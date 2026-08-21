Vitézy Dávid kedvenc példája, pedig sok a baj mintavasúttal – elfogytak a vasúti kocsik, nincs hely, minden harmadik InterCity késik

Vitézy Dávid hónapok óta rendszeresen a lengyel vasúti fejlesztésekkel példálózik, bemutatta a krakkói hálózat négyvágányosra bővítését, a varsói beruházásokat, a lengyel állam hatalmas járműbeszerzéseit, a 200 kilométer per órával száguldó InterCityt is, bár arra nem kaptak jegyet, amikor meg akarta mutatni a miniszterelnöknek. A lengyel vasút fejlesztése valóban imponáló történet, most azonban újabb problémákkal kell szembesülniük a lengyeleknek, és ez tanulságos magyar szempontból is.

A lengyelországi első hivatalos út vasúton, bár nem kapott jegyet a magyar kormány a szupervonatra/Fotó: Facebook/ Magyar Péter hivatalos oldala

Túl gyorsan lett népszerű a vasút

A lengyel vasút sikere azonban mára újfajta válságot idézett elő. Az utasok gyorsabban tértek vissza és ültek át az autóból a vonatra, mint ahogy a vasúttársaságok új kocsikat tudtak volna forgalomba állítani. A Rzeczpospolita pénteki összeállítása szerint a legnépszerűbb járatokon már a régi lengyel államvasúti időket idézi az utazás, ugyanis nincs elég ülőhely, megtelnek a folyosók, miközben a klímaberendezések és a mosdók sem mindig működnek.

Minden hónap utasrekordot hozott

A cikk kiemeli: a lengyel vasúti közlekedést felügyelő hivatal, az UTK adatai szerint 2026 júniusában több mint 39,1 millióan utaztak vonattal Lengyelországban. Ez csaknem hárommillióval, több mint 8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi értéket, és legalább 2012 óta a legmagasabb júniusi utasszám. Az első fél évben összesen közel 229,6 millió utast szállítottak a lengyel vasúttársaságok, 18,3 millióval többet, mint 2025 azonos időszakában. Ráadásul 2026 első hat hónapjának mindegyike új havi rekordot hozott. A távolsági forgalmat végző állami társaság, a PKP Intercity júliusban már csaknem 9,5 millió utast szállított. Ez 9 százalékos éves, 20 százalékos kétéves és 34 százalékos növekedés 2023-hoz viszonyítva.

Mindent be kellett vetni

Az augusztus közepi hosszú hétvégén 1,66 millióan utaztak a társaság vonatain. A PKP Intercity kénytelen volt minden bevethető tartalékát a pályára küldeni, 212 járatot összesen 427 további kocsival erősített meg. A Varsóból és Krakkóból a tengerpartra közlekedő expresszek egy részét már 14-15 kocsiból állították össze, hat Pendolino pedig összekapcsolt, dupla szerelvényként közlekedett.

Egyetlen pénteki napon 362 ezer helyet foglaltak le a társaság járatain, ami 2026 eddigi napi rekordja volt.

Hiába a rekord, 2030-ig nem lesz elég vonat

A keresletet azonban már ezekkel a rendkívüli intézkedésekkel sem tudják minden útvonalon kielégíteni. A legnagyobb gond, hogy nincs elegendő vasúti kocsi, az új járművek pedig nem érkeznek meg egyik napról a másikra. A Rzeczpospolita szerint a PKP Intercity járműhelyzete csak 2030 körül javulhat érdemben. Addigra fejeződhetnek be

a poznani Cegielski gyár új kocsijainak,

valamint a Newag hibrid szerelvényeinek szállításai,

és akkor kezdődhet meg az Alstomtól megrendelt részben emeletes motorvonatok átvétele.

Utóbbi beszerzést Vitézy Dávid is követendő példaként mutatta be. A PKP Intercity 42 Coradia Max szerelvényt rendelt, hosszú távú karbantartással együtt. A miniszter korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a teljes szerződés értéke egyetlen magyarországi nagy közúti beruházás költségéhez mérhető, miközben évtizedekre javíthatja a lengyel távolsági vasút kapacitását. A miniszter utalt arra is, hogy a gyártói kapacitások azonban egész Európában foglaltak.

Használt vasúti kocsiból is hiány alakult ki, az árak gyorsan emelkednek.

Ezért egyre kisebb az esélye annak, hogy a lengyel államvasút átmeneti megoldásként újabb német kocsikat vásároljon.