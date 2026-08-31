Óriási a baj: egy szupertankert találtak telibe tengeri aknák a Hormuzi-szorosban – végleg elszabadulhat a gyeplő az olajáraknál

A Forradalmi Gárda szerint a tanker „illegálisan” próbált áthaladni a vízi úton. A hajó nevét és a legénységre vonatkozó információkat nem hozták nyilvánosságra – számol be a fejleményről az ArabNews. Az iráni katonai szervezet egyúttal figyelmeztetett: a biztonsági előírásokat megsértő további hajók hasonló sorsra számíthatnak, és a Hormuzi-szoroson való áthaladásra vonatkozó iráni szabályok betartása kötelező. Az eszkaláció alapján az üzemanyagpiac újabb sokkra készülhet.

Óriástanker kaphatott aknatalálatot a Hormuzi-szorosban, ez újabb sokkot jelenthet az üzemanyagok áránál (illusztráció)

Fotó: Adansijav Official / Shutterstock

Amerikai támadás, iráni válaszcsapás: újabb sokk jöhet az üzemanyagoknál

A térségben már a hétvégén tovább nőtt a feszültség. Az Egyesült Államok vasárnap két iráni rakétaindítót támadott meg a Hormuzi-szorosban található Larak-szigeten. Egy amerikai tisztviselő szerint az iráni Forradalmi Gárda egységei rakéták és tengeri aknák indítására készültek.

Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) közlése szerint Washington „korlátozott és precíz” csapást hajtott végre az aknatelepítésre készülő iráni erők ellen, amelyeket közvetlen fenyegetésnek tekintett a Hormuzi-szoros hajóforgalmára.

Irán ezt követően amerikai érdekeltségeket vett célba:

a Forradalmi Gárda közlése szerint jordániai amerikai támaszpontokat támadtak ballisztikus rakétákkal;

a jordániai hadsereg nyolc, a légterébe behatoló rakéta elfogásáról számolt be.

Az iráni közlés szerint a támadásban katonák és civilek is meghaltak vagy megsebesültek.

Bár pontos információk nem állnak rendelkezésre, de amennyiben igaz az aknára futás, úgy alighanem egy óriási VLCC-hajóról van szó, melynek kapacitása 2 millió hordó kőolaj. Azt, hogy mire elég 2 millió hordó olaj, nagyon sok minden befolyásolja, de a fogyasztási adatok alapján referenciának érdemes azt tekinteni, hogy Magyarország számára nagyjából két hétig, Ciprusnak mintegy negyven napig, de Izlandnak akár száz napra is elegendő lehet egyetlen ilyen hajó szállította mennyiség.

A konfliktus eszkalációja közben Donald Trump amerikai elnök arról beszélt, hogy az iráni Kharg-szigetet „darabokra robbantják”. Az elnök nem közölt részleteket az állítólagos támadásról, és egyelőre más forrás sem erősítette meg, hogy az iráni energiaipar egyik legfontosabb központját valóban amerikai csapás érte. Trump korábban azt állította, hogy a Hormuzi-szorost sikerült aknamentesíteni.