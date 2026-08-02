Kapunk egy kis kárpótlást a Budapest-Belgrád helyett: gyors egyelőre ez sem lesz, de legalább már dátumokat tudni lehet

A vasúti áru- és személyszállítás bővülésére reagálva Szlovákia jelentős fejlesztéseken dolgozik három meghatározó vasúti folyosóján.

Kényelmesebb lesz a Pozsony és Budapest közötti utazás, áruszállítás a mostani szlovákiai vasútfejlesztés révén/Fotó: Shutterstock

Ezek közül a Budapestig vezető pozsonyin még 2026 végéig fejleszteni kívánja

a vasúti csomópontokat,

korszerűsíteni az infrastruktúrát

és nagyobb megbízhatóságot elérni a hálózaton.

A beruházó a szlovákiai vasúthálózat üzemeltetője, a Zeleznice Slovenskej republiky társaság.

Erre visz majd a nagysebességű vasút is

A Pozsonyi vasúti folyosó azért áll a tervek középpontjában, mert ez köti össze Szlovákia fővárosát a főbb európai célállomásokkal, köztük Ausztriával, Magyarországgal és Csehországgal – írja a Travel and Tour World. A folyosót belföldön is naponta több százezer utas és a Közép-európai célállomásokra tartó áruszállítók sora használja. A Pozsonyi folyosó része a Szlovákiát átszelő IV. Páneurópai Vasúti Folyosónak (Baltikum–Berlin-Prága-Pozsony-Budapest-Balkán), amelyen hosszabb távon el kívánják érni a 200 kilométer/órás pályasebességet.

A mostani projekt több részből áll, ezek egyike a pozsonyi főpályaudvar megfiatalítása. A munka szeptember végére zárulhat. Megújulnak a mosdók, összeköttetést alakítanak ki a kijárati folyosó és a csarnok között, a várótermeket pedig légkondicionálják Jozef Ráz közlekedési miniszter tájékoztatása szerint.

A jelenlegi munkákat egy jelentősebb, mintegy 20 millió eurós beruházás követheti. Ez magában foglalná az állomás külső burkolatának cseréjét, a műszaki hálózatok korszerűsítését, valamint az épület és az utasforgalmi terek átfogó megújítását. Az elképzelések között szerepel az üzlethelyiségek átalakítása és az állomás szolgáltatási kínálatának bővítése is. Ennek az előkészítése már folyamatban van. Csakhogy kérdéses a főpályaudvar hosszú távú jövője, elsősorban a kapacitáskorlátai miatt. A ZSR vezetése egyre gyakrabban hivatkozik olyan fejlesztési projektekre, mint a Stompfa (Stupava) térségében tervezett új nagysebességű vasúti állomás vagy a Pozsony-Fiókpályudvar (Filiálka) állomás újjáépítése.

Most kis szünet, de utána jó lesz

A Pozsony-Budapest vonal szempontjából fontosabb az a karbantartás, amely miatt éppen most, két hónapon át, augusztus végéig nem jár vonat Pozsony és Úszor között. Az üzemszünet elsősorban a szlovák főváros és a Csallóköz között ingázókat érinti. Ez a vonal Komáromig vezet, vagyis Magyarország felé tartó összeköttetést is jelent, de nem része a Pozsonyi vasúti folyosónak.