Óriási a baj az ukránok számára létfontosságú gabonaexporttal - "a földeken rohad meg a termés"

A Nagy-Odessza térségének kikötőit érő orosz támadások súlyos csapást mértek a mezőgazdaságra. Normális körülmények között ezeken keresztül bonyolódik az ukrán búzaexport mintegy 90 százaléka, most azonban éppen az aratás felfutásával egy időben gyakorlatilag leállt a forgalom. Ez az egész ukrán gazdaság számára komoly visszaesést jelent, mivel a mezőgazdasági szállítmányok az ország exportbevételeinek több mint felét adják.

Ukrán gabonasiló orosz támadás után - a kieső ukrán búzaexport súlyos csapás a gazdaságnak / Fotó: Scott Peterson

Ukrajna a világ egyik vezető gabonaexportőre, különösen kukoricából és búzából. A Kijev és Moszkva közötti fekete-tengeri harcok eszkalálódása a múlt hónapban kétéves csúcsra emelte a búza árát, a gabonaszállítások fennakadásai pedig egyes fejlődő országok élelmiszer-ellátását is veszélyeztethetik.

Támadások a Fekete-tengeren

Az orosz védelmi minisztérium szerdán közölte, hogy erői egy nappal korábban két szárazáru-szállító hajót támadtak meg a Fekete-tengeren, Odesszától délkeletre. Eközben ezen a héten legalább öt gabonaszállító hajót ért támadás az orosz fekete-tengeri kikötők, Novorosszijszk és Tuapsze közelében, miközben Moszkva igyekszik fenntartani saját gabonaexportját – írja a Bloomberg az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva.

A mezőgazdaság Ukrajnában a foglalkoztatás szempontjából is kiemelkedő jelentőségű. Oroszország 2022. februári teljes körű inváziója előtt az ágazat

több mint kétmillió embernek adott munkát, és

a gazdasági teljesítmény több mint 10 százalékát állította elő.

A mezőgazdaság a legfontosabb, az ukrán búzaexport kiesése súlyos csapás

A mezőgazdaság Ukrajna legfontosabb ágazata

– mondta Evghenia Sleptsova, az Oxford Economics vezető közgazdásza. Hozzátette, hogy jelentősége a háború alatt tovább nőtt, miután az ország nehéziparának jelentős részét elpusztították az orosz támadások.

Az Oxford Economics becslése szerint Ukrajna

az idén a GDP-je 1,8 százalékának,

2027-ben pedig 2,1 százalékának megfelelő veszteséget szenvedhet el.

„Tartós és súlyos fennakadások esetén Ukrajna 2027-ben a GDP 5,3 százalékának megfelelő összeget veszíthet” – áll a jelentésben.

Az ukrán jegybank szerint az ország az exportblokád miatt idén akár 2,5 milliárd dollárt is veszíthet.

Ez a gazdaságok tömeges csődjéhez vezethet, és tovább ronthatja a hangulatot az ország mezőgazdasági térségeiben.

A belföldi gabonapiac gyakorlatilag megbénult.

A kevés megkötött ügyletben a világpiaci árak nagyjából harmadáért cserél gazdát a gabona – jóval az alatt a szint alatt, amely a gazdák szerint a termelési költségeik fedezéséhez szükséges.

Bár az ukrán gazdálkodók korábban is súlyos nehézségekkel szembesültek, elmondásuk szerint az idei válság lényegesen rosszabb, mint a 2022-es teljes körű invázió után kialakult helyzet, amikor az orosz hadsereg legutóbb blokkolta Ukrajna fekete-tengeri gabonaexportját. Az akkor mintegy hat hónapnyi fennakadást átvészelni segítő pénzügyi tartalékok mára elfogytak.