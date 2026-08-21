Vitézy Dávid kedvenc példája, pedig sok a baj mintavasúttal – elfogytak a vasúti kocsik, nincs hely, minden harmadik InterCity késik
Vitézy Dávid hónapok óta rendszeresen a lengyel vasúti fejlesztésekkel példálózik, bemutatta a krakkói hálózat négyvágányosra bővítését, a varsói beruházásokat, a lengyel állam hatalmas járműbeszerzéseit, a 200 kilométer per órával száguldó InterCityt is, bár arra nem kaptak jegyet, amikor meg akarta mutatni a miniszterelnöknek. A lengyel vasút fejlesztése valóban imponáló történet, most azonban újabb problémákkal kell szembesülniük a lengyeleknek, és ez tanulságos magyar szempontból is.
Túl gyorsan lett népszerű a vasút
A lengyel vasút sikere azonban mára újfajta válságot idézett elő. Az utasok gyorsabban tértek vissza és ültek át az autóból a vonatra, mint ahogy a vasúttársaságok új kocsikat tudtak volna forgalomba állítani. A Rzeczpospolita pénteki összeállítása szerint a legnépszerűbb járatokon már a régi lengyel államvasúti időket idézi az utazás, ugyanis nincs elég ülőhely, megtelnek a folyosók, miközben a klímaberendezések és a mosdók sem mindig működnek.
Minden hónap utasrekordot hozott
A cikk kiemeli: a lengyel vasúti közlekedést felügyelő hivatal, az UTK adatai szerint 2026 júniusában több mint 39,1 millióan utaztak vonattal Lengyelországban. Ez csaknem hárommillióval, több mint 8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi értéket, és legalább 2012 óta a legmagasabb júniusi utasszám. Az első fél évben összesen közel 229,6 millió utast szállítottak a lengyel vasúttársaságok, 18,3 millióval többet, mint 2025 azonos időszakában. Ráadásul 2026 első hat hónapjának mindegyike új havi rekordot hozott. A távolsági forgalmat végző állami társaság, a PKP Intercity júliusban már csaknem 9,5 millió utast szállított. Ez 9 százalékos éves, 20 százalékos kétéves és 34 százalékos növekedés 2023-hoz viszonyítva.
Mindent be kellett vetni
Az augusztus közepi hosszú hétvégén 1,66 millióan utaztak a társaság vonatain. A PKP Intercity kénytelen volt minden bevethető tartalékát a pályára küldeni, 212 járatot összesen 427 további kocsival erősített meg. A Varsóból és Krakkóból a tengerpartra közlekedő expresszek egy részét már 14-15 kocsiból állították össze, hat Pendolino pedig összekapcsolt, dupla szerelvényként közlekedett.
Egyetlen pénteki napon 362 ezer helyet foglaltak le a társaság járatain, ami 2026 eddigi napi rekordja volt.
Hiába a rekord, 2030-ig nem lesz elég vonat
A keresletet azonban már ezekkel a rendkívüli intézkedésekkel sem tudják minden útvonalon kielégíteni. A legnagyobb gond, hogy nincs elegendő vasúti kocsi, az új járművek pedig nem érkeznek meg egyik napról a másikra. A Rzeczpospolita szerint a PKP Intercity járműhelyzete csak 2030 körül javulhat érdemben. Addigra fejeződhetnek be
- a poznani Cegielski gyár új kocsijainak,
- valamint a Newag hibrid szerelvényeinek szállításai,
- és akkor kezdődhet meg az Alstomtól megrendelt részben emeletes motorvonatok átvétele.
Utóbbi beszerzést Vitézy Dávid is követendő példaként mutatta be. A PKP Intercity 42 Coradia Max szerelvényt rendelt, hosszú távú karbantartással együtt. A miniszter korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a teljes szerződés értéke egyetlen magyarországi nagy közúti beruházás költségéhez mérhető, miközben évtizedekre javíthatja a lengyel távolsági vasút kapacitását. A miniszter utalt arra is, hogy a gyártói kapacitások azonban egész Európában foglaltak.
Használt vasúti kocsiból is hiány alakult ki, az árak gyorsan emelkednek.
Ezért egyre kisebb az esélye annak, hogy a lengyel államvasút átmeneti megoldásként újabb német kocsikat vásároljon.
Minden harmadik InterCity késett
Nemcsak a férőhelyek fogytak el, hanem a menetrend is egyre nehezebben tartható. Április és június között mindössze a vonatok 68,2 százaléka érkezett időben, szemben az egy évvel korábbi 80,6 százalékkal. Vagyis csaknem minden harmadik távolsági járat késett. A zsúfoltság önmagában is lassítja a közlekedést:
- tovább tart a fel- és leszállás,
- az utasok nehezebben helyezik el a bőröndöket,
- a folyosókon álló tömeg miatt pedig lassabban záródnak az ajtók.
A néhány perces késések állomásról állomásra halmozódnak, majd más vonatokat is feltartanak. A szélsőséges időjárás tovább rontott a helyzeten. A második negyedévben csaknem 5400 járatot töröltek, szemben az egy évvel korábbi négyezerrel. Júniusban közel 2600 vonat maradt ki, hétszázzal több, mint tavaly. Az esetek több mint felét a hőség miatt meghibásodó járművek, illetve a viharokban megsérült felsővezetékek okozták - írják.
A jelenlegi nehézségek ellenére a lengyel kormány még nagyobb fejlesztést tervez. Donald Tusk júliusban jelentette be az integrált vasúti hálózat programját, amelynek keretében 2700 kilométer nagy sebességű és több mint kétezer kilométer hagyományos új vasútvonal épülne. További 5600 kilométernyi meglévő pályát korszerűsítenének. A nagy sebességű vonatok óránként 350 kilométerrel közlekednének, és a kormány terve szerint minden lengyel járást bekapcsolnának a távolsági hálózatba. Tusk azt ígéri, hogy a program elkészülte után évi 800 millió utas használhatja a lengyel vasutat.