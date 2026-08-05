Ebből lehet a következő Paks: újabb atomerőműnél számolnak a teljes leállítás forgatókönyvével – jön csapadék, de kimondták a szomorú igazságot

A meteorológiai előrejelzések és az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a hét második felében egy frontrendszer éri el az Alpok térségét. Felső- és Alsó-Ausztriában, valamint az Inn, a Traun és az Enns vízgyűjtőjén helyenként 20-50 milliméter csapadék is hullhat záporok és zivatarok formájában. A németországi Duna-szakaszon ezzel szemben csak elszórt, gyenge záporokra lehet számítani. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy nem várható olyan kiterjedt, tartós esőzés, amely a teljes vízgyűjtő feltöltésével jelentős hullámot indítana el a Dunán, a vízállás nagyságrendi változására nincs kilátás.

A szlovéniai Krško Atomerőmű egy korábbi felvételen - a Száva alacsony vízállása miatt nem zárható ki egy, a Paksnál látotthoz hasonló forgatókönyv

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Enyhülhet az apadás, de a rekordalacsony vízállás megmarad

A Duna magyarországi szakaszán az elmúlt napokban történelmi mélységekbe süllyedt a vízállás, Komárom alatt több mérőállomáson is negatív rekordok dőltek meg. A külföldi vízgyűjtőkön lehulló csapadék hatására ugyanakkor már érzékelhető némi változás: Budapestnél és a felső magyarországi szakaszokon megindult egy centiméteres nagyságrendű stagnálás, illetve lassú vízszintemelkedés.

A Hydroinfo előrejelzése szerint a hétvégére érkezhet meg az alpesi csapadék teljes hatása, amely akár néhány tíz centiméterrel emelheti a Duna vízszintjét. Ez azonban várhatóan nem lesz elegendő ahhoz, hogy érdemben megszüntesse a tartósan alacsony vízállást.

A legfrissebb adatok alapján Budapesten a Duna vízállása jelenleg mintegy 18 centiméter, amely a következő napokban 20 centiméter körüli értékre emelkedhet. A hazai felső szakaszokon azonban továbbra is rendkívül alacsony értékeket mérnek: Nagybajcsnál például mínusz 32 centiméter körüli vízállást jeleznek.

A Duna vízállásának fontossága továbbra is kritikus fontosságú a Paksi Atomerőmű szempontjából is, melynél egyelőre sikerült elkerülni a teljes leállítást.

Csak átmeneti segítséget adhat az eső a Dunának

A Hydroinfo előrejelzése szerint az alpesi csapadék hatása a hétvégére érheti el Magyarországot, és az Országos Vízügyi Főigazgatóság előrejelzése szerint néhány tíz centiméteres vízszintemelkedést is okozhat a Duna vízállásában. A folyó vízszintje Paksnál elérte a mélypontját. Péntek-szombatra várható, hogy megérkezik az Alpokban lehulló eső első hulláma a hazai szakaszra. A tartósabb és biztosabb vízszint-emelkedés a jövő hét elejére realizálódhat jobban, ahogy a teljes vízszint növekedési hullám levonul a Dunán.