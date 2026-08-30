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üzemanyag
ukrán támadás
dízel

Meghozták az oroszok a döntést, ez fájni fog a magyaroknak is – ennyit az olcsóbb dízelről

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Oroszország szeptember végéig meghosszabbította a dízelexportra vonatkozó korlátozásokat, miközben Ukrajna egyre intenzívebb támadásokat hajt végre az orosz olajipari infrastruktúra ellen. A moszkvai döntés tovább szűkítheti a globális dízelkínálatot, ami az üzemanyagárak emelkedésének irányába hathat.
VG
2026.08.30, 06:19

Az orosz kormány bejelentette, hogy szeptember 30-ig meghosszabbítja a termelők dízelexportjára vonatkozó tilalmat. A kabinet szerint az intézkedés célja a belföldi üzemanyagpiac stabilitásának és az ellátás biztonságának fenntartása. A korlátozás eredetileg július elején, átmeneti intézkedésként lépett életbe, majd az Ukrajna által végrehajtott támadások folytatódása miatt augusztus végéig meghosszabbították. A mostani döntés újabb egy hónappal tolja ki az exporttilalmat.

Vlagyimir Putyin orosz elnökOroszország, Ukrajna, orosz-ukrán háborúMoszkva, Kreml, Szentpétervár, üzemanyag
Moszkva meghisszabbította az üzemanyagok kiviteli tillalmát
Fotó: Pavel Byrkin / POOL / AFP

Rekordot dönt az ukrán támadások száma, továbbra is baj van az üzemanyagok körül

A szabályozás alól kivételt jelentenek az államközi megállapodások alapján teljesített szállítások, valamint a humanitárius célú üzemanyag-kivitel.

A moszkvai intézkedés hátterében elsősorban az orosz finomítói kapacitásokra nehezedő nyomás áll. 

Ukrajna augusztusban eddig legalább 21 támadást hajtott végre oroszországi olajfinomítók ellen, ami havi rekordnak számít azóta, hogy a Kreml 2022 februárjában megindította háborúját Ukrajna ellen.

A támadások nemcsak az orosz olajipari infrastruktúra működését nehezítik, hanem az ország egyes térségeiben ismét benzinhiányhoz is vezettek. Moszkva ezért a rendelkezésre álló üzemanyag-készletek és a belföldi piac védelmére törekszik.

A döntésnek ugyanakkor nemzetközi piaci hatása is lehet.

 Oroszország a háborút és az infrastruktúrát ért ukrán támadások felerősödését megelőzően a világ egyik legjelentősebb dízelexportőre volt, az ország a globális dízelkínálat mintegy 10 százalékát adta a külföldi piacokra.

A dízelpiac helyzetét ráadásul már önmagában is feszesebbé teszi a közel-keleti konfliktus, valamint az orosz–ukrán háború. Az orosz export további visszafogása így olyan időszakban érkezik, amikor a világpiacon eleve korlátozottabb a kínálat.

Magyarországon egyelőre nincs ellátási veszély

A fejlemény különösen az európai üzemanyagpiac szempontjából fontos, hiszen 

az orosz export kiesése közvetlenül és közvetve is átrendezheti a dízel nemzetközi kereskedelmét. 

A szűkülő kínálat pedig – ha tartósnak bizonyul – felfelé hajthatja az árakat.

Mint a Világgazdaság július végén megírta, Oroszország már akkor komoly döntési kényszerbe került az olajinfrastruktúráját ért ukrán csapások miatt: 

  • az exportkorlátozások meghosszabbításának lehetősége már akkor felmerült, 
  • miközben a piac elsősorban azt figyelte, hogy Moszkva milyen mértékben képes fenntartani a belföldi ellátást és az exportot egyszerre.

Magyarországon a kormány álláspontja szerint egyelőre nincs ellátási veszély, ugyanakkor szükség esetén kész beavatkozni az árak és az üzemanyag-ellátás stabilizálása érdekében.

Az orosz döntés mindenesetre újabb korlátozást jelent a nemzetközi üzemanyagpiacon. Ha az ukrán támadások továbbra is érdemben csökkentik az orosz finomítók teljesítményét, Moszkvának a későbbiekben is választania kellhet a hazai piac ellátása és az export fenntartása között. Ez pedig a nemzetközi dízelpiacon is éreztetheti hatását.

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