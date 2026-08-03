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vízhiány
energiaválság
Románia
atomenergia

Sokkoló videó: a románok robbantásokkal próbálják meg megmenteni az atomerőművet, már az elsüllyesztett uszályok sem segítenek

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A Duna történelmi apadása miatt rendkívüli beavatkozásra szánta el magát Románia: felrobbantották a Bala-ágban lévő Pârjoaia-sziklát, hogy több víz jusson a csernavodai atomerőműhöz. Az aszály nyomában fellépő vízhozam-csökkenés radikális lépésre késztette keleti szomszédunkat.
Lehoczky Milán
2026.08.03, 11:20
Frissítve: 2026.08.03, 12:58

A román haditengerészet felrobbantotta a Duna Bala-ágában található Pârjoaia-sziklát, hogy több vizet tereljen a csernavoda atomerőmű hűtését biztosító Duna-ágba. A rendkívüli beavatkozásra azért volt szükség, mert a folyó vízhozama négy évtizedes mélypontra süllyedt, ami egyre nagyobb kihívást jelent az erőmű vízellátása szempontjából.

víz, Duna, Csernavoda, atomerőmű, Románia
Sikeres volt a Pârjoaia-szikla robbantása, biztosított a csernavodai atomerőmű megfelelő vízellátása. / Fotó: AFP

A robbantással biztosították a megfelelő vízhozamot a Régi-Duna medrében

A román haditengerészet hétfő reggel hajtotta végre a második, immár sikeres robbantást a Bala-ágban. Az első kísérlet vasárnap még nem érte el a kívánt hatást: a 30 kilogramm robbanóanyag csupán egy nagyobb darabot választott le a szikláról, amely a szakemberek szerint elnyelte a lökéshullám jelentős részét – írja az Adevarul

A hatóságok célja az volt, hogy a Duna vizének nagyobb része a Régi-Duna medrébe jusson, ahonnan a csernavodai atomerőmű hűtővízellátása történik. Jelenleg a víz mintegy 80 százaléka a Bala-ág felé folyik, ami jelentősen csökkenti a régi meder vízhozamát.

A robbantást több előkészítő vizsgálat előzte meg, korábban a szakemberek 

  • próbarobbantásokat végeztek, 
  • terepi méréseket készítettek, 

majd uszályokat és munkagépeket telepítettek a helyszínre. 

A vasárnapi robbantás után tűzszerész búvárok ellenőrizték a keletkezett károkat, mielőtt döntés született az újabb beavatkozásról.

A munkálatok következő szakaszában uszályokat helyeznek el, amelyek segítenek a víz átirányításában a Régi-Duna felé. Emellett mederkotrás és a csernavodai vízkivételi csatorna tisztítása is szerepel a sürgősségi intézkedések között. A román kormány 7 millió lejt különített el a rendkívüli munkálatokra. 

A beavatkozásra azért volt szükség, mert a Duna vízhozama az elmúlt negyven év legalacsonyabb szintjére csökkent, és a vízszint továbbra is apad.

A térség lakóit előzetesen tájékoztatták a robbantásról; Lipnița község polgármestere, Nicolae Dinu elmondta, a helyieket arra kérték, ne ijedjenek meg a katonai műveletektől, mert a helyszínen tapasztalt szakemberek dolgoznak.

Fotó: Telegraf.rs

A hatóságok szerint a vízáramlás módosításának első eredményei a hét közepére válhatnak érzékelhetővé. Összehasonlításképpen, a Duna átlagos vízhozama augusztusban körülbelül 3900 köbméter másodpercenként. A román vízügyi hatóság adatai szerint Černavoda közelében a vízszint naponta körülbelül két-három centiméterrel csökken, ami közvetlenül veszélyezteti az atomerőmű hűtőrendszerét.

„Jelenleg Bazijašnál másodpercenként 1590 köbméter vízhozamot mérünk, amely augusztus 7-ig csökkenő tendenciát mutat, amikor 1450 köbméter körül lehet majd. csernavoda esetében ez napi két-három centiméteres szintcsökkenést jelent. Ilyen körülmények között az erőmű további négy-öt napot bír ki a határon” – mondta Sorin Rindašu, a vízügyi hatóság vezérigazgató-helyettese.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt: nemcsak a Paksi Atomerőműnél, de a Romániában található cernavodai atomerőműnél is komoly gondokat okoz a Duna rekord alacsony vízállása. A szomszédban a kormány péntek délután rendkívüli ülést tartott, hogy sürgős intézkedéseket fogadjon el a válsághelyzet kezelésére. 

Számos olyan döntést hoztak, melynek segítségével elkerülhető lehet a Cernavodai atomerőmű leállítása.

 A tervek szerint a Duna egyik ágát részben elterelik, hogy így biztosítsák a működéshez szükséges vízhozamot.

Akkor Sorin Rindasu közölte, hogy a román állam sürgősségi intézkedéseket rendelt el annak érdekében, hogy a Bala-ág felől több vizet tereljenek az Öreg-Dunába, aminek részeként a Román Haditengerészet által végzett mederfelmérések alapján kijelölt pontokon kővel megrakott uszályokat süllyesztenek el ellenőrzött módon.

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