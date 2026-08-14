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mezőgazdaság

Ukrajna most a gazdáknak kér 80 milliárd forintnyi támogatást Brüsszeltől – a lengyel és román termelők újabb piaci sokktól tartanak

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Ukrajna 220 millió eurós uniós támogatást kér a háború, az aszály és az exportútvonalak akadozása miatt nehéz helyzetbe került mezőgazdasági termelőinek. Miközben Brüsszel még vizsgálja Ukrajna kérelmét, Lengyelországban és Romániában attól tartanak, hogy az ukrán gabona szárazföldi tranzitjának növekedése ismét nyomást gyakorolhat a helyi árakra és logisztikai kapacitásokra.
Dénes Zoltán
2026.08.14, 15:16

Ukrajna mintegy 220 millió euró (362,85 forintos árfolyamával számolva csaknem 79,8 milliárd forint) vissza nem térítendő támogatást kért az Európai Uniótól. A pénzt elsősorban a kis- és közepes gazdaságok finanszírozási terheinek enyhítésére, ezen belül a mezőgazdasági hitelek kamatköltségeinek részleges megtérítésére fordítanák. A Farmer.pl beszámolója szerint az ukrán gazdálkodók helyzetét egyszerre nehezítik az orosz támadások, az aszály, a terményárak visszaesése és az exportlehetőségek beszűkülése. Az Európai Bizottság megerősítette, hogy megkapta Ukrajna kérelmét, de egyelőre nem döntött a támogatásról.

Ukrajna, gabonakereskedelem, gabona, búza, uniós támogatás
Munkások nyitják ki egy búzát szállító vonatkocsi ajtaját, hogy a gabonát a "COMVEX" gabonaterminál silójába töltsék le a konstancai kikötőben. A román termelők szerint Ukrajna lefoglalják a szállítási kapacitásokat Fotó: AFP

Guillaume Mercier, a bizottság szóvivője közölte: Kijev részletesen ismertette, milyen célokra használná fel a mintegy 220 millió eurós támogatást. Brüsszel a döntés előtt megvizsgálja az ukrán termés várható nagyságát, a rendelkezésre álló tárolókapacitásokat, valamint a fekete-tengeri és szárazföldi exportútvonalak helyzetét is.

Ukrajna baját nyögik a román és lengyel gazdák

Az orosz támadások miatt ismét megnőtt Románia és Lengyelország szerepe az ukrán gabona kivitelében. A Revista Ferma friss adatai szerint augusztus első hetében naponta átlagosan 31,2 gabonaszállító vasúti kocsi haladt Ukrajnából Románia felé, 29,2 vagonnal több, mint a júliusi átlag. A Lengyelország felé tartó forgalom napi 27,4 vagonra emelkedett, ami 13,8 vagonnal haladta meg a július végi szintet.

Az ukrán agrártárca szerint a fekete-tengeri kikötők tartós kiesése esetén több mint 30 millió tonna gabona és olajos mag exportja kerülhet veszélybe. Az alternatív 

  • dunai, 
  • vasúti 
  • és közúti 

útvonalak azonban legfeljebb a tengeri kikötők havi kapacitásának 50–55 százalékát képesek kiváltani. Ráadásul tonnánként 45–50 dollárral növelik a szállítás költségét.

A probléma súlyát jelzi, hogy az ukrán mezőgazdasági minisztérium a 2026–2027-es idény gabonaexportjára vonatkozó előrejelzését a korábbi 43 millió tonnáról 38–40 millió tonnára csökkentette.

A lengyel gazdák nem kérnek újabb gabonahullámból

Lengyelországban különösen érzékeny kérdés az ukrán gabona tranzitja. A gazdák a 2022–2023-as tapasztalatok után attól tartanak, hogy a tranzitként bejelentett termény egy része ismét a lengyel piacon maradhat, tovább csökkentve a felvásárlási árakat.

A Top Agrar Polska augusztus 12-i beszámolója szerint a gabonatermelők képviselői ezért szorosan figyelik a szállítmányok mennyiségét és ellenőrzését. Justyna Jasińska, a Lengyel Gabonatermelők Szövetségének elnöke ugyanakkor azt közölte, hogy jelenleg stabil a tranzit, és nincs tudomása szabálytalanságokról. A lengyel kormány képviselői szerint az ukrán gabonára vonatkozó importtilalom változatlanul érvényben marad, és a tranzit jelentős növelése sincs napirenden.

A lengyel gazdaszervezetek egy része ennél jóval keményebben fogalmazott. Edward Kosmal, a Szolidaritás Egyéni Gazdák Szakszervezetének alelnöke szerint Brüsszel bőkezűen támogatja az ukrán mezőgazdaságot, miközben az uniós termelők problémáinak listája továbbra is hosszú. Zbigniew Kuźmiuk ellenzéki képviselő pedig úgy fogalmazott, hogy a lengyel gazdaságok „nem élnének túl egy újabb ukrán gabonaáradatot” – idézte a Do Rzeczy.

Romániában a kikötői árak miatt aggódnak

Romániában nem elsősorban az ukrán támogatási kérelem, hanem az újra növekvő tranzit és annak piaci következményei okoznak aggodalmat. A helyi gazdák attól tartanak, hogy az ukrán gabona vasúti és kikötői forgalmának felfutása leköti a logisztikai kapacitásokat, növeli a szállítási költségeket, és lefelé húzza a konstancai felvásárlási árakat.

Az Agrointel friss piaci összesítése szerint a konstancai kikötőben a malmi búza ára egy hét alatt tonnánként 6 euróval, 209 euróra – mintegy 75 800 forintra – csökkent. A takarmánybúza 192 euróba – körülbelül 69 700 forintba –, az árpa pedig 190 euróba – mintegy 68 900 forintba – került tonnánként. A román gazdák számára különösen kedvezőtlen, hogy a saját betakarítási időszakukban erősödik fel az ukrán áru jelenléte.

Ez nem csak az árak alakulása miatt van így, az ukrán áruk vasútra és kamionokra való átpakolása a román termelők elől szívja el a rendszerben lévő logisztikai kapacitásokat. A román gazdák ezért már memorandumot is küldtek Radu Miruță ideiglenes közlekedési miniszternek, jelezve, hogy nem tudják gazdaságaikból kiszállítani a terményeket, mivel a rendelkezésre álló szerelvények, és a vasúti infrastruktúrán a forgalom prioritása más árukategóriákra irányul, különösen az Ukrajnából származó gabonafélékre, amelyek Románia területén tranzitként haladnak át. A vasúttársaságoknak leadott kocsimegrendelések teljesítése elmarad, vagy késedelemmel történik, ami lehetetlenné teszi a szállítási határidők betartását. minden súlyos károkat okoz a román gazdáknak - jelezték.

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