Ukrajna most a gazdáknak kér 80 milliárd forintnyi támogatást Brüsszeltől – a lengyel és román termelők újabb piaci sokktól tartanak
Ukrajna mintegy 220 millió euró (362,85 forintos árfolyamával számolva csaknem 79,8 milliárd forint) vissza nem térítendő támogatást kért az Európai Uniótól. A pénzt elsősorban a kis- és közepes gazdaságok finanszírozási terheinek enyhítésére, ezen belül a mezőgazdasági hitelek kamatköltségeinek részleges megtérítésére fordítanák. A Farmer.pl beszámolója szerint az ukrán gazdálkodók helyzetét egyszerre nehezítik az orosz támadások, az aszály, a terményárak visszaesése és az exportlehetőségek beszűkülése. Az Európai Bizottság megerősítette, hogy megkapta Ukrajna kérelmét, de egyelőre nem döntött a támogatásról.
Guillaume Mercier, a bizottság szóvivője közölte: Kijev részletesen ismertette, milyen célokra használná fel a mintegy 220 millió eurós támogatást. Brüsszel a döntés előtt megvizsgálja az ukrán termés várható nagyságát, a rendelkezésre álló tárolókapacitásokat, valamint a fekete-tengeri és szárazföldi exportútvonalak helyzetét is.
Ukrajna baját nyögik a román és lengyel gazdák
Az orosz támadások miatt ismét megnőtt Románia és Lengyelország szerepe az ukrán gabona kivitelében. A Revista Ferma friss adatai szerint augusztus első hetében naponta átlagosan 31,2 gabonaszállító vasúti kocsi haladt Ukrajnából Románia felé, 29,2 vagonnal több, mint a júliusi átlag. A Lengyelország felé tartó forgalom napi 27,4 vagonra emelkedett, ami 13,8 vagonnal haladta meg a július végi szintet.
Az ukrán agrártárca szerint a fekete-tengeri kikötők tartós kiesése esetén több mint 30 millió tonna gabona és olajos mag exportja kerülhet veszélybe. Az alternatív
- dunai,
- vasúti
- és közúti
útvonalak azonban legfeljebb a tengeri kikötők havi kapacitásának 50–55 százalékát képesek kiváltani. Ráadásul tonnánként 45–50 dollárral növelik a szállítás költségét.
A probléma súlyát jelzi, hogy az ukrán mezőgazdasági minisztérium a 2026–2027-es idény gabonaexportjára vonatkozó előrejelzését a korábbi 43 millió tonnáról 38–40 millió tonnára csökkentette.
A lengyel gazdák nem kérnek újabb gabonahullámból
Lengyelországban különösen érzékeny kérdés az ukrán gabona tranzitja. A gazdák a 2022–2023-as tapasztalatok után attól tartanak, hogy a tranzitként bejelentett termény egy része ismét a lengyel piacon maradhat, tovább csökkentve a felvásárlási árakat.
A Top Agrar Polska augusztus 12-i beszámolója szerint a gabonatermelők képviselői ezért szorosan figyelik a szállítmányok mennyiségét és ellenőrzését. Justyna Jasińska, a Lengyel Gabonatermelők Szövetségének elnöke ugyanakkor azt közölte, hogy jelenleg stabil a tranzit, és nincs tudomása szabálytalanságokról. A lengyel kormány képviselői szerint az ukrán gabonára vonatkozó importtilalom változatlanul érvényben marad, és a tranzit jelentős növelése sincs napirenden.
A lengyel gazdaszervezetek egy része ennél jóval keményebben fogalmazott. Edward Kosmal, a Szolidaritás Egyéni Gazdák Szakszervezetének alelnöke szerint Brüsszel bőkezűen támogatja az ukrán mezőgazdaságot, miközben az uniós termelők problémáinak listája továbbra is hosszú. Zbigniew Kuźmiuk ellenzéki képviselő pedig úgy fogalmazott, hogy a lengyel gazdaságok „nem élnének túl egy újabb ukrán gabonaáradatot” – idézte a Do Rzeczy.
Romániában a kikötői árak miatt aggódnak
Romániában nem elsősorban az ukrán támogatási kérelem, hanem az újra növekvő tranzit és annak piaci következményei okoznak aggodalmat. A helyi gazdák attól tartanak, hogy az ukrán gabona vasúti és kikötői forgalmának felfutása leköti a logisztikai kapacitásokat, növeli a szállítási költségeket, és lefelé húzza a konstancai felvásárlási árakat.
Az Agrointel friss piaci összesítése szerint a konstancai kikötőben a malmi búza ára egy hét alatt tonnánként 6 euróval, 209 euróra – mintegy 75 800 forintra – csökkent. A takarmánybúza 192 euróba – körülbelül 69 700 forintba –, az árpa pedig 190 euróba – mintegy 68 900 forintba – került tonnánként. A román gazdák számára különösen kedvezőtlen, hogy a saját betakarítási időszakukban erősödik fel az ukrán áru jelenléte.
Ez nem csak az árak alakulása miatt van így, az ukrán áruk vasútra és kamionokra való átpakolása a román termelők elől szívja el a rendszerben lévő logisztikai kapacitásokat. A román gazdák ezért már memorandumot is küldtek Radu Miruță ideiglenes közlekedési miniszternek, jelezve, hogy nem tudják gazdaságaikból kiszállítani a terményeket, mivel a rendelkezésre álló szerelvények, és a vasúti infrastruktúrán a forgalom prioritása más árukategóriákra irányul, különösen az Ukrajnából származó gabonafélékre, amelyek Románia területén tranzitként haladnak át. A vasúttársaságoknak leadott kocsimegrendelések teljesítése elmarad, vagy késedelemmel történik, ami lehetetlenné teszi a szállítási határidők betartását. minden súlyos károkat okoz a román gazdáknak - jelezték.