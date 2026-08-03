Borzalmas állapotban Európa folyói: nemcsak a Duna, a Rajna vízszintje is történelmi mélységben

Rekordalacsony vízszintet mértek a Rajnán Németországban és Hollandiában, miközben az elhúzódó hőhullámok tovább súlyosbítják Európa aszályhelyzetét. A kontinens legfontosabb folyóinak apadása már nemcsak a hajózást, hanem az energiatermelést, az ipart és a mezőgazdaságot is veszélyezteti.

Történelmi mélypontra süllyedt a Rajna vízszintje, miközben Európa több nagy folyója is rekordalacsony vízállással küzd / Fotó: AFP

Történelmi mélypontra süllyedt a Rajna vízszintje több németországi és hollandiai mérőállomáson az elhúzódó hőhullámok és a csapadékhiány miatt. A német alacsonyvíz-információs rendszer adatai szerint július végén a Rajna mérőállomásainak 44 százalékán, a Duna állomásainak pedig 78 százalékán rendkívül alacsony vízállást mértek.

A Rajna Európa egyik legfontosabb belvízi szállítási útvonala, ezért az alacsony vízszint jelentősen korlátozza a teherhajók terhelhetőségét. A szakértők szerint ugyan a hajózás várhatóan nem áll le teljesen, de a kisebb rakományok miatt nőhetnek a szállítási költségek, ami ellátási fennakadásokat és drágulást is okozhat.

Nemcsak a Rajnát sújtja a vízhiány

A Duna több országban, köztük Szerbiában és Romániában is 30 éve nem látott alacsony vízszintet ért el. Magyarországon a történelmi apadás miatt a Paksi Atomerőmű csökkentett teljesítménnyel működik, miközben folyamatosan figyelik, szükségessé válik-e a teljes leállítás.

A vízhiány Szerbiában a szénerőművek termelését is visszafogta, Romániában pedig robbantással próbálták javítani a Cernavodai Atomerőmű hűtővízellátását. A román Dacia és Ford gyárak emellett több mint két hétre felfüggesztették a termelést, hogy mérsékeljék az ország villamosenergia-fogyasztását.

Az olasz Pó folyó szintén történelmi mélypontra süllyedt, ami már az ivóvízellátást és a mezőgazdaságot is veszélyezteti.

Az Európai Unió Aszálymegfigyelő Központja szerint Közép- és Nyugat-Európában tovább romlott az aszályhelyzet, miközben az előrejelzések szerint a következő napokban újabb, 40 Celsius-fok feletti hőhullám érkezik.

A kutatók szerint a klímaváltozás miatt emelkedő hőmérséklet fokozza a párolgást, így egyre gyakoribbá és súlyosabbá válhatnak a hasonló aszályos időszakok.