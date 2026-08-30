Meghozták az oroszok a döntést, ez fájni fog a magyaroknak is – ennyit az olcsóbb dízelről

Az orosz kormány bejelentette, hogy szeptember 30-ig meghosszabbítja a termelők dízelexportjára vonatkozó tilalmat. A kabinet szerint az intézkedés célja a belföldi üzemanyagpiac stabilitásának és az ellátás biztonságának fenntartása. A korlátozás eredetileg július elején, átmeneti intézkedésként lépett életbe, majd az Ukrajna által végrehajtott támadások folytatódása miatt augusztus végéig meghosszabbították. A mostani döntés újabb egy hónappal tolja ki az exporttilalmat.

Moszkva meghisszabbította az üzemanyagok kiviteli tillalmát

Fotó: Pavel Byrkin / POOL / AFP

Rekordot dönt az ukrán támadások száma, továbbra is baj van az üzemanyagok körül

A szabályozás alól kivételt jelentenek az államközi megállapodások alapján teljesített szállítások, valamint a humanitárius célú üzemanyag-kivitel.

A moszkvai intézkedés hátterében elsősorban az orosz finomítói kapacitásokra nehezedő nyomás áll.

Ukrajna augusztusban eddig legalább 21 támadást hajtott végre oroszországi olajfinomítók ellen, ami havi rekordnak számít azóta, hogy a Kreml 2022 februárjában megindította háborúját Ukrajna ellen.

A támadások nemcsak az orosz olajipari infrastruktúra működését nehezítik, hanem az ország egyes térségeiben ismét benzinhiányhoz is vezettek. Moszkva ezért a rendelkezésre álló üzemanyag-készletek és a belföldi piac védelmére törekszik.

A döntésnek ugyanakkor nemzetközi piaci hatása is lehet.

Oroszország a háborút és az infrastruktúrát ért ukrán támadások felerősödését megelőzően a világ egyik legjelentősebb dízelexportőre volt, az ország a globális dízelkínálat mintegy 10 százalékát adta a külföldi piacokra.

A dízelpiac helyzetét ráadásul már önmagában is feszesebbé teszi a közel-keleti konfliktus, valamint az orosz–ukrán háború. Az orosz export további visszafogása így olyan időszakban érkezik, amikor a világpiacon eleve korlátozottabb a kínálat.

Magyarországon egyelőre nincs ellátási veszély

A fejlemény különösen az európai üzemanyagpiac szempontjából fontos, hiszen

az orosz export kiesése közvetlenül és közvetve is átrendezheti a dízel nemzetközi kereskedelmét.

A szűkülő kínálat pedig – ha tartósnak bizonyul – felfelé hajthatja az árakat.