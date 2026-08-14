Donald Trump nem áll le: ezúttal a drónok importjára vet ki brutális vámot

Donald Trump amerikai elnök újabb vámintézkedést jelentett be: az Egyesült Államok 100 százalékos vámot vet ki bizonyos külföldről importált drónokra és drónalkatrészekre. Az vámintézkedés az amerikai kormány szerint a nemzetbiztonsági szempontból érzékeny eszközöket érinti, ugyanakkor Washington jelentős mértékben függ a külföldi beszállítóktól.

Donald Trump legutóbbi elnöki rendeletével a drónok vámját emelte meg. / Fotó: AFP

Huszonegy nap múlva életbe is léphetnek a megemelt vámok

A Fehér Ház közlése szerint a meghatározott méretű vagy képességű, különösen érzékenynek minősített drónokra 100 százalékos ad valorem vám vonatkozik, a kisebb drónok esetében pedig 25 százalékos vám lép életbe – írja a Reuters.

Az Európai Unióból,

Japánból,

Liechtensteinből,

Dél-Koreából,

Svájcból

és Tajvanról

érkező drónokra és alkatrészekre 15 százalékos vámot szabnak ki, ám a brit import esetében csak 10 százalék lesz a teher. A döntést a Trump-adminisztráció azzal indokolta, hogy az Egyesült Államok túlzottan a külföldi forrásokra támaszkodik.

Trump a Fehér Ház által közzétett elnöki rendeletben arra hivatkozott, hogy Howard Lutnick kereskedelmi miniszter vizsgálata jelentős külföldi importpenetrációt mutatott ki a pilóta nélküli légi rendszerek piacán.

A vizsgálat szerint bizonyos külföldi gyártók drónjai és alkatrészei biztonsági kockázatokat jelenthetnek. Ugyankkor az amerikai ipar a kormány megítélése szerint jelenleg képtelen elegendő mennyiségű eszközt előállítani az ország biztonsági igényeinek kielégítésére.

Az új vámok 21 nap múlva lépnek hatályba, a különösen érzékenynek minősített termékek mellett a kevésbé érzékeny drónalkatrészekre vonatkozó vámokat pedig 180 nappal az elnöki rendelet aláírása után vezetik be.

Hasonló, 180 napos határidő vonatkozik azokra a termékekre is, amelyekre a Pentagon a rendelet aláírását követő 20 napon belül mentességet kér az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) úgynevezett Covered Listájáról.

Trump az elmúlt időszakban a vámokat az amerikai gazdaság- és kereskedelempolitika egyik központi eszközévé tette. Az elnök újabb intézkedése ezúttal egy gyorsan fejlődő, katonai és biztonságpolitikai szempontból is egyre fontosabb iparágat céloz, még ha az Egyesült Államok európai és ázsiai szövetségesei is hátrányt szenvedhetnek az új vámok miatt.