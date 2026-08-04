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Németország
versenyképesség
gazdaság
átalakulás

Több mint 20 ezer embert rúgna ki a Magyarországon is jelen lévő vállalatóriás: bejelentkezett egy megmentő, átvehetik az alkalmazottakat – kiderült, kikre van igazán szükség

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A német ipar több meghatározó szereplője is betegeskedik. A probléma gyökere szerteágazó, de a legnagyobb kihívást az utóbbi évek gazdasági és energetikai sokkhatásai, valamint a gyenge versenyképességi mutatók okozzák. Néhány vállalat azonban igyekszik kihasználni a globálisan feszült geopolitikai helyzetet és a hadiipar irányába nyitnának. A folyamat jelentősen átalakíthatja Németország gazdaságának szerkezetét, a Bosch szakembereinek egy része pedig éppen ennek a folyamatnak köszönhetően menekülhet meg a munkanélküliségtől.
VG
2026.08.04, 15:55

A Hensoldt, Németország egyik vezető hadiipari elektronikai vállalata egy új kutató és fejlesztő központ létrehozását tervezi, amely elsősorban szoftver alapú védelmi rendszerek tervezésével foglalkozna.

A Hensoldt a német hadiipar egyik meghatározó vállalata
A Hensoldt a német hadiipar egyik meghatározó vállalata / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A tervek szerint a Hensoldt a Bosch Stuttgart melletti, leinfeldeni telephelyén található egyik üres épületet venné bérbe. A két cégóriás ezenkívül partnerségi megállapodást kötött, amely lehetővé teszi, hogy a Bosch mérnökei a Hensoldt szoftverüzletágában folytathassák munkájukat.

A hadiipari vállalat több száz munkahelyet hoz létre

A beruházás mintegy 300 munkahelyet teremtene a stuttgarti régióban, ezzel pedig számos olyan szakembernek segíthetne, akiknek munkája  német autóipar gyenge teljesítménye miatt veszélybe került.

Az együttműködés értelmében a nyitott pozíciókra a Bosch megfelelő képzettséggel rendelkező alkalmazottai – különösen a rendszerfejlesztés, a szoftverfejlesztés és a villamosmérnöki szakterület munkatársai – pályázhatnak majd.

Az elsődleges cél a szakértelem megtartása, valamint Baden-Württemberg régió gazdasági versenyképességének megőrzése.

A szoftveralapú védelemhez nagy teljesítményű szoftver- és adatarchitektúrákra van szükség, amelyek rugalmasan integrálhatók az összetett és autonóm védelmi rendszerekbe

− mondta Oliver Dörre, a Hensoldt vezérigazgatója, majd hozzátette, hogy a Bosch az elmúlt években rendkívül nagy mennyiségű szakértelmet halmozott fel a szoftverfejlesztés területén. A vezető arra is rámutatott, hogy az együttműködés keretében éppen ezt a tudást kívánja hasznosítani a vállalat, és ez lehet az új leinfeldeni központ jövőbeni sikerének záloga. 

A jövőben itt gyorsabban és hatékonyabban fejleszthetjük tovább az olyan védelmi rendszereket, mint az MDOcore

− nyilatkozta Dörre, és arról is beszámolt, hogy a bővítéssel további fejlesztési kapacitások jönnek létre, így a vállalat új karrierlehetőségeket kínálhat a régió szakképzett munkavállalói, különösen az autóipari szakemberek számára.

Az MDOcore a Hensoldt szoftverplatformja, amely a különböző szárazföldi, légi, tengeri és más katonai rendszerek szenzoradatait kapcsolja össze és elemzi, majd egységes műveleti helyzetképpé alakítja.

Az új központról

Leinfeldenben a Hensoldt MDOcore szoftvercsomagjához kapcsolódó, több műveleti tartományt átfogó, szoftveralapú képességeket fejlesztenek, integrálnak és készítenek elő ipari méretű alkalmazásra.

A védelmi iparban tapasztalható erős kereslet miatt a Hensoldt jelenleg jelentősen bővíti beszállítói és termelési kapacitásait, ezért a vállalatnak jelentős mennyiségű új munkaerőre van szüksége.

Nyitott pozíciók elsősorban a rendszerfejlesztés, a szoftverfejlesztés és villamosmérnöki területeken vannak.

A Handelsblatt információi szerint a Hensoldt 2025-ben mintegy 1200 új munkavállalót alkalmazott, 2026-ban pedig további 1600 fős bővítést tervez, elsősorban Németországban. Különösen gyors ütemben fejlődnek a vállalat ulmi, oberkocheni-aaleni, valamint az immenstaadi központjai.

Sorra hagyják el a vállalatok Németországot

Németország ikonikus vállalata sorra jelentik be a csoportos leépítéseket és egyre drasztikusabb költségcsökkentő intézkedéseket vezetnek be.

A Volkswagen igazgatótanácsa például 100 000 munkahely megszüntetését tervezi, ami kétszerese a korábban bejelentett leépítésnek, de a Mercedes-Benz is kiterjeszti költségcsökkentő intézkedéseit. A bónuszokat megszüntetik, és a 40 órás munkahéthez való visszatérés is napirenden van.

Mindeközben a Bosch történetében először Stefan Hartung vezérigazgató kénytelen volt idejekorán lemondani pozíciójáról, mert az igazgatótanács abban bízik, hogy az utódja, Christian Fischer - aki egyben az eddigi helyettese volt - talán  képes lesz megállítani a lejtőn a hazánkban is számos gyárat üzemeltető ipari óriást.

Ezek csupán példák és valószínűleg nem az utolsó ilyen jellegű bejelentések voltak, mivel a Handelsblatt és a Horvath tanácsadócég közös felméréséből kiderült, hogy  cégek közel 60 százaléka tervez további leépítéseket Németországban 2026 és 2030 között.

Idén akár 100 000 munkahely is megszűnhet, elsősorban az autóiparban, a gépiparban és az építőiparban.

Ezt a folyamatot igyekszik most ellensúlyozni a Bosch és a Hensoldt együttműködése. Az ilyen típusú megállapodások az összes érintett munkavállalót valószínűleg nem lesznek képesek megmenteni, azonban segíthetnek megőrizni a szakképzett munkaerő megőrzését a kutatás-fejlesztési tevékenységek országban tartásával.

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