Meghozták az oroszok a döntést, ez fájni fog a magyaroknak is – ennyit az olcsóbb dízelről
Az orosz kormány bejelentette, hogy szeptember 30-ig meghosszabbítja a termelők dízelexportjára vonatkozó tilalmat. A kabinet szerint az intézkedés célja a belföldi üzemanyagpiac stabilitásának és az ellátás biztonságának fenntartása. A korlátozás eredetileg július elején, átmeneti intézkedésként lépett életbe, majd az Ukrajna által végrehajtott támadások folytatódása miatt augusztus végéig meghosszabbították. A mostani döntés újabb egy hónappal tolja ki az exporttilalmat.
Rekordot dönt az ukrán támadások száma, továbbra is baj van az üzemanyagok körül
A szabályozás alól kivételt jelentenek az államközi megállapodások alapján teljesített szállítások, valamint a humanitárius célú üzemanyag-kivitel.
A moszkvai intézkedés hátterében elsősorban az orosz finomítói kapacitásokra nehezedő nyomás áll.
Ukrajna augusztusban eddig legalább 21 támadást hajtott végre oroszországi olajfinomítók ellen, ami havi rekordnak számít azóta, hogy a Kreml 2022 februárjában megindította háborúját Ukrajna ellen.
A támadások nemcsak az orosz olajipari infrastruktúra működését nehezítik, hanem az ország egyes térségeiben ismét benzinhiányhoz is vezettek. Moszkva ezért a rendelkezésre álló üzemanyag-készletek és a belföldi piac védelmére törekszik.
A döntésnek ugyanakkor nemzetközi piaci hatása is lehet.
Oroszország a háborút és az infrastruktúrát ért ukrán támadások felerősödését megelőzően a világ egyik legjelentősebb dízelexportőre volt, az ország a globális dízelkínálat mintegy 10 százalékát adta a külföldi piacokra.
A dízelpiac helyzetét ráadásul már önmagában is feszesebbé teszi a közel-keleti konfliktus, valamint az orosz–ukrán háború. Az orosz export további visszafogása így olyan időszakban érkezik, amikor a világpiacon eleve korlátozottabb a kínálat.
Magyarországon egyelőre nincs ellátási veszély
A fejlemény különösen az európai üzemanyagpiac szempontjából fontos, hiszen
az orosz export kiesése közvetlenül és közvetve is átrendezheti a dízel nemzetközi kereskedelmét.
A szűkülő kínálat pedig – ha tartósnak bizonyul – felfelé hajthatja az árakat.
Mint a Világgazdaság július végén megírta, Oroszország már akkor komoly döntési kényszerbe került az olajinfrastruktúráját ért ukrán csapások miatt:
- az exportkorlátozások meghosszabbításának lehetősége már akkor felmerült,
- miközben a piac elsősorban azt figyelte, hogy Moszkva milyen mértékben képes fenntartani a belföldi ellátást és az exportot egyszerre.
Magyarországon a kormány álláspontja szerint egyelőre nincs ellátási veszély, ugyanakkor szükség esetén kész beavatkozni az árak és az üzemanyag-ellátás stabilizálása érdekében.
Az orosz döntés mindenesetre újabb korlátozást jelent a nemzetközi üzemanyagpiacon. Ha az ukrán támadások továbbra is érdemben csökkentik az orosz finomítók teljesítményét, Moszkvának a későbbiekben is választania kellhet a hazai piac ellátása és az export fenntartása között. Ez pedig a nemzetközi dízelpiacon is éreztetheti hatását.