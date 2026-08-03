Trump üzent az olajcégeknek: a rekordnyereségek után ideje csökkenteni az üzemanyagárakat – a Chevron vezérét is kiosztotta

Donald Trump ismét az amerikai olajvállalatokat szólította fel arra, hogy csökkentsék az üzemanyagárakat, az amerikai elnök pedig a Chevron vezérigazgatóját is bírálta, amiért szerinte nem ismerte el a kormányzat szerepét az iparág sikereiben.

Az amerikai olajcégek rekordnyeresége után Donald Trump már nemcsak dicsér, hanem elvárásokat is megfogalmazott / Fotó: AFP

Donald Trump hétfőn ismét nyilvánosan felszólította az amerikai olajvállalatokat, hogy csökkentsék a benzinkutakon alkalmazott üzemanyagárakat. Az amerikai elnök a Truth Socialon közzétett bejegyzésében külön a Chevron vezérigazgatóját, Mike Wirthöt is bírálta.

Trump szerint Wirth egy televíziós interjúban elmulasztotta megemlíteni, hogy az amerikai olajipar jelenlegi helyzetéhez jelentősen hozzájárult az adminisztrációja. Az elnök úgy fogalmazott, hogy kormánya nélkül „az olajipar és maga az ország is halott lenne”.

Példaként Venezuelát említette. Szerinte korábban a Chevron kiszorult az országból, azonban az ő kormányzata alatt visszatérhetett, ráadásul erősebb pozícióban, mint valaha.

Ez minden más olajvállalatra is vonatkozik... és most csökkentsétek a fogyasztói olajárakat!

– írta Trump.

Trump súlyos politikai következményektől tart

A kérdés politikailag is kiemelten fontos az amerikai elnök számára. A magas üzemanyagárak és a megélhetési költségek továbbra is az amerikai választók legfontosabb problémái közé tartoznak, miközben novemberben félidős választásokat tartanak az Egyesült Államokban. A Republikánus Párt számára komoly tét, hogy megőrizze többségét a képviselőházban, illetve megtartsa szenátusi pozícióit.

Az olaj világpiaci ára ugyan jelentősen csökkent, miután Trump a hétvégén lefújt egy Irán elleni tervezett nagyszabású katonai csapást, ez azonban nem feltétlenül jelenik meg azonnal a benzinkutak áraiban.

Mindeközben az amerikai olajipari óriások továbbra is kiemelkedő eredményeket érnek el.

A Chevron hat év óta a legerősebb negyedéves profitját jelentette, míg a Valero Energy a 2022-es energiaválság óta nem látott nyereséget könyvelt el. Az Exxon Mobil, a Chevron, a Valero Energy és a Marathon Petroleum eredményeit egyaránt támogatták a közel-keleti feszültségek nyomán megugró nyersolajárak és a kedvező finomítói árrések.