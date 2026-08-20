Ursula von der Leyenek elismerték: valami nem stimmel a téli európai gázkészlettel, két országból vesznek meg minden molekulát – "Egy kicsit lassabb ütemben történik"
Végre az Európai Bizottság is nyilatkozott a hetek óta napirenden lévő témában, az európai gázkészletek alakulásáról. Szakértők rendre arra figyelmeztetnek, hogy az EU az idén szembetűnően rosszul áll a gáztározók feltöltésében.
A téma körül egyébként Magyarországon is vita bontakozott ki. A Fidesz energetikai szakértője, új országgyűlési képviselő, Hortay Olivér arra figyelmezetett, hogy a Tisza-kormány gazdasági minisztere, Kapitány István szerinte előre magyarázza a bizonyítványt. "Már a jövő évre vonatkozó gázbeszerzések magasabb költségeit is az előző kormányra próbálja hárítani" – fogalmazott a minap egy Facebook-posztban.
Kapitány azt nehezményezi, hogy elődje csak 2026 végéig „kötötte le” a gáz árát és 2027 januárjától már neki kell szembe néznie a piaci áremelkedés felelősségével.
Hortay Olivér szerint annak, hogy gázválság jöhet, hónapok óta (az iráni háború, majd az uniós orosz gáztilalom első mérföldköveinek hatályba lépése óta) látni lehet a jeleit, a szakértők erre számtalan alkalommal felhívták a figyelmet.
Úgy értékelt, hogy az iráni háború tűzszünete alatt, a nyár első felében volt egy kegyelmi időszak, amikor a gáz piaci ára korrigált és lehetőség nyílt arra, hogy olcsóbban el lehessen kezdeni készülni a jövő évre. Az iráni eszkaláció után egy újabb (a korábbiaknál kisebb, de számottevő) korrekció történt, ekkor már parlamenti felszólalásban is javasolták Kapitánynak, hogy kezdje el a felkészülést.
A miniszter a szakértő szerint beismerte, hogy több hónapja nem foglalkozik érdemben a kérdéssel. Ami még aggasztóbb, hogy most is csak azt jelentette be, hogy „átfogó stratégiát” kezdenek el kidolgozni, azaz még jó ideig nem várható semmiféle konkrét lépés.
Eközben az európai gáztárolók szezonális töltöttsége egyre jobban elmarad a korábbi évektől, az árak növekednek, az iráni háború eszkalációs esélye fokozódik, azaz az árrobbanás kockázata is egyre nagyobb. Nem babra megy a játék: a további áremelkedés sok száz milliárd forinttal növelheti meg az alacsony lakossági gázárak fenntartásának költségvetési terhét jövőre – mutatott rá Hortay Olivér.
Ursula von der Leyenek elismerték: valami nem stimmel a téli európai gázkészlettel
Nincs ok aggódalomra a gázellátás miatt az Európai Bizottság szerint
Az Európai Bizottság szerint nincs ok aggodalomra az unió gázellátásának biztonságával kapcsolatban a téli szezon előtt, a gáztározók töltöttsége csaknem 62 százalékos - közölte csütörtökön Eva Hrncirova, a brüsszeli testület illetékes szóvivője.
"Továbbra is azon dolgozunk a tagállamokkal, hogy a fűtési szezon előtt elérjük a megfelelő töltöttségi szintet. Elismerem, hogy ez egy kicsit lassabb ütemben történik, mint az előző években, de jól halad. A mai napon nagyon közel vagyunk a 62 százalékos töltöttségi szinthez" - mondta az illetékes szóvivő az Európai Bizottság szokásos napi sajtótájékoztatóján.
Hangsúlyozta, hogy az EU-nak nem célja a gáztárolók teljes kihasználása. A töltöttségi célszint 80 százalék.
Közölte, hogy az EU gázkoordinációs csoportjának következő ülését szeptemberre tűzték ki. Ha bármilyen probléma merülne fel, a testület készen áll vészhelyzeti intézkedéseket hozni, de - mint kiemelte - jelenleg "egyáltalán nem ez a helyzet".
A Hormuzi-szorost érintően a szóvivő azt mondta: a helyzet "nagyon ingatag", de nincs veszélyben az ellátásbiztonság. "A helyzet stabil, és nincs ellátási kockázat" - hangsúlyozta.
Az EU főként Norvégiából és az Egyesült Államokból vásárol gázt - magyarázta Hrncirova, majd úgy fogalmazott - "nagyon jó úton haladunk a téli gázellátás biztosítása felé".