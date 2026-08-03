Sokkoló videó: a románok robbantásokkal próbálják meg megmenteni az atomerőművet, már az elsüllyesztett uszályok sem segítenek
A román haditengerészet felrobbantotta a Duna Bala-ágában található Pârjoaia-sziklát, hogy több vizet tereljen a csernavoda atomerőmű hűtését biztosító Duna-ágba. A rendkívüli beavatkozásra azért volt szükség, mert a folyó vízhozama négy évtizedes mélypontra süllyedt, ami egyre nagyobb kihívást jelent az erőmű vízellátása szempontjából.
A robbantással biztosították a megfelelő vízhozamot a Régi-Duna medrében
A román haditengerészet hétfő reggel hajtotta végre a második, immár sikeres robbantást a Bala-ágban. Az első kísérlet vasárnap még nem érte el a kívánt hatást: a 30 kilogramm robbanóanyag csupán egy nagyobb darabot választott le a szikláról, amely a szakemberek szerint elnyelte a lökéshullám jelentős részét – írja az Adevarul.
A hatóságok célja az volt, hogy a Duna vizének nagyobb része a Régi-Duna medrébe jusson, ahonnan a csernavodai atomerőmű hűtővízellátása történik. Jelenleg a víz mintegy 80 százaléka a Bala-ág felé folyik, ami jelentősen csökkenti a régi meder vízhozamát.
A robbantást több előkészítő vizsgálat előzte meg, korábban a szakemberek
- próbarobbantásokat végeztek,
- terepi méréseket készítettek,
majd uszályokat és munkagépeket telepítettek a helyszínre.
A vasárnapi robbantás után tűzszerész búvárok ellenőrizték a keletkezett károkat, mielőtt döntés született az újabb beavatkozásról.
A munkálatok következő szakaszában uszályokat helyeznek el, amelyek segítenek a víz átirányításában a Régi-Duna felé. Emellett mederkotrás és a csernavodai vízkivételi csatorna tisztítása is szerepel a sürgősségi intézkedések között. A román kormány 7 millió lejt különített el a rendkívüli munkálatokra.
A beavatkozásra azért volt szükség, mert a Duna vízhozama az elmúlt negyven év legalacsonyabb szintjére csökkent, és a vízszint továbbra is apad.
A térség lakóit előzetesen tájékoztatták a robbantásról; Lipnița község polgármestere, Nicolae Dinu elmondta, a helyieket arra kérték, ne ijedjenek meg a katonai műveletektől, mert a helyszínen tapasztalt szakemberek dolgoznak.
A hatóságok szerint a vízáramlás módosításának első eredményei a hét közepére válhatnak érzékelhetővé. Összehasonlításképpen, a Duna átlagos vízhozama augusztusban körülbelül 3900 köbméter másodpercenként. A román vízügyi hatóság adatai szerint Černavoda közelében a vízszint naponta körülbelül két-három centiméterrel csökken, ami közvetlenül veszélyezteti az atomerőmű hűtőrendszerét.
„Jelenleg Bazijašnál másodpercenként 1590 köbméter vízhozamot mérünk, amely augusztus 7-ig csökkenő tendenciát mutat, amikor 1450 köbméter körül lehet majd. csernavoda esetében ez napi két-három centiméteres szintcsökkenést jelent. Ilyen körülmények között az erőmű további négy-öt napot bír ki a határon” – mondta Sorin Rindašu, a vízügyi hatóság vezérigazgató-helyettese.
Ahogyan arról lapunk is beszámolt: nemcsak a Paksi Atomerőműnél, de a Romániában található cernavodai atomerőműnél is komoly gondokat okoz a Duna rekord alacsony vízállása. A szomszédban a kormány péntek délután rendkívüli ülést tartott, hogy sürgős intézkedéseket fogadjon el a válsághelyzet kezelésére.
Számos olyan döntést hoztak, melynek segítségével elkerülhető lehet a Cernavodai atomerőmű leállítása.
A tervek szerint a Duna egyik ágát részben elterelik, hogy így biztosítsák a működéshez szükséges vízhozamot.
Akkor Sorin Rindasu közölte, hogy a román állam sürgősségi intézkedéseket rendelt el annak érdekében, hogy a Bala-ág felől több vizet tereljenek az Öreg-Dunába, aminek részeként a Román Haditengerészet által végzett mederfelmérések alapján kijelölt pontokon kővel megrakott uszályokat süllyesztenek el ellenőrzött módon.