Több mint 20 ezer embert rúgna ki a Magyarországon is jelen lévő vállalatóriás: bejelentkezett egy megmentő, átvehetik az alkalmazottakat – kiderült, kikre van igazán szükség

A Hensoldt, Németország egyik vezető hadiipari elektronikai vállalata egy új kutató és fejlesztő központ létrehozását tervezi, amely elsősorban szoftver alapú védelmi rendszerek tervezésével foglalkozna.

A Hensoldt a német hadiipar egyik meghatározó vállalata / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A tervek szerint a Hensoldt a Bosch Stuttgart melletti, leinfeldeni telephelyén található egyik üres épületet venné bérbe. A két cégóriás ezenkívül partnerségi megállapodást kötött, amely lehetővé teszi, hogy a Bosch mérnökei a Hensoldt szoftverüzletágában folytathassák munkájukat.

A hadiipari vállalat több száz munkahelyet hoz létre

A beruházás mintegy 300 munkahelyet teremtene a stuttgarti régióban, ezzel pedig számos olyan szakembernek segíthetne, akiknek munkája német autóipar gyenge teljesítménye miatt veszélybe került.

Az együttműködés értelmében a nyitott pozíciókra a Bosch megfelelő képzettséggel rendelkező alkalmazottai – különösen a rendszerfejlesztés, a szoftverfejlesztés és a villamosmérnöki szakterület munkatársai – pályázhatnak majd.

Az elsődleges cél a szakértelem megtartása, valamint Baden-Württemberg régió gazdasági versenyképességének megőrzése.

A szoftveralapú védelemhez nagy teljesítményű szoftver- és adatarchitektúrákra van szükség, amelyek rugalmasan integrálhatók az összetett és autonóm védelmi rendszerekbe

− mondta Oliver Dörre, a Hensoldt vezérigazgatója, majd hozzátette, hogy a Bosch az elmúlt években rendkívül nagy mennyiségű szakértelmet halmozott fel a szoftverfejlesztés területén. A vezető arra is rámutatott, hogy az együttműködés keretében éppen ezt a tudást kívánja hasznosítani a vállalat, és ez lehet az új leinfeldeni központ jövőbeni sikerének záloga.

A jövőben itt gyorsabban és hatékonyabban fejleszthetjük tovább az olyan védelmi rendszereket, mint az MDOcore

− nyilatkozta Dörre, és arról is beszámolt, hogy a bővítéssel további fejlesztési kapacitások jönnek létre, így a vállalat új karrierlehetőségeket kínálhat a régió szakképzett munkavállalói, különösen az autóipari szakemberek számára.

Az MDOcore a Hensoldt szoftverplatformja, amely a különböző szárazföldi, légi, tengeri és más katonai rendszerek szenzoradatait kapcsolja össze és elemzi, majd egységes műveleti helyzetképpé alakítja.

Az új központról

Leinfeldenben a Hensoldt MDOcore szoftvercsomagjához kapcsolódó, több műveleti tartományt átfogó, szoftveralapú képességeket fejlesztenek, integrálnak és készítenek elő ipari méretű alkalmazásra.