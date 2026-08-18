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üzemanyagár
Hormuzi-szoros
megállapodás

Még ma nagy üzemanyagár-emelést jelenthetnek be Magyarországon: az éjjel véget ért a béke Irán és Amerikai között – azonnal megdrágult az olaj

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Tovább emelkedett az olaj ára kedden, miután egyre távolabb kerülni látszik az amerikai–iráni konfliktus lezárása. Hétfőn hivatalosan is véget ért a felek közötti tűzszönet, s a piac most attól tart, hogy a háború elhúzódása tartósan akadályozhatja a világ egyik legfontosabb energiakereskedelmi útvonalának, a Hormuzi-szorosnak a forgalmát. A fejlemények a magyarországi üzemanyagárak szempontjából sem kedvezőek.
VG
2026.08.18, 06:40

A Brent nyersolaj hordónkénti ára kedden hajnalban 91,14 dollárra emelkedett, ami 27 centes, 0,3 százalékos növekedést jelent. Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) 42 centtel, 85,04 dollárra drágult. A hétfői kereskedés során a Brent július 30., a WTI pedig július 31. óta nem látott szintre emelkedett. A drágulás hátterében elsősorban az áll, hogy egyelőre nincs kézzelfogható előrelépés az Egyesült Államok és Irán közötti béketárgyalásokban, pedig az előzetes, ún. „egyetértési megállapodásban” foglalt tűzszünet időtartama hétfőn lejárt. Mindez pedig a hazai üzemanyagárakban is látszódni fog.

Queues at Hungarian Gas Stations, üzemanyagár
Hvatalosan is felbomlott az amerikai–iráni tűzszünet, ez látszódni fog az üzemanyagárakon (illusztrációÖ
Fotó: Mónus Márton / Reuters

Nem hosszabbítják meg a tűzszünetet, van miért aggódni az üzemanyagárak kapcsán

A háború lezárásáról szóló, júniusban aláírt egyetértési megállapodás hétfőig adott haladékot Iránnak és az Egyesült Államoknak a végleges békemegállapodás megkötésére. A június 17-én aláírt memorandum 60 napos határidőt szabott az iráni nukleáris programról és az amerikai szankciókról szóló átfogóbb megállapodásra. 

A megállapodás azonban – , amely kimondta a „katonai műveletek azonnali és végleges leállítását minden fronton” – gyorsan felbomlott a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzéssel kapcsolatos vita miatt.

Amikor hétfőn újságírók arról kérdezték, hogy az Egyesült Államok meg akarja-e hosszabbítani a júniusi ideiglenes megállapodást, Donald Trump amerikai elnök nemmel válaszolt. 

Egy iráni tisztviselő a Reutersnek azt mondta, hogy Teherán a továbbiakban „teljesen offenzív” katonai álláspontra készül, mivel a háború tartós lezárásáról szóló egyeztetések megrekedtek. 

Washington közben jelezte, hogy nem kívánja meghosszabbítani az ideiglenes tűzszünetet.

A legnagyobb kockázatot továbbra is a Hormuzi-szoros jelenti. A stratégiai vízi útvonalon a konfliktus kirobbanása előtt a világ olaj- és gázforgalmának mintegy ötöde haladt keresztül. A tankerforgalom azonban a támadások miatt gyakorlatilag leállt: a Kpler hajókövetési adatai szerint szombaton mindössze öt áruszállító hajó haladt át a szoroson, vasárnap pedig egyetlen ilyen áthaladást sem regisztráltak. Egy héttel korábban még 31 hajó közlekedett ezen az útvonalon a hétvégén.

A kínálati kockázatokat tovább növeli, hogy a Vörös-tengeren is támadások történtek: a jemeni húszik közlése szerint rakétákkal támadtak egy általuk szaúdi katonai hajóként azonosított vízi járművet és négy kísérőhajót. A piaci elemzők szerint 

  • a Hormuzi-szoros, és 
  • a Bab el-Mandeb együttes kockázata most az olajpiac egyik legfontosabb árhajtó tényezője.

Irán közben Ománnal is tárgyal a Hormuzi-szoros forgalmának kezeléséről, és állítása szerint közel lehetnek a megállapodáshoz. Donald Trump amerikai elnök azonban az egyeztetések miatt Ománt katonai fenyegetéssel illette. Diplomáciai csatornák ugyanakkor továbbra is működhetnek: sajtóértesülések szerint Trump háttérben zajló egyeztetéseket kezdeményezett az iráni Forradalmi Gárdával.

Ezek a magyar autósok számára sem kedvező hírek

A magyar autósok számára mindez kifejezetten rossz hír. A hazai üzemanyagárakat alapvetően a nemzetközi olajár, a finomítói árrések és az adók alakulása határozza meg. A Brent ára a múlt hét eleje óta már több mint 7 százalékkal emelkedett, havi összevetésben pedig mintegy 5,6 százalékos pluszban jár. Az októberi szállítású Brent kedden már 91,49 dollár körül mozgott.

Magyarországon ráadásul már eddig is sorozatos áremelések történtek. A benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára szombaton egyaránt 9 forinttal nőtt, és bár keddre nem jelentettek be újabb emelést, ez önmagában nem jelent megnyugvást, ugyanis mint megírtuk, semmi jele annak, hogy az olajpiac egyensúlyi állapotba rendeződne.

A keddi nagykereskedelmi ármeghatározás előtt a nemzetközi piaci folyamatok inkább további drágulásra utalnak.

Ha az olajár emelkedése tartós marad, annak előbb-utóbb ismét meg kell jelennie a magyar kutak áraiban is. A következő napok egyik legfontosabb kérdése ezért az lesz, sikerül-e újraindítani a Hormuzi-szoroson keresztül a nemzetközi energiaszállításokat.

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