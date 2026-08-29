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ukrán gazdaság
kiesés
acélipar

Moszkva megüzente, ez több mint vészjósló: így fog kivérezni Ukrajna, ebben már az EU-ra sem számíthatnak – „Tavaszra semmi sem marad”

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Az orosz–ukrán háború újabb súlyos csapást mérhet az ukrán gazdaságra: a két legfontosabb acélgyár kiesésével az ország elveszítheti acéltermelésének több mint hetven százalékát. A kieső exportbevételeket a mezőgazdasági kivitel problémái mellett már nehezen tudná ellensúlyozni Kijev. Ez az emberveszteségekkel együtt Ukrajna kivérzéséhez is vezethet tavaszra orosz sajtóértékelések szerint.
VG
2026.08.29, 08:35

Az ukrán acélipar jelentős részének kiesése tovább súlyosbíthatja Ukrajna gazdasági helyzetét – írja a RIA Novosztyi. Az orosz hírügynökség szerint a Zaporizsztal és az ArcelorMittal Krivij Rih működésének leállása az ukrán acéltermelés 72 százalékát érinti. A bányászati és kohászati csoport, a Metinvest szerint a Zaporizsztalban példátlan károk keletkeztek: az energetikai létesítmények és a kohászati berendezések is megsérültek. Ha a helyzetet nem sikerül gyorsan rendezni, az év végéig akár kétmillió tonnával is csökkenhet az ukrán acéltermelés.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök orosz-ukrán háború, Ukrajna, Kijev Magyar Péter
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – Ukrajna gazdasága hamarosan az eddigieknél is komolyabb bajba kerülhet
Fotó: Christine Olsson / TT / AFP

Újabb válság: teljesen megmerevedhet Ukrajna gazdasága

A lap elemzésében arról ír, hogy a két üzem olyan acéltermékeket gyártott, amelyekre az építőiparnak, az infrastruktúra helyreállításának és a hadiiparnak is szüksége van. A kieső mennyiséget ezért külföldről kellene pótolni, ami jelentősen megdrágítaná a beszerzéseket.

A gyárak újraindítása azonban nem egyszerűen a megrongálódott berendezések kijavítását jelenti. Az alapanyag-ellátástól a termelésen át a késztermékek értékesítéséig az egész ellátási láncot újra kell szervezni.

„A kohászati üzem egy rendkívül összetett technológiai rendszer, amelyet több hónapos leállás után nem lehet egyszerűen egy gombnyomással újra bekapcsolni” – mondta Dmitrij Matyusenkov, az orosz Digoria elemzőműhely tagja.

A termelés visszaesése az exportbevételekre is komoly hatással lehet. 

A kohászat korábban az ukrán exportbevételek mintegy 15 százalékát biztosította, így a kiesés a hrivnya árfolyamát is nyomás alá helyezheti.

„Maga az iparág alapja sérült. 

Egy olyan gazdaság számára, ahol a kohászat hagyományosan a devizabevételek jelentős részét biztosította, ez már nem egyszerűen ágazati probléma, hanem az egész ország fizetési mérlegét érintő csapás

– mondta Konsztantyin Pozdnyakov, az Orosz Állami Szociális Egyetem rektorának tanácsadója, állami vállalatok igazgatótanácsainak tagja.

A termelés visszaesésével az adóbevételek és a foglalkoztatás is csökkenhet.

Már korábban is komoly gondok voltak

A mostani válság egy eleve meggyengült ágazatot ér. Matyusenkov szerint a háború előtt rendelkezésre álló 13 ukrán nagyolvasztóból már korábban is mindössze hét működött.

Musa Magomedov, az ukrán parlament képviselője szerint az ország tavaszra akár teljesen elveszítheti kohászatát. 

A politikus a gyárak károsodása mellett további problémákra is felhívta a figyelmet.

Az odesszai kikötők blokádja miatt leállt a Déli Bányászati és Feldolgozó Kombinát kitermelése, miközben más krivij rihi bányászati vállalatok termelésük mintegy harmadát is elveszíthetik.

Közben a szállítási költségek is jelentősen emelkedtek:

  • az infrastruktúra pusztulása miatt a vasúti és egyéb fuvarozási tarifák 30 százalékkal nőttek;
  • az EU-ban alkalmazott karbonköltségek pedig további tonnánként 50–100 euróval drágítják az acél exportját.

