Így pocsékolt el Románia eurószázmilliókat vízerőművekre – büntetőeljárást sürget a szakértő

Csaknem félmilliárd eurónyi beruházás után is alig használható Románia szivattyús vízerőművi energiatároló rendszere – írta az Adevarul. Az ország hivatalosan 291,5 megawatt ilyen kapacitást tart nyilván, amely megközelítőleg 1500 megawattóra energia tárolására lenne alkalmas.

A rendszer akkor válhatna teljesebbé, ha elkészülne az Islaz vízerőmű / Fotó: Dan Gabriel Atanasie

A számok mögött azonban jóval gyengébb teljesítmény áll. Cosmin Gabriel Pacuraru energetikai szakértő szerint Románia a gyakorlatban szinte egyáltalán nem rendelkezik működőképes szivattyús energiatárolással. Úgy látja, az ország olyan kapacitásokkal számol a kimutatásaiban és energiastratégiájában, amelyek nem vagy csak erősen korlátozottan képesek ellátni eredeti feladatukat.

A rendszer elvileg akkor tárolná el az energiát, amikor abból többlet van a hálózaton. Az olcsóbb időszakokban elektromos áram segítségével magasabban fekvő tározókba szivattyúznák a vizet, majd a fogyasztási csúcsok idején az ismét lefelé engedett vízzel termelnének villamos energiát. Ez különösen a nap- és szélerőművek terjedésével válik fontossá, mivel termelésük nem igazodik folyamatosan a fogyasztáshoz.

A kapacitás nagyobb része csak papíron létezik

A román rendszer legnagyobb elemét az Olt folyó alsó szakaszán működő, összesen kétszáz megawattos Ipotești–Izbiceni erőműlánc adja. Az öt létesítményt 2011 és 2014 között korszerűsítették, működési sajátosságaik miatt azonban szivattyús üzemben nem használhatók gazdaságosan.

A rendszer akkor válhatna teljesebbé, ha elkészülne az Islaz vízerőmű, amely a tervek szerint 2030-ban állhat üzembe.

Addig a hivatalosan nyilvántartott kétszáz megawattos kapacitás lényegében nem tölti be azt az energiatároló szerepet, amelyet a papírokon hozzárendeltek.

További 61,5 megawattnyi teljesítményt képvisel a Lotru térségében található három szivattyúállomás:

Petrimanu 31,5 megawattos,

Jidoaia 21 megawattos,

Lotru-Aval pedig 9 megawattos.

A létesítmények az 1970-es évek végén épültek. Korszerűsítésükre a Hidroelectrica 2025-ben újabb, 97,88 millió euró értékű, áfa nélküli szerződést kötött. Pacuraru szerint ez azt mutatja, hogy a korábban már működőként feltüntetett kapacitások jelentős részére ismét komoly összeget kell fordítani.