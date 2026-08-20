Deviza
EUR/HUF364,43 +0,07% USD/HUF311,33 -0,19% GBP/HUF424,81 +0,13% CHF/HUF391,39 +0,12% PLN/HUF84,43 +0,09% RON/HUF69,38 -0,03% CZK/HUF15,1 +0,17% EUR/HUF364,43 +0,07% USD/HUF311,33 -0,19% GBP/HUF424,81 +0,13% CHF/HUF391,39 +0,12% PLN/HUF84,43 +0,09% RON/HUF69,38 -0,03% CZK/HUF15,1 +0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX148 659,81 -0,02% MTELEKOM2 542 -1,09% MOL5 015 +1,81% OTP45 300 -0,44% RICHTER12 880 -0,39% OPUS316 -4,24% ANY6 730 +0,45% AUTOWALLIS144 +1,77% WABERERS4 650 -1,48% BUMIX9 666,15 +0,03% CETOP5 024,25 +0,79% CETOP NTR3 229,92 +0,8% BUX148 659,81 -0,02% MTELEKOM2 542 -1,09% MOL5 015 +1,81% OTP45 300 -0,44% RICHTER12 880 -0,39% OPUS316 -4,24% ANY6 730 +0,45% AUTOWALLIS144 +1,77% WABERERS4 650 -1,48% BUMIX9 666,15 +0,03% CETOP5 024,25 +0,79% CETOP NTR3 229,92 +0,8%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
orosz-ukrán háború
ukrán mezőgazdaság
gabonaexport
búza

Óriási a baj az ukránok számára létfontosságú gabonaexporttal - "a földeken rohad meg a termés"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az ukrán kikötőket ért orosz csapások ellehetetlenítik az ukrán GDP 30 százalékát adó mezőgazdaságot. Az ukrán búzaexport az idei szezonban a felére csökkenhet, a földeken rothad majd meg a termés - alig van belföldi kereslet.
D. GY.
2026.08.20, 11:16

A Nagy-Odessza térségének kikötőit érő orosz támadások súlyos csapást mértek a mezőgazdaságra. Normális körülmények között ezeken keresztül bonyolódik az ukrán búzaexport mintegy 90 százaléka, most azonban éppen az aratás felfutásával egy időben gyakorlatilag leállt a forgalom. Ez az egész ukrán gazdaság számára komoly visszaesést jelent, mivel a mezőgazdasági szállítmányok az ország exportbevételeinek több mint felét adják.

ukrán búzaexport
Ukrán gabonasiló orosz  támadás után - a kieső ukrán búzaexport súlyos csapás a gazdaságnak / Fotó: Scott Peterson 

Ukrajna a világ egyik vezető gabonaexportőre, különösen kukoricából és búzából. A Kijev és Moszkva közötti fekete-tengeri harcok eszkalálódása  a múlt hónapban kétéves csúcsra emelte a búza árát, a gabonaszállítások fennakadásai pedig egyes fejlődő országok élelmiszer-ellátását is veszélyeztethetik.

Támadások a Fekete-tengeren

Az orosz védelmi minisztérium szerdán közölte, hogy erői egy nappal korábban két szárazáru-szállító hajót támadtak meg a Fekete-tengeren, Odesszától délkeletre. Eközben ezen a héten legalább öt gabonaszállító hajót ért támadás az orosz fekete-tengeri kikötők, Novorosszijszk és Tuapsze közelében, miközben Moszkva igyekszik fenntartani saját gabonaexportját – írja a Bloomberg az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva.

A mezőgazdaság Ukrajnában a foglalkoztatás szempontjából is kiemelkedő jelentőségű. Oroszország 2022. februári teljes körű inváziója előtt az ágazat 

  • több mint kétmillió embernek adott munkát, és 
  • a gazdasági teljesítmény több mint 10 százalékát állította elő.

A mezőgazdaság a legfontosabb, az ukrán búzaexport kiesése súlyos csapás 

A mezőgazdaság Ukrajna legfontosabb ágazata

 – mondta Evghenia Sleptsova, az Oxford Economics vezető közgazdásza. Hozzátette, hogy jelentősége a háború alatt tovább nőtt, miután az ország nehéziparának jelentős részét elpusztították az orosz támadások.