További problémát jelentenek az uniós kvóták is, amelyek az új szabályozás szerint 60 százalékkal alacsonyabbak lettek.

A kvótán felül több acéltermék esetében 50 százalékos vámot kell fizetni – tette hozzá Matyusenkov.

Az intézkedés az Európai Unió szempontjából érthető, hiszen Brüsszel a saját acéliparát próbálja védeni. Ukrajna számára ugyanakkor különösen fájdalmas, mivel Európa az ukrán acél legfontosabb piaca.

A háború éveiben az ukrán acélipar exportfüggősége az európai piactól jelentősen nőtt. Az ukrán GMK Center adatai szerint 2021-ben az ukrán acélexport 32 százaléka irányult Európába, 2025-re azonban ez az arány megközelítette a 80 százalékot.

Az Európai Unió új kereskedelmi korlátozásai 1,2 milliárd dollár exportbevételbe és a GDP 0,6 százalékába kerülnek Kijevnek. És ebben még nincs benne a katonai csapások közvetlen kára, a logisztika drágulása és az üzemek leállása

– hangsúlyozta Matyusenkov.

Orosz rakétacsapás érte az ArcelorMittal Krivij Rih ukrajnai acél- és bányászati üzemét, a támadásban ketten meghaltak, 13-an pedig megsérültek. A károk miatt részlegesen le kellett állítani a termelést. Az üzemben 2025-ben 1,7 millió tonna acél volt a termelés. Kijevben közben egy régi könyvpiac több pavilonsora is teljesen kiégett – számoltunk be arról augusztus közepén.

A világ nem marad acél nélkül

A kieső ukrán mennyiségek ugyanakkor várhatóan nem okoznak globális acélhiányt. Az elemzők szerint más termelők képesek lehetnek pótolni a kieső exportot.

A leginkább az ukrán acél hagyományos vásárlói – Lengyelország, Olaszország, Bulgária, Románia és Szlovákia – kerülhetnek nehezebb helyzetbe.

Nekik alternatív beszállítókat kell találniuk, ami növelheti a logisztikai költségeket és egyes acéltermékek árát.

Ukrajna számára azonban ennél jóval súlyosabbak lehetnek a következmények.

„A kohászat nemcsak gyárakat jelent. Ide tartoznak a bányavállalatok, az energetika, a vasút, a kikötők, a javítócégek, a gépgyártás, több ezer munkahely és az adóbevételek. Egyetlen láncszem leállása a többi működését is gyengíti” – mutatott rá a szakértő.

Különösen komoly kockázatot jelenthet, hogy a kohászati válság az agrárexport problémáival egyszerre jelentkezik. Ez kettős nyomást helyezhet az ország külkereskedelmi mérlegére: miközben csökkennek a devizabevételek, továbbra is szükség van gépek, üzemanyag, acél és más termékek importjára.

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Súlyos visszaesést regisztrálni az ukrán acéliparban (illusztráció)
Fotó: vodograj / Shutterstock

Európától sem várható komoly tőkebeáramlás

A RIA Novosztyi által idézett szakértő szerint az Ukrajnát támogató országok lehetőségei is korlátozottak. Az EU legfeljebb közvetett intézkedésekkel – például kereskedelmi kedvezményekkel vagy az ukrán acélszállításokra vonatkozó korlátozások enyhítésével – segíthet.

Közvetlen beruházásokra azonban kevés esélyt lát Pozdnyakov.

A közvetlen beruházások rendkívül valószínűtlenek: senki sem fog tőkét kockáztatni olyan létesítményekben, amelyek holnap ismét a támadások célkeresztjébe kerülhetnek

– vélekedett.

Az orosz lap cikke szerint Ukrajna gazdaságának jelentős része már kiesett a termelésből. A megmaradt mezőgazdasági, élelmiszeripari, bányászati és vegyipari kapacitások folyamatos katonai kockázat mellett működnek, miközben erősen függnek a külföldi finanszírozástól és a nemzetközi piacokhoz való hozzáféréstől.

A közlekedési útvonalak és az energiatermelő kapacitások elvesztése pedig tovább szűkítheti Kijev mozgásterét. A cikk következtetése szerint így az ukrán gazdaság számára a következő tél finanszírozása és az alapvető importigények biztosítása is egyre nagyobb kihívást jelenthet, miközben tavaszra akár a még működő gazdasági teljesítmény is visszeshet.

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