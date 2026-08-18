Még ma nagy üzemanyagár-emelést jelenthetnek be Magyarországon: az éjjel véget ért a béke Irán és Amerikai között – azonnal megdrágult az olaj

A Brent nyersolaj hordónkénti ára kedden hajnalban 91,14 dollárra emelkedett, ami 27 centes, 0,3 százalékos növekedést jelent. Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) 42 centtel, 85,04 dollárra drágult. A hétfői kereskedés során a Brent július 30., a WTI pedig július 31. óta nem látott szintre emelkedett. A drágulás hátterében elsősorban az áll, hogy egyelőre nincs kézzelfogható előrelépés az Egyesült Államok és Irán közötti béketárgyalásokban, pedig az előzetes, ún. „egyetértési megállapodásban” foglalt tűzszünet időtartama hétfőn lejárt. Mindez pedig a hazai üzemanyagárakban is látszódni fog.

Hvatalosan is felbomlott az amerikai–iráni tűzszünet, ez látszódni fog az üzemanyagárakon (illusztrációÖ

Fotó: Mónus Márton / Reuters

Nem hosszabbítják meg a tűzszünetet, van miért aggódni az üzemanyagárak kapcsán

A háború lezárásáról szóló, júniusban aláírt egyetértési megállapodás hétfőig adott haladékot Iránnak és az Egyesült Államoknak a végleges békemegállapodás megkötésére. A június 17-én aláírt memorandum 60 napos határidőt szabott az iráni nukleáris programról és az amerikai szankciókról szóló átfogóbb megállapodásra.

A megállapodás azonban – , amely kimondta a „katonai műveletek azonnali és végleges leállítását minden fronton” – gyorsan felbomlott a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzéssel kapcsolatos vita miatt.

Amikor hétfőn újságírók arról kérdezték, hogy az Egyesült Államok meg akarja-e hosszabbítani a júniusi ideiglenes megállapodást, Donald Trump amerikai elnök nemmel válaszolt.

Egy iráni tisztviselő a Reutersnek azt mondta, hogy Teherán a továbbiakban „teljesen offenzív” katonai álláspontra készül, mivel a háború tartós lezárásáról szóló egyeztetések megrekedtek.

Washington közben jelezte, hogy nem kívánja meghosszabbítani az ideiglenes tűzszünetet.

A legnagyobb kockázatot továbbra is a Hormuzi-szoros jelenti. A stratégiai vízi útvonalon a konfliktus kirobbanása előtt a világ olaj- és gázforgalmának mintegy ötöde haladt keresztül. A tankerforgalom azonban a támadások miatt gyakorlatilag leállt: a Kpler hajókövetési adatai szerint szombaton mindössze öt áruszállító hajó haladt át a szoroson, vasárnap pedig egyetlen ilyen áthaladást sem regisztráltak. Egy héttel korábban még 31 hajó közlekedett ezen az útvonalon a hétvégén.