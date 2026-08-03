Sokkoló videó: a románok robbantásokkal próbálják meg megmenteni az atomerőművet, már az elsüllyesztett uszályok sem segítenek

A román haditengerészet felrobbantotta a Duna Bala-ágában található Pârjoaia-sziklát, hogy több vizet tereljen a csernavoda atomerőmű hűtését biztosító Duna-ágba. A rendkívüli beavatkozásra azért volt szükség, mert a folyó vízhozama négy évtizedes mélypontra süllyedt, ami egyre nagyobb kihívást jelent az erőmű vízellátása szempontjából.

Sikeres volt a Pârjoaia-szikla robbantása, biztosított a csernavodai atomerőmű megfelelő vízellátása. / Fotó: AFP

A robbantással biztosították a megfelelő vízhozamot a Régi-Duna medrében

A román haditengerészet hétfő reggel hajtotta végre a második, immár sikeres robbantást a Bala-ágban. Az első kísérlet vasárnap még nem érte el a kívánt hatást: a 30 kilogramm robbanóanyag csupán egy nagyobb darabot választott le a szikláról, amely a szakemberek szerint elnyelte a lökéshullám jelentős részét – írja az Adevarul.

A hatóságok célja az volt, hogy a Duna vizének nagyobb része a Régi-Duna medrébe jusson, ahonnan a csernavodai atomerőmű hűtővízellátása történik. Jelenleg a víz mintegy 80 százaléka a Bala-ág felé folyik, ami jelentősen csökkenti a régi meder vízhozamát.

A robbantást több előkészítő vizsgálat előzte meg, korábban a szakemberek

próbarobbantásokat végeztek,

terepi méréseket készítettek,

majd uszályokat és munkagépeket telepítettek a helyszínre.

A vasárnapi robbantás után tűzszerész búvárok ellenőrizték a keletkezett károkat, mielőtt döntés született az újabb beavatkozásról.

A munkálatok következő szakaszában uszályokat helyeznek el, amelyek segítenek a víz átirányításában a Régi-Duna felé. Emellett mederkotrás és a csernavodai vízkivételi csatorna tisztítása is szerepel a sürgősségi intézkedések között. A román kormány 7 millió lejt különített el a rendkívüli munkálatokra.

A beavatkozásra azért volt szükség, mert a Duna vízhozama az elmúlt negyven év legalacsonyabb szintjére csökkent, és a vízszint továbbra is apad.

A térség lakóit előzetesen tájékoztatták a robbantásról; Lipnița község polgármestere, Nicolae Dinu elmondta, a helyieket arra kérték, ne ijedjenek meg a katonai műveletektől, mert a helyszínen tapasztalt szakemberek dolgoznak.

Fotó: Telegraf.rs

A hatóságok szerint a vízáramlás módosításának első eredményei a hét közepére válhatnak érzékelhetővé. Összehasonlításképpen, a Duna átlagos vízhozama augusztusban körülbelül 3900 köbméter másodpercenként. A román vízügyi hatóság adatai szerint Černavoda közelében a vízszint naponta körülbelül két-három centiméterrel csökken, ami közvetlenül veszélyezteti az atomerőmű hűtőrendszerét.