Az Oxford Economics becslése szerint Ukrajna 

  • az idén a GDP-je 1,8 százalékának, 
  • 2027-ben pedig 2,1 százalékának megfelelő veszteséget szenvedhet el. 
  • „Tartós és súlyos fennakadások esetén Ukrajna 2027-ben a GDP 5,3 százalékának megfelelő összeget veszíthet” – áll a jelentésben.

Az ukrán jegybank szerint az ország az exportblokád miatt idén akár 2,5 milliárd dollárt is veszíthet. 

Ez a gazdaságok tömeges csődjéhez vezethet, és tovább ronthatja a hangulatot az ország mezőgazdasági térségeiben. 

  • A belföldi gabonapiac gyakorlatilag megbénult. 
  • A kevés megkötött ügyletben a világpiaci árak nagyjából harmadáért cserél gazdát a gabona – jóval az alatt a szint alatt, amely a gazdák szerint a termelési költségeik fedezéséhez szükséges.

Bár az ukrán gazdálkodók korábban is súlyos nehézségekkel szembesültek, elmondásuk szerint az idei válság lényegesen rosszabb, mint a 2022-es teljes körű invázió után kialakult helyzet, amikor az orosz hadsereg legutóbb blokkolta Ukrajna fekete-tengeri gabonaexportját. Az akkor mintegy hat hónapnyi fennakadást átvészelni segítő pénzügyi tartalékok mára elfogytak.

Nincs pénz az őszi vetésre

Miközben az ukrán gazdáknál halmozódik az eladatlan gabona, már közeleg a következő pénzügyi szorítás: az őszi vetési szezon újabb forrásokat igényel. Pénzügyi támogatás nélkül egyes gazdák szerint el kell halasztaniuk a vetést, csökkenteniük kell a bevetett terület nagyságát, vagy olyan növényekre kell átállniuk, amelyeket később is el lehet vetni.

Volodimir Zelenszkij elnök közölte, hogy 

Ukrajna kedvezményes hiteleket hagyott jóvá a mezőgazdasági termelők számára, és további intézkedéseket tervez a tárolókapacitás növelésére. 

Kijev 220 millió eurós vissza nem térítendő támogatást kért az Európai Uniótól az intézkedések finanszírozására.

Nincs alternatív exportútvonal

A kormány alternatív exportútvonalakat is keres, ám a nyugat felé vezető vasúti folyosók kapacitása korlátozott, az alacsony vízállás pedig akadályozza a dunai kikötők forgalmát. Ezek a megoldások ráadásul drágábbak is a fekete-tengeri szállításnál.

2022-ben a Kelet-Európán keresztül vezető szárazföldi útvonalak fontos menekülőutat jelentettek a mezőgazdaság számára, az Ukrajna iránti szolidaritás azonban az elmúlt években csökkent. A lengyel gazdák időről időre blokád alá vonják az ukrán gabonaexportot a határátkelőknél.

A fennakadások – mindenekelőtt Odessza bombázásának – következményei súlyosak. 

Az agrárminisztérium szerint a búzaexport a 2026–2027-es szezonban 8,3 millió tonnára zuhanhat a korábban becsült 17,6 millió tonnáról.

Taras Vysotskyi mezőgazdasági miniszter szerint Ukrajna ebben a szezonban még akkor is csak mintegy 30 millió tonna mezőgazdasági terméket tudna exportálni, ha valamennyi alternatív útvonalát maximálisan kihasználná. Így ugyanekkora mennyiség maradna raktárakban, illetve rothadna meg a földeken.

„Nagymértékben függünk a kikötőktől” – mondta Pavlo Martyshev, a Kyiv School of Economics agrárközgazdásza. Arra figyelmeztetett, hogy egy elhúzódó blokádnak szélesebb körű gazdasági következményei lennének. 

Infláció lesz, a GDP növekedése pedig lassulni fog. 

 Szerinte a külföldi támogatások csak részben képesek tompítani a hatásokat.

Martyshev szerint az állami támogatás és a nemzetközi segélyek nem pótolhatják a kieső exportbevételeket, de bizonyos mértékig segíthetnek a gazdálkodók többségének átvészelni a fekete-tengeri kikötők blokádját. Hozzátette: a háború alatt előnyt jelentett a mezőgazdasági termelés területi széttagoltsága, mivel így drónokkal és rakétákkal sokkal nehezebb megbénítani a termelést.

Kapcsolódó

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
13292 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu