet értékesítettek a januártól júniusig tartó időszakban, ami a globális autópiac 12,4 százalékát tette ki. Az értékesítési mennyiség 2,8 százalékkal volt alacsonyabb, mint egy évvel ezelőtt, amely az első féléves eladások első évközi visszaesését jelenti az utóbbi két évben − írta meg a Smarter Média.
Ennek ellenére a Toyota így is messze megelőzi a második helyezett Volkswagen-csoportot, amely 4,13 millió járművet adott el ugyanebben az időszakban, 9,4 százalékos piaci részesedést szerezve.
A német gyártó globális eredménye 6,3 százalékos csökkent a tavalyi év azonos időszakához mérten, amikor 4,4 millió autót értékesített.
Főleg az ázsiai-csendes-óceáni térségben teljesített rosszul a Volkswagen. Ebben a régióban 24 százalékkal, Kínában pedig ennél is jelentősebben, 25,9 százalékkal csökkentek a konszern eladásai.
A globális rangsorban a Hyundai-Kia csoport foglalta el a dobogó harmadik helyét 3,58 millió autós teljesítményével.
Ez a hetedik egymást követő év, hogy a Toyota-csoport vezeti a globális eladásokat a január-júniusi időszakban.
A vállalat globális termelése összesen körülbelül 5,51 millió egységet tett ki, ami mindössze 0,3 százalékos csökkenést jelent éves bázison.
A csoporton belül a kisautókra szakosodott Daihatsu globális eladásai 7,4 százalékkal, 354 ezer darabra nőttek.
Eladások régiók szerint
A Toyota-csoport összesített adatai szerint 2026 első felében Japánban 4,4 százalékkal, 1,095 millió darabra nőtt, míg a külföldi piacokon 4,5 százalékkal, 4,295 millió darabra csökkent az értékesítés. Ezek a számok azonban még tartalmazzák a Hino január–márciusi eladásait, noha a teherautó-gyártó március végén kikerült a Toyota-csoportból.
A gyártó eladásai Japánban idén 4,4 százalékkal, 1,1 millió darabra nőttek, részben a bZ4X és a Land Cruiser FJ helyi bevezetésének köszönhetően, de sikeresen debütált az új, hatodik generációs RAV4 is, amely globálisan is kiváló eladási mutatókkal zárta az első félévet.
A Toyota közölte a Hino nélküli, összehasonlítható adatokat is. Ezek alapján a csoport első féléves globális értékesítése 2,3 százalékkal, 5,363 millió darabra csökkent: Japánban 5,3 százalékos növekedéssel 1,086 millió, a külföldi piacokon pedig 4,1 százalékos visszaeséssel 4,277 millió járművet adtak el.
A világ legnagyobb autópiacán, Kínában az eladások 17,1 százalékkal, 694 670 darabra mérséklődtek, ami a hazai gyártók által indukált kemény árverseny, az egyre rövidebb kínai autókat jellemző modellciklusok, valamint az emelkedő üzemanyagárak következménye.
Ugyanebben az időszakban az iráni konfliktus nyomán kialakult üzemanyagársokk következtében a közel-keleti eladások 21,6 százalékkal csökkentek. Ezzel egyidejűleg Indiában az eladások 19,2 százalékkal − 185 ezer darab − nőttek. Itt olyan modellek iránt mutatkozott erős kereslet mint:
- az Urban Cruiser Hyryder, és
- az Innova Hycross.
Az eladások Európában marginálisan, 0,04 százalékkal nőttek. A jelentős, 24,3 százalékos németországi visszaesést olyan piacok fellendülése ellensúlyozta mint a spanyol, vagy az olasz. Előbbi 10,2, míg utóbbi 2,3 százalékos növekedést ért el.
A közel-keleti és kínai eladások visszaesést részben az Észak-Amerikában elért 0,9 százalékos − 1,45 millió darabos − növekedés is kompenzálta. Itt elsősorban a 4Runner, a RAV4 és és a Camry modellek húzták felfelé a számokat.
Mindeközben Afrikában is javuló számokat jelentett a Toyota, a teljes kontinensen 6,7 százalékkal nőttek az eladások, azonban még így sem érték el a 132 ezer darabot.
Hajtásláncok szerinti eladások
Mind az elektrifikált járművek, mind a villanyautók eladásai globális rekordot értek el a Toyotánál 2026 első félévében. A Toyota-csoport elektrifikált (öntöltő hibrid, plug-in hibrid, akkumulátoros elektromos, és hidrogénüzemanyag-cellás) modelljei iránti kereslet 9,1 százalékkal növekedett, így 2,71 millió darab fogyott belőlük, ami az eladások 54 százalékát tette ki.
A tisztán elektromos hajtású járművek eladásai ennél is gyorsabb ütemben, 135 százalékkal nőttek az első félévben.
Ez elsősorban a bZ4X és a Lexus RZ modellfrissítéseinek, valamint az új villanyautók (Urban Cruiser, C-HR+.) debütálásának köszönhető.
Az elektromos autók azonban továbbra is kis részét adják a vállalat teljes értékesítésnek.
Öntöltő hibrid Toyota és Lexus gépjárművekből 2026 első felében 4,4 százalékkal több − 2,33 millió darab − fogyott, mint egy évvel korábban, így ez a hajtáslánctípus a globális eladások 46,5 százalékát tette ki.
A Volkswagen betegeskedik
A globális eladási lista második helyezettje, az európai autógyártás motorja mindeközben nem teljesített jól az elmúlt időszakban. A második negyedévben
az árbevétel ugyan 2 százalékkal, 82,4 milliárd euróra emelkedett, ám az üzemi eredmény mintegy 10 százalékkal, 3,47 milliárd euróra csökkent az áprilistól júniusig tartó időszakban, számottevően elmaradva a 3,95 milliárd eurós piaci várakozástól.
A nettó nyereség visszaesése még számottevőbb. A Volkswagen adózott profitja 1,54 milliárd euró volt, ami nagyjából egyharmaddal kevesebb, mint az előző év azonos negyedévében. Ehhez képest az elemzők 2,35 milliárd euróra számítottak.
Az eredmények ismeretében nem csoda, hogy a Volkswagen-csoport nagyszabású átalakításokat fontolgat és költségoptimalizálás okán több ezer munkavállalójától válna meg. Németországban egyébként nem kizárólag a wolfsburgi konszern van nehéz helyzetben. Több gyártó is igyekszik csökkenteni a költségeit, hogy képesek legyenek megőrizni versenyképességüket. A Mercedes például ezért legújabb modelljének gyártását Magyarországra szervezte ki.