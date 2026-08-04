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vízállás
Vajdaság
vízhiány

Most van baj, Magyarország nem bírja tovább táplálni: kiszáradhat a Duna-Tisza- csatornarendszer a szomszédban – „Több mint 100 éve nem volt ilyen súlyos a helyzet!"

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Már az öntözést és a vízellátást is veszélyezteti a Duna rendkívüli apadása a Vajdaságban. Az Észak-Bácskát ellátó szivattyúállomás leállt, a déli térséget kiszolgáló létesítmény pedig minimális tartalékkal üzemel, az alacsony vízállás miatt a szerbiai tartományi kormány azonnali beavatkozásról döntött.
Lehoczky Milán
2026.08.04, 11:05

A Duna történelmi mélységbe süllyedt vízszintje miatt rendkívüli helyzet alakult ki a Vajdaságban. A rekordalacsony vízállás már a Duna–Tisza–Duna-csatornarendszer működését is veszélyezteti, amely meghatározó szerepet tölt be a térség vízellátásában, az öntözésben és a mezőgazdaságban. A tartományi vezetés sürgősségi intézkedésekről döntött, hogy elkerülje a rendszer kiszáradását – írja a vajdasági Szabad Magyar Szó.

vízállás
A rekordalacsony vízállás már az öntözést is fenywegeti a Vajdaságban. / Fotó: Szabad Magyar Szó

A rekordalacsony vízállás miatt szivattyúállomásokat állítottak le a Vajdaságban

Dragan Glamoćić mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási miniszter közölte, hogy a vízgazdálkodás az elmúlt több mint száz év egyik legsúlyosabb hidrológiai kihívásával néz szembe. A Duna vízszintje Bezdánnál már az ott működő szivattyúállomás eredeti tervezési szintje alá csökkent, ezért azonnali beavatkozás vált szükségessé.

A Vajdaság Vizei vállalat tájékoztatása szerint a Bezdánnál működő szivattyúállomás július 29-én leállt. Ez az Észak-Bácska vízellátását biztosító létesítmény már nem képes vizet emelni a Dunából.

A Gombosnál található szivattyúállomás továbbra is működik, így egyelőre ellátja Dél-Bácskát, ugyanakkor mindössze mintegy 20 centiméteres vízszinttartalékkal rendelkezik. Ha a Duna tovább apad, annak működése is veszélybe kerülhet.

A kialakult helyzet kezelésére a vajdasági tartományi kormány 270 millió dinárt különített el. Az összeget sürgősségi vízgazdálkodási beavatkozásokra fordítják annak érdekében, hogy fenntartsák a csatornarendszer működését és biztosítsák a mezőgazdasági területek vízellátását.

A Duna–Tisza–Duna-csatorna Bajánál indul, majd 

  • Bezdánon, 
  • Zomboron, 
  • Sztapáron, 
  • Verbászon 
  • és Szenttamáson 

keresztül halad. Bácsföldvár előtt két ágra válik, végül Óbecsénél éri el a Tiszát. A csatornarendszer építése 1793-ban kezdődött, az utolsó zsilipeket pedig 1899-ben adták át. Az évszázadok alatt a Vajdaság egyik legfontosabb vízgazdálkodási létesítményévé vált, amelynek működése meghatározó a térség mezőgazdasága és vízellátása szempontjából.

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