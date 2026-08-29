Moszkva megüzente, ez több mint vészjósló: így fog kivérezni Ukrajna, ebben már az EU-ra sem számíthatnak – „Tavaszra semmi sem marad”

Az ukrán acélipar jelentős részének kiesése tovább súlyosbíthatja Ukrajna gazdasági helyzetét – írja a RIA Novosztyi. Az orosz hírügynökség szerint a Zaporizsztal és az ArcelorMittal Krivij Rih működésének leállása az ukrán acéltermelés 72 százalékát érinti. A bányászati és kohászati csoport, a Metinvest szerint a Zaporizsztalban példátlan károk keletkeztek: az energetikai létesítmények és a kohászati berendezések is megsérültek. Ha a helyzetet nem sikerül gyorsan rendezni, az év végéig akár kétmillió tonnával is csökkenhet az ukrán acéltermelés.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – Ukrajna gazdasága hamarosan az eddigieknél is komolyabb bajba kerülhet

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Újabb válság: teljesen megmerevedhet Ukrajna gazdasága

A lap elemzésében arról ír, hogy a két üzem olyan acéltermékeket gyártott, amelyekre az építőiparnak, az infrastruktúra helyreállításának és a hadiiparnak is szüksége van. A kieső mennyiséget ezért külföldről kellene pótolni, ami jelentősen megdrágítaná a beszerzéseket.

A gyárak újraindítása azonban nem egyszerűen a megrongálódott berendezések kijavítását jelenti. Az alapanyag-ellátástól a termelésen át a késztermékek értékesítéséig az egész ellátási láncot újra kell szervezni.

„A kohászati üzem egy rendkívül összetett technológiai rendszer, amelyet több hónapos leállás után nem lehet egyszerűen egy gombnyomással újra bekapcsolni” – mondta Dmitrij Matyusenkov, az orosz Digoria elemzőműhely tagja.

A termelés visszaesése az exportbevételekre is komoly hatással lehet.

A kohászat korábban az ukrán exportbevételek mintegy 15 százalékát biztosította, így a kiesés a hrivnya árfolyamát is nyomás alá helyezheti.

„Maga az iparág alapja sérült.

Egy olyan gazdaság számára, ahol a kohászat hagyományosan a devizabevételek jelentős részét biztosította, ez már nem egyszerűen ágazati probléma, hanem az egész ország fizetési mérlegét érintő csapás

– mondta Konsztantyin Pozdnyakov, az Orosz Állami Szociális Egyetem rektorának tanácsadója, állami vállalatok igazgatótanácsainak tagja.

A termelés visszaesésével az adóbevételek és a foglalkoztatás is csökkenhet.

Már korábban is komoly gondok voltak

A mostani válság egy eleve meggyengült ágazatot ér. Matyusenkov szerint a háború előtt rendelkezésre álló 13 ukrán nagyolvasztóból már korábban is mindössze hét működött.

Musa Magomedov, az ukrán parlament képviselője szerint az ország tavaszra akár teljesen elveszítheti kohászatát.

A politikus a gyárak károsodása mellett további problémákra is felhívta a figyelmet.