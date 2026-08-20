Ursula von der Leyenek elismerték: valami nem stimmel a téli európai gázkészlettel, két országból vesznek meg minden molekulát – "Egy kicsit lassabb ütemben történik"

Végre az Európai Bizottság is nyilatkozott a hetek óta napirenden lévő témában, az európai gázkészletek alakulásáról. Szakértők rendre arra figyelmeztetnek, hogy az EU az idén szembetűnően rosszul áll a gáztározók feltöltésében.

Fotó: AFP

A téma körül egyébként Magyarországon is vita bontakozott ki. A Fidesz energetikai szakértője, új országgyűlési képviselő, Hortay Olivér arra figyelmezetett, hogy a Tisza-kormány gazdasági minisztere, Kapitány István szerinte előre magyarázza a bizonyítványt. "Már a jövő évre vonatkozó gázbeszerzések magasabb költségeit is az előző kormányra próbálja hárítani" – fogalmazott a minap egy Facebook-posztban.

Kapitány azt nehezményezi, hogy elődje csak 2026 végéig „kötötte le” a gáz árát és 2027 januárjától már neki kell szembe néznie a piaci áremelkedés felelősségével.

Hortay Olivér szerint annak, hogy gázválság jöhet, hónapok óta (az iráni háború, majd az uniós orosz gáztilalom első mérföldköveinek hatályba lépése óta) látni lehet a jeleit, a szakértők erre számtalan alkalommal felhívták a figyelmet.

Úgy értékelt, hogy az iráni háború tűzszünete alatt, a nyár első felében volt egy kegyelmi időszak, amikor a gáz piaci ára korrigált és lehetőség nyílt arra, hogy olcsóbban el lehessen kezdeni készülni a jövő évre. Az iráni eszkaláció után egy újabb (a korábbiaknál kisebb, de számottevő) korrekció történt, ekkor már parlamenti felszólalásban is javasolták Kapitánynak, hogy kezdje el a felkészülést.

A miniszter a szakértő szerint beismerte, hogy több hónapja nem foglalkozik érdemben a kérdéssel. Ami még aggasztóbb, hogy most is csak azt jelentette be, hogy „átfogó stratégiát” kezdenek el kidolgozni, azaz még jó ideig nem várható semmiféle konkrét lépés.

Eközben az európai gáztárolók szezonális töltöttsége egyre jobban elmarad a korábbi évektől, az árak növekednek, az iráni háború eszkalációs esélye fokozódik, azaz az árrobbanás kockázata is egyre nagyobb. Nem babra megy a játék: a további áremelkedés sok száz milliárd forinttal növelheti meg az alacsony lakossági gázárak fenntartásának költségvetési terhét jövőre – mutatott rá Hortay Olivér.