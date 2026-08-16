Visszatérnek az olajmultik Venezuelába - most a BP csatlakozott
A BP engedélyt kapott a caracasi kormánytól egy Venezuela partjainál fekvő gázmező feltárására és fejlesztésére. Ez újabb jele annak, hogy a nagy nemzetközi olajvállalatok visszatérnek az országba, miután az Egyesült Államok januárban megbuktatta annak vezetőjét.
A BP bejelentésére azt követően került sor, hogy Venezuela júniusban engedélyt adott a Shellnek is, hét hónappal azután, hogy Donald Trump elnök arra szólította fel a nyugati olajipari nagyvállalatokat, hogy 100 milliárd dollárt fektessenek be a latin-amerikai országban.
Amikor olyan nagy olajvállalatokat látunk belépni Venezuelába, mint a BP és az Adnoc, az sokkal hitelesebbé teszi azt az elképzelést, hogy a jelenlegi kormányzat és az Egyesült Államokkal fennálló megállapodás tartós lehet
– mondta Schreiner Parker, a Rystad Energy kutatócég elemzője.
Venezuela és a hordómilliárdok
- Trump a múlt héten nevadai támogatóinak azt mondta, hogy az Egyesült Államok „milliárd és milliárd” hordó olajat szerzett Venezuelából azóta, hogy amerikai erők januárban elfogták az ország vezetőjét, Nicolás Madurót.
- Washington ezt követően gyorsan Delcy Rodríguezt nevezte ki megbízott és ideiglenes elnökké, aki az Egyesült Államokkal együttműködve rövid időn belül új szénhidrogén-törvényt vezetett be.
Venezuela jelenleg valamivel több mint napi egymillió hordó olajat termel.
A Financial Times múlt havi számításai szerint a Trump-kormányzat eddig több mint 13 milliárd dollár bevételhez jutott az általa lefoglalt venezuelai olajból.
Gyűlnek az olajmultik
Az új BP-engedély egyben az XRG venezuelai megjelenését is jelenti.
- Az XRG az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalata, az Adnoc külföldi befektetési üzletága, amely azután kezdett intenzívebb nemzetközi terjeszkedésbe, hogy az emírség májusban kilépett az OPEC olajkartellből.
- A harmadik engedélyes, az UCC Oil and Gas Holding egy katari magántársaság, amely Moutaz Al-Khayyat és Ramez Al-Khayyat üzletember testvérek tulajdonában áll.
Az UCC-t tulajdonló katari–szíriai Al-Khayyat fivérek részt vettek Trump második beiktatásán, és üzleti partnerei Ivanka Trumpnak és Jared Kushnernek egy tervezett albániai tengerparti fejlesztésben.
Az UCC az utóbbi időben az építőiparból az upstream, vagyis kitermelési energiaipar felé is terjeszkedni kezdett, és nemrég versenytárgyalás nélkül olajmező-koncessziót kapott Líbiában is.
Nem ment könnyen
Washington január, Maduro elfogása óta nehezen tudja rávenni a nemzetközi olajvállalatokat arra, hogy Venezuelában fektessenek be.
- A Chevron, amely régóta jelen van az országban, jelenleg is termel ott olajat.
- Az ExxonMobil ugyanakkor óvatos a visszatéréssel kapcsolatban, és vezérigazgatója, Darren Woods egy Trump-pal folytatott idei találkozón „befektethetetlennek” nevezte az országot.
Venezuela az 1970-es években, termelése csúcsán napi 3,5 millió hordó olajat állított elő, de az évtizedeken át tartó korrupció és rossz gazdálkodás, valamint az amerikai szankciók következtében a kitermelés mintegy napi 1,2 millió hordóra esett vissza.
Venezuela januári amerikai támadást követően elfogadott új szénhidrogén-törvénye jelentősen gyengítette az állami olajvállalat, a PDVSA szektor feletti ellenőrzését. Az Egyesült Államok erre válaszul fokozatosan elkezdte feloldani a Venezuelával és annak olajiparával szemben még az első Trump-kormányzat idején bevezetett szankciókat.
Parker, a Rystad Energy elemzője szerint a venezuelai szárazföldi projektek helyett a tengeri gázmezőkbe történő befektetés „fedezett fogadás az országra”. Ez lehetővé teheti a vállalatok számára, hogy a kitermelt gázt a szomszédos Trinidad és Tobagóban működő Atlantic LNG terminálon keresztül cseppfolyósítsák és exportálják.
A BP és a Shell egyaránt 47 százalékos részesedéssel rendelkezik az Atlantic LNG-ben, a fennmaradó tulajdonrész pedig a National Gas Company of Trinidad and Tobago kezében van. A terminál működését az elmúlt években a betáplálható földgáz hiánya korlátozta.