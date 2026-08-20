Most kapaszkodjon mindenki: rendkívüli döntést hozott Donald Trump az éjjel, bejelentette Amerika totális gazdasági háborúját Irán ellen – "Soha nem látott elszigetelés lesz"

Nagy horderejű bejelentést tett Donald Trump csütörtök hajnalban. Ebben az amerikai elnök az Irán ellen folytatott háború következő szintjét hirdette ki.

Rendkívüli döntést hozott Donald Trump az éjjel, bejelentette Amerika totális gazdasági háborúját Irán ellen / Fotó: AFP

Trump a közösségi oldalán, a Truth Social felületén posztolta ki, mire készül. Bejegyzését azzal kezdte, hogy senki sem adott nagyobb lehetőséget az Iráni Iszlám Köztársaságnak a megállapodásra, mint ő, azonban számukra tragikus módon nem éltek vele.

Ezért a mai napon bejelentem a bármely ország ellen valaha foganatosított, legkeményebb gazdasági műveletet

– közölte. Hangsúlyozta, hogy ez soha nem látott mértékű gazdasági háború és elszigetelés lesz. Trump szerint a perzsa állam

haditengerészete megsemmisült,

a légierejük elpusztult,

a hadiüzemeik romokban hevernek,

a devizájuk értéktelen,

az országuk pedig egy hajszálon függ.

A mai napon azt is bejelentem, hogy bármely ország, amely megengedi a bankjainak, vállalkozásainak, repülőtereinek vagy kormányzati szerveinek, hogy bármilyen jellegű mentőövet nyújtsanak Iránnak, maga is súlyos gazdasági következményekkel fog szembesülni – tette világossá.

Rendkívüli döntést hozott Donald Trump az éjjel

Az olajcsempészetnek, a swap-vonalaknak, a készpénzátutalásoknak, a pénzváltóknak, a hajóregisztereknek, a fedőcégeknek, mindennek most azonnal meg kell szűnnie.

Tudjátok, kik vagytok. Ez egy gazdasági D-nap lesz,

és szükségünk van arra, hogy minden szövetségesünk az Amerikai Egyesült Államok oldalára álljon az iráni fenyegetés elszigetelése és legyőzése érdekében – hívta fel a globális közösség figyelmét.

Trump azt is írta Iránról, hogy "ezek a mániákusok alig állnak a lábukon", a történelmi léptékű intézkedések pedig megbénítják őket és azt a képességüket, hogy terrort idézzenek elő szerte a világon.

Iránnak soha nem lesz nukleáris fegyvere – zárta bejegyzését az amerikai elnök. A Reuters arra mutatott rá, hogy az Egyesült Államok megpróbálja megoldani a közel hat hónappal ezelőtt kirobbant iráni háborút.

A konfliktus gyorsan az Öböl-menti országokra is kiterjedt, emberek ezrei haltak meg, és a globális piacokat sokkolta, hogy Irán a Hormuzi-szoroson keresztüli hajózást lényegében ellehetetlenítette. A harcok előtt a világ olajkereskedelmének mintegy ötöde haladt át itt.