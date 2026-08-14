Ukrajna most a gazdáknak kér 80 milliárd forintnyi támogatást Brüsszeltől – a lengyel és román termelők újabb piaci sokktól tartanak

Ukrajna mintegy 220 millió euró (362,85 forintos árfolyamával számolva csaknem 79,8 milliárd forint) vissza nem térítendő támogatást kért az Európai Uniótól. A pénzt elsősorban a kis- és közepes gazdaságok finanszírozási terheinek enyhítésére, ezen belül a mezőgazdasági hitelek kamatköltségeinek részleges megtérítésére fordítanák. A Farmer.pl beszámolója szerint az ukrán gazdálkodók helyzetét egyszerre nehezítik az orosz támadások, az aszály, a terményárak visszaesése és az exportlehetőségek beszűkülése. Az Európai Bizottság megerősítette, hogy megkapta Ukrajna kérelmét, de egyelőre nem döntött a támogatásról.

Munkások nyitják ki egy búzát szállító vonatkocsi ajtaját, hogy a gabonát a "COMVEX" gabonaterminál silójába töltsék le a konstancai kikötőben. A román termelők szerint Ukrajna lefoglalják a szállítási kapacitásokat Fotó: AFP

Guillaume Mercier, a bizottság szóvivője közölte: Kijev részletesen ismertette, milyen célokra használná fel a mintegy 220 millió eurós támogatást. Brüsszel a döntés előtt megvizsgálja az ukrán termés várható nagyságát, a rendelkezésre álló tárolókapacitásokat, valamint a fekete-tengeri és szárazföldi exportútvonalak helyzetét is.

Ukrajna baját nyögik a román és lengyel gazdák

Az orosz támadások miatt ismét megnőtt Románia és Lengyelország szerepe az ukrán gabona kivitelében. A Revista Ferma friss adatai szerint augusztus első hetében naponta átlagosan 31,2 gabonaszállító vasúti kocsi haladt Ukrajnából Románia felé, 29,2 vagonnal több, mint a júliusi átlag. A Lengyelország felé tartó forgalom napi 27,4 vagonra emelkedett, ami 13,8 vagonnal haladta meg a július végi szintet.

Az ukrán agrártárca szerint a fekete-tengeri kikötők tartós kiesése esetén több mint 30 millió tonna gabona és olajos mag exportja kerülhet veszélybe. Az alternatív

dunai,

vasúti

és közúti

útvonalak azonban legfeljebb a tengeri kikötők havi kapacitásának 50–55 százalékát képesek kiváltani. Ráadásul tonnánként 45–50 dollárral növelik a szállítás költségét.

A probléma súlyát jelzi, hogy az ukrán mezőgazdasági minisztérium a 2026–2027-es idény gabonaexportjára vonatkozó előrejelzését a korábbi 43 millió tonnáról 38–40 millió tonnára csökkentette.

A lengyel gazdák nem kérnek újabb gabonahullámból

Lengyelországban különösen érzékeny kérdés az ukrán gabona tranzitja. A gazdák a 2022–2023-as tapasztalatok után attól tartanak, hogy a tranzitként bejelentett termény egy része ismét a lengyel piacon maradhat, tovább csökkentve a felvásárlási árakat.