Románia meglépte azt, amitől irtózik Kapitány István: belenyúl a kormány az üzemanyagok árába

A kedvezmény 560,86 lejjel ezer literenként, illetve 663,75 lejjel tonnánként csökkenti a jövedéki adót (1 lej kb. 69 forint). Ennek eredményeként augusztus 16. és 31. között a romániai piacon értékesített normál gázolaj jövedéki adója 2243,43 lej lesz ezer literenként, illetve 2654,99 lej tonnánként az üzemanyagoknál – számol be arról a román Digi24 portál.

Üzemanyagok: egy törvényben rögzített mechanizmuson keresztül csökken a dízel jövedéki adója Romániában (illusztráció)

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Nagy a nyomás az üzemanyagok piacán

„Ezt a mechanizmust éppen azért alakítottuk ki, hogy az állam gyorsan és célzottan be tudjon avatkozni, amikor a piaci folyamatok ezt szükségessé teszik, anélkül, hogy olyan fix adóintézkedéseket kellene alkalmazni, amelyek a tényleges piaci körülményektől függetlenül költségvetési hatással járnak” – közölte Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

A tárca szerint augusztus második felére jelentős piaci nyomás alakult ki. A dízel Platts-jegyzése (az S&P Global Platts független világpiaci árfolyam- és árinformációs rendszerének referenciaára) több mint 34 százalékkal, míg a kutakon mért átlagár több mint 23 százalékkal emelkedett.

Emiatt a törvényben rögzített mechanizmus aktiválódik, és a jövedéki adó 20 százalékkal mérséklődik.

„Ez egy átmeneti, a piaci folyamatokhoz igazított beavatkozás, amellyel csökkentjük a lakosság és a vállalatok terheit, miközben kontroll alatt tartjuk a költségvetési hatást. A helyzetet kéthetente újraértékeljük, és az adatok alapján módosítjuk a beavatkozást” – mondta Nazare.

A jövedékiadó-csökkentés célja, hogy tompítsa a nemzetközi olaj- és üzemanyagárak emelkedésének begyűrűzését a fogyasztók és a vállalatok költségeibe. Ennek különösen a közúti fuvarozásban és a logisztikában lehet jelentősége, mivel a dízel ára számos termék és szolgáltatás költségére közvetlenül vagy közvetve hatással van.

Mint megírtuk nemrég, Románia az Európai Unió egyik leginkább sújtott országa lett az üzemanyagárak emelkedése szempontjából. Az Eurostat adatai szerint éves összevetésben több mint 23 százalékkal drágultak a személyautókhoz használt üzemanyagok és kenőanyagok, miközben Magyarországon csupán 2,3 százalékos volt az emelkedés.

Így számolták ki a kedvezményt

A vizsgált időszakban

a dízel Platts-jegyzésének változása 34,13 százalékos, míg

a normál gázolaj átlagos kiskereskedelmi árának emelkedése 23,01 százalékos volt.

Ezek alapján a törvényben meghatározott mechanizmus a pénzügyi törvénykönyv szerinti jövedékiadó-szint 20 százalékos csökkentését írja elő.