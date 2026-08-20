Óriási a baj az ukránok számára létfontosságú gabonaexporttal - "a földeken rohad meg a termés"
A Nagy-Odessza térségének kikötőit érő orosz támadások súlyos csapást mértek a mezőgazdaságra. Normális körülmények között ezeken keresztül bonyolódik az ukrán búzaexport mintegy 90 százaléka, most azonban éppen az aratás felfutásával egy időben gyakorlatilag leállt a forgalom. Ez az egész ukrán gazdaság számára komoly visszaesést jelent, mivel a mezőgazdasági szállítmányok az ország exportbevételeinek több mint felét adják.
Ukrajna a világ egyik vezető gabonaexportőre, különösen kukoricából és búzából. A Kijev és Moszkva közötti fekete-tengeri harcok eszkalálódása a múlt hónapban kétéves csúcsra emelte a búza árát, a gabonaszállítások fennakadásai pedig egyes fejlődő országok élelmiszer-ellátását is veszélyeztethetik.
Támadások a Fekete-tengeren
Az orosz védelmi minisztérium szerdán közölte, hogy erői egy nappal korábban két szárazáru-szállító hajót támadtak meg a Fekete-tengeren, Odesszától délkeletre. Eközben ezen a héten legalább öt gabonaszállító hajót ért támadás az orosz fekete-tengeri kikötők, Novorosszijszk és Tuapsze közelében, miközben Moszkva igyekszik fenntartani saját gabonaexportját – írja a Bloomberg az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva.
A mezőgazdaság Ukrajnában a foglalkoztatás szempontjából is kiemelkedő jelentőségű. Oroszország 2022. februári teljes körű inváziója előtt az ágazat
- több mint kétmillió embernek adott munkát, és
- a gazdasági teljesítmény több mint 10 százalékát állította elő.
A mezőgazdaság a legfontosabb, az ukrán búzaexport kiesése súlyos csapás
A mezőgazdaság Ukrajna legfontosabb ágazata
– mondta Evghenia Sleptsova, az Oxford Economics vezető közgazdásza. Hozzátette, hogy jelentősége a háború alatt tovább nőtt, miután az ország nehéziparának jelentős részét elpusztították az orosz támadások.
Az Oxford Economics becslése szerint Ukrajna
- az idén a GDP-je 1,8 százalékának,
- 2027-ben pedig 2,1 százalékának megfelelő veszteséget szenvedhet el.
- „Tartós és súlyos fennakadások esetén Ukrajna 2027-ben a GDP 5,3 százalékának megfelelő összeget veszíthet” – áll a jelentésben.
Az ukrán jegybank szerint az ország az exportblokád miatt idén akár 2,5 milliárd dollárt is veszíthet.
Ez a gazdaságok tömeges csődjéhez vezethet, és tovább ronthatja a hangulatot az ország mezőgazdasági térségeiben.
- A belföldi gabonapiac gyakorlatilag megbénult.
- A kevés megkötött ügyletben a világpiaci árak nagyjából harmadáért cserél gazdát a gabona – jóval az alatt a szint alatt, amely a gazdák szerint a termelési költségeik fedezéséhez szükséges.
Bár az ukrán gazdálkodók korábban is súlyos nehézségekkel szembesültek, elmondásuk szerint az idei válság lényegesen rosszabb, mint a 2022-es teljes körű invázió után kialakult helyzet, amikor az orosz hadsereg legutóbb blokkolta Ukrajna fekete-tengeri gabonaexportját. Az akkor mintegy hat hónapnyi fennakadást átvészelni segítő pénzügyi tartalékok mára elfogytak.
Nincs pénz az őszi vetésre
Miközben az ukrán gazdáknál halmozódik az eladatlan gabona, már közeleg a következő pénzügyi szorítás: az őszi vetési szezon újabb forrásokat igényel. Pénzügyi támogatás nélkül egyes gazdák szerint el kell halasztaniuk a vetést, csökkenteniük kell a bevetett terület nagyságát, vagy olyan növényekre kell átállniuk, amelyeket később is el lehet vetni.
Volodimir Zelenszkij elnök közölte, hogy
Ukrajna kedvezményes hiteleket hagyott jóvá a mezőgazdasági termelők számára, és további intézkedéseket tervez a tárolókapacitás növelésére.
Kijev 220 millió eurós vissza nem térítendő támogatást kért az Európai Uniótól az intézkedések finanszírozására.
Nincs alternatív exportútvonal
A kormány alternatív exportútvonalakat is keres, ám a nyugat felé vezető vasúti folyosók kapacitása korlátozott, az alacsony vízállás pedig akadályozza a dunai kikötők forgalmát. Ezek a megoldások ráadásul drágábbak is a fekete-tengeri szállításnál.
2022-ben a Kelet-Európán keresztül vezető szárazföldi útvonalak fontos menekülőutat jelentettek a mezőgazdaság számára, az Ukrajna iránti szolidaritás azonban az elmúlt években csökkent. A lengyel gazdák időről időre blokád alá vonják az ukrán gabonaexportot a határátkelőknél.
A fennakadások – mindenekelőtt Odessza bombázásának – következményei súlyosak.
Az agrárminisztérium szerint a búzaexport a 2026–2027-es szezonban 8,3 millió tonnára zuhanhat a korábban becsült 17,6 millió tonnáról.
Taras Vysotskyi mezőgazdasági miniszter szerint Ukrajna ebben a szezonban még akkor is csak mintegy 30 millió tonna mezőgazdasági terméket tudna exportálni, ha valamennyi alternatív útvonalát maximálisan kihasználná. Így ugyanekkora mennyiség maradna raktárakban, illetve rothadna meg a földeken.
„Nagymértékben függünk a kikötőktől” – mondta Pavlo Martyshev, a Kyiv School of Economics agrárközgazdásza. Arra figyelmeztetett, hogy egy elhúzódó blokádnak szélesebb körű gazdasági következményei lennének.
Infláció lesz, a GDP növekedése pedig lassulni fog.
Szerinte a külföldi támogatások csak részben képesek tompítani a hatásokat.
Martyshev szerint az állami támogatás és a nemzetközi segélyek nem pótolhatják a kieső exportbevételeket, de bizonyos mértékig segíthetnek a gazdálkodók többségének átvészelni a fekete-tengeri kikötők blokádját. Hozzátette: a háború alatt előnyt jelentett a mezőgazdasági termelés területi széttagoltsága, mivel így drónokkal és rakétákkal sokkal nehezebb megbénítani a termelést.