Visszatérnek az olajmultik Venezuelába - most a BP csatlakozott

A BP engedélyt kapott a caracasi kormánytól egy Venezuela partjainál fekvő gázmező feltárására és fejlesztésére. Ez újabb jele annak, hogy a nagy nemzetközi olajvállalatok visszatérnek az országba, miután az Egyesült Államok januárban megbuktatta annak vezetőjét.

Venezuela - kezdenek visszatérni az olajmultik, működni látszik Trump stratégája / Fotó: Anadolu via AFP

A BP bejelentésére azt követően került sor, hogy Venezuela júniusban engedélyt adott a Shellnek is, hét hónappal azután, hogy Donald Trump elnök arra szólította fel a nyugati olajipari nagyvállalatokat, hogy 100 milliárd dollárt fektessenek be a latin-amerikai országban.

Amikor olyan nagy olajvállalatokat látunk belépni Venezuelába, mint a BP és az Adnoc, az sokkal hitelesebbé teszi azt az elképzelést, hogy a jelenlegi kormányzat és az Egyesült Államokkal fennálló megállapodás tartós lehet

– mondta Schreiner Parker, a Rystad Energy kutatócég elemzője.

Venezuela és a hordómilliárdok

Trump a múlt héten nevadai támogatóinak azt mondta, hogy az Egyesült Államok „milliárd és milliárd” hordó olajat szerzett Venezuelából azóta, hogy amerikai erők januárban elfogták az ország vezetőjét, Nicolás Madurót.

Washington ezt követően gyorsan Delcy Rodríguezt nevezte ki megbízott és ideiglenes elnökké, aki az Egyesült Államokkal együttműködve rövid időn belül új szénhidrogén-törvényt vezetett be.

Venezuela jelenleg valamivel több mint napi egymillió hordó olajat termel.

A Financial Times múlt havi számításai szerint a Trump-kormányzat eddig több mint 13 milliárd dollár bevételhez jutott az általa lefoglalt venezuelai olajból.

Gyűlnek az olajmultik

Az új BP-engedély egyben az XRG venezuelai megjelenését is jelenti.

Az XRG az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalata, az Adnoc külföldi befektetési üzletága, amely azután kezdett intenzívebb nemzetközi terjeszkedésbe, hogy az emírség májusban kilépett az OPEC olajkartellből.

A harmadik engedélyes, az UCC Oil and Gas Holding egy katari magántársaság, amely Moutaz Al-Khayyat és Ramez Al-Khayyat üzletember testvérek tulajdonában áll.

Az UCC-t tulajdonló katari–szíriai Al-Khayyat fivérek részt vettek Trump második beiktatásán, és üzleti partnerei Ivanka Trumpnak és Jared Kushnernek egy tervezett albániai tengerparti fejlesztésben.

Az UCC az utóbbi időben az építőiparból az upstream, vagyis kitermelési energiaipar felé is terjeszkedni kezdett, és nemrég versenytárgyalás nélkül olajmező-koncessziót kapott Líbiában is.