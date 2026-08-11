Hatszáz atomfegyverre elegendő urán juthatott ki Afrikából, úgy, hogy nem jelentették le az atomenergia-ügynökségnek – a szálak Kínáig érnek, a nagyhatalom tagad

Több ezer tonna urán kerülhetett ki Kongóból kobaltszállítmányokkal egy oknyomozó együttműködésben feltártak szerint: 2000 és 2024 között akár 2–5 ezer tonna is kijuthatott a nevezett radioaktív nyersanyagból az országból, miközben Kongó hivatalosan egyetlen tonna urántermelést sem jelentett ebben az időszakban.

Egy friss tanulmány szerint az elmúlt két évtizedben akár 5 000 tonna urán is elhagyhatta Kongó területét a kobaltexporton belül (illusztráció)

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Több ezer tonna urán kerülhetett ki Kongból – mit jelent ez a gyakorlatban?

A Mining.com arról ír, hogy kongói kormány vizsgálatot rendelt el azután, hogy a Wisconsin–Madison Egyetem és a Princeton Egyetem kutatói július végén a Nature Communications folyóiratban publikálták eredményeiket. A feltárásban a Financial Times és a Lighthouse Reports munkatársai is részt vettek, az állításokról készült összefoglaló az utóbbi szervezet honlapján is megjelent.

Az oknyomozás eredményének fő állítása az, hogy 2000 és 2024 között 2000–5000 tonna természetes urán kerülhetett ki a Kongói Demokratikus Köztársaságból kobalt-hidroxid szállítmányokban.

A közzétett becslés ugyanakkor önmagában még nem bizonyítja, hogy ennyi uránt ténylegesen ki is vittek az országból bejelentés nélkül, a kongói kormány pedig kifejezetten vitatja a kutatás módszertanát, bár kifogásaik részletesen nem ismertek.

A felvetés azonban olyan súlyos, hogy

Kinshasa hivatalos vizsgálatot indított, és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) technikai segítségét is kérte abban.

Ugyanakkor azt a feltárásban részt vevők is hangsúlyozzák, hogy eredményeik önmagukban nem igazolják, hogy az uránt szándékosan vitték ki bejelentés nélkül az országból a kobalt exporláncát felhasználva, azaz illegális kivitelt valósítottak volna meg azzal. Ám az állításokat mindenképpen komolyan kell venni.

Az egyik dolog, ami aggaszt minket, az az, hogy az általunk számszerűsített, kivitt urán mennyisége meghaladja azt, amit a NAÜ-nek be kellene jelenteni

– fogalmazott Sébastien Philippe, nukleáris biztonsági szakértő, a Wisconsin-Madisoni Egyetem adjunktusa.

A kutatók országos ásványtani és geokémiai adatokat, bánya szintű kereskedelmi adatokat, valamint a kobalt feldolgozásának kémiai modelljét vették alapul. A közzétett, tudományos mószerekre alapozott becslés jelentőségét nemcsak a mennyiség adja. Philippe szerint a kutatók által becsült, be nem jelentett uránmennyiség elméletileg

600–1500 nukleáris fegyver előállításához szükséges hasadóanyag mennyiségének felelhet meg.

A tanulmány további 1000–4000 tonna urán sorsát is vizsgálja, amely a becslések szerint a kongói bányák meddőjében és zagytározóiban maradhatott. Ez

elsősorban környezetvédelmi és munkavédelmi kockázatot jelenthet, hiszen

a radioaktív anyagok egy része kémiailag mobil formában maradhatott vissza.

Mit jelent az, hogy az urán kijuthatott az országból, de nem szándékosan?

A probléma éppen az, hogy a kobalt- és rézércekben természetes módon jelen lévő urán a bányászat és az elsődleges feldolgozás során részben a kobalt-hidroxidban maradhatott.

Így a kobaltra koncentráló exportfolyamat egyben az urán nemzetközi szállításának csatornájává is válhatott. A kutatók szerint az általuk azonosított mennyiség jelentősen meghaladhatja azt a szintet, amelyet nemzetközi nukleáris biztosítéki rendszerben nyilvánosan követni kellene.