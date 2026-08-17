Üzemanyagár: ne is álmodozzunk, elfüstöl a tűzszünet – Trump legyint, az olaj ára robog

A benzin és a gázolaj szombati 9 forintos nagykereskedelmi áremelése is átgyűrűzött a magyar benzinkutakra, jelentettük. Ne altasson el bennünket, hogy keddre nem jelentettek be újabb áremelést: semmi, ami a hét elején történik a világban nem arra utal, hogy vége az olaj drágulásának, sőt.

Üzemanyagár – a nyersanyag, az olaj árát nem sietős rendbehozni Donald Trumpnak Fotó: Bonnie Cash

Az üzemanyagárakat alapvetően a nemzetközi olajárak alakulása igazgatja, ha közben nem változik a finomítók árrése és az adó. Márpedig hétfőn véget ér az amerikai-iráni tűzszünet, anélkül hogy a felek megoldást találtak volna a Hormuzi-szoros újranyitásására a nemzetközi energiaszállítmányok előtt.

A politikai fejlemények egyáltalán nem arra utalnak, hogy az olaj árának vissza kellene fordulnia.

A Brent típusú kőolaj ára a múlt hét eleje óta több mint 7 százalékkal ugrott meg, miközben tovább romlottak annak a kilátásai, hogy hamarosan újra megnyílhat a Hormuzi-szoros, amelyen a február végén kitört háború előtt a világ olaj- és gázforgalmának mintegy ötöde haladt keresztül – elemez a Bloomberg hírügynökség.

A globális irányadó olajfajta ára hétfőn egy időre 1,3 százalékkal, hordónként 89,68 dollárra emelkedett.

A háborút lezárni nem sietős, Ománt, ha kell "szétbombázzuk"

Az utóbbi hét hírei nem voltak jók, és legutóbb Donald Trump elnök azt jelezte: nem siet lezárni az Iránnal vívott háborút. Eközben Libanonban rég nem látott hevességgel lángoltak fel újra a harcok.

Trump a Fox Newsnak adott telefoninterjúban azt mondta – idézte a Bloomberg –, hogy az iráni kikötők ellen fenntartott amerikai tengeri blokád nyomást gyakorol az országra,

és nincs határideje a konfliktus rendezésére.

Arra is figyelmeztetett, hogy ha „Omán az útjukba áll, szétbombázzák őket”, további részleteket azonban nem közölt. Májusban már tett hasonló fenyegetést. Omán jelenleg Iránnal tárgyal arról, hogyan kellene kezelni a Hormuzi-szoros forgalmát, az Egyesült Államok azonban nem vesz részt ezekben az egyeztetésekben.

A Hormuzi-szoros a Perzsa-öbölből induló energiaszállító hajók egyetlen tengeri kijárata a nyílt óceán felé. A szoros északi partja iráni, déli oldala pedig nagyrészt ománi terület